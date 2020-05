Chi è Branko Vatovec: biografia, età, vita privata e oroscopo

Astrologo e in passato anche attore teatrale, chi è Branko Vatovec oggi: biografia, curriculum, età, altezza, famiglia, moglie e figli dell’astrologo esperto di oroscopo.

È considerato il pioniere delle stelle, uno degli astrologi più conosciuti in Italia. La passione per gli astri e i segni zodiacali lo hanno portato a lavorare non solo in radio come RDS, ma anche in programmi televisivi di successo dove le sue rubriche dedicate ovviamente allo zodiaco erano sempre super seguite.

Appassionato anche di teatro, tanto da frequentare l’Accademia d’arte drammatica, ha in seguito deciso di dedicarsi esclusivamente alle stelle.

Un grande amore, pare l’unico della sua vita quello nato in giovane età per una ragazza. Un incontro romantico al tramonto, un vero e proprio colpo di fulmine, anche se non c’è stato il tanto sognato lieto fine.

Da sempre legato alle sue origini istriane, ha spesso dichirato di vivere a Roma, ma di avere ancora un forte senso di appartenenza verso la sua terra natale.

Esperto di astri e stelle, uno degli astrologi più conosciuti insieme a Paolo Fox, stiamo parlando di Branko Vatovec, chi è veramente non tutti lo sanno, qual è la sua vera storia, quanti anni ha, dove vive, se è sposato, chi è la moglie e quanti figli ha.

Chi è Branko Vatovec: biografia, età, e vita privata dell’astrologo esperto di oroscopo a RDS

Per sapere chi è Branko Vatovec, Instagram, Facebook, video e foto dei programmi dove legge il suo oroscopo, sono il punto di inizio dal quale partire per conoscere età, altezza, e biografia.

E’ nato a Capodistria, in Slovenia il 23 ottobre del 1944, ed è del segno zodiacale dello Scorpione. È cresciuto in una famiglia umile e modesta. Sua madre faceva la lavandaia. All’età di vent’anni parte alla volta dell’Italia e si trasferisce a Roma per seguire una ragazza di cui si era follemente innamorato. Dopo ben diciassette anni, la loro storia d’amore naufraga. Dopo questa amara delusione, l’astrologo decide di non aprire più il suo cuore ad una donna. Dunque, per quanto riguarda la sua vita privata pare sia single da allora.

Oggi, Branko non ha una moglie e nemmeno figli, vive da solo nella sua casa di Roma in compagnia dei suoi cani, due setter inglesi Asia e Urano.

Da Uno Mattina e La prova del cuoco a oroscopo Branko su RDS

Dopo il diploma l’esperto di oroscopo Branko di RDS ha iniziato nel 1964 ad occuparsi di giornalismo e a scrivere per un quotidiano. Quando si trasferisce a Roma invece nel 1968 frequenta L’Accademia d’Arte drammatica “Silvio D’amico” accademia impegnata da sempre nel mettere a disposizione le sue competenze. Inizia così a collaborare con molti teatri famosi tra cui il San Carlo di Napoli.

Recitare inoltre in diverse compagnie teatrali approdando anche in quella di Lilla Brignone. Con il passare del tempo però si rende conto che la recitazione non è la sua vera strada e decide così di abbandonare la carriera di attore. Quando i genitori si ammalano ritorna in Slovenia dove lavora per Radio Capodistria. È quando fa ritorno a Roma che si accosta all’astrologia.

La passione per le stelle nasce dall’incontro casuale con un gesuita brasiliano che intuendo il momento difficile che sta passando gli regala un libro di astrologia facendosi promettere che lo leggerà ogni qual volta gli verrà da piangere. Da allora diventa il pioniere degli astri e cura le rubriche dedicate alle previsioni dello zodiaco in programmi televisivi storici.

Passa dodici anni a Unomattina, Branko e le sue previsioni registrano un boom d’ascolti incredibile nel programma. È ospite poi molto spesso del Maurizio Costanzo Show e di Domenica in. Un’ altra trasmissione che lo ha visto protagonista con la rubrica settimanale: “La cucina delle stelle” è stata la prova del cuoco.

Questo successo straordinario si riversa anche in radio dove la rubrica personale di oroscopo su RDS è ancora oggi seguitissima dagli ascoltatori.

Libri e previsioni astrologiche: chi è Branko Vatovec tra le stelle

Come altri astrologi di successo, come Paolo Fox, anche lui scrive libri, scopriamo chi è Branko tra le pagine e le previsioni del suo oroscopo.

Oltre alla televisione e alla radio, il noto esperto di segni zodiacali si occupa anche di giornalismo astrologico. Ha una rivista personale, e inoltre da quarant’anni ogni anno pubblica per Mondadori il calendario Astrologico che contiene più di 400 pagine dove analizza dettagliatamente segno per segno in vista dell’anno che verrà.

La sua collaborazione da giornalista degli astri però non si ferma qui. Infatti, le sue previsioni dello zodiaco vengono pubblicate anche su riviste illustri chi è Branko Vatovec oggi lo sappiano anche grazie al quotidiano Il Messaggero e il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini Chi.

Così definisce l’astrologia in una sua citazione famosa: “L’astrologia è un’arte, una filosofia di vita, una poesia, non una scienza. Deve scattare qualcosa dall’intuito. Tutto è irrazionale, ma si basa sui pianeti che io posso vedere e toccare.”