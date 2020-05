Chi è Stefano Montanari: curriculum del biologo no vax Coronavirus

Ricercatore, farmacologo e divulgatore scientifico ai tempi del Coronavirus, chi è Stefano Montanari: biografia, curriculum vitae, età, moglie e figli dello scienziato no vax.

Da anni conduce insieme al fronte antivaccinista una battaglia contro le sostanze secondo lui contaminanti contenute nei vaccini, denunciato per le gravi affermazioni fatte sul Covid-19. Virus che, a suo dire, non avrebbe causato grossi problemi, da sempre si occupa di ricerca in particolare nel campo delle nanopatologie.

Docente e autore di diverse pubblicazioni scientifiche e non solo. Laureato in farmacia, impegnato attivamente in politica per alcuni anni, si è occupato anche di narrativa. Tante le conferenze tenute sul territorio nazionale per divulgare i risultati dei suoi studi e delle sue ricerche sempre nel campo delle nanopatologie. È inoltre inventore di diversi dispositivi importanti, oltre che di diverse apparecchiature utili in medicina.

Con il gruppo di lavoro coordinato da sua moglie Stefano Montanari, svolge diversi progetti di ricerca per conto della Comunità Europea in collaborazione anche con altre università. Secondo molti deve la sua notorietà a Beppe Grillo che fece conoscere una sua ricerca sulle nanoparticelle nei prodotti alimentari. Con il comico genovese infatti girò l’Italia per parlare dei suoi studi.

Lo stesso scienziato però in seguito ha dato una versione diversa di questa storia ridimensionandola molto. Spesso è al centro di polemiche per le idee che espone. L’ultima in ordine di tempo è sorta in merito alle affermazioni espresse sul Covid-19.

Si è infatti fatto conoscere proprio per aver sollevato un polverone sul Coronavirus per le sue dichiarazioni anti-vaccinali del SARS-CoV-2 e sulle mascherine, tanto da essere denunciato. Ma chi è Stefano Montanari veramente, potrà dircelo il suo curriculum e biografia, quanti anni ha, dove vive, se e con chi è sposato, se e quanti figli ha. E ancora, qual è il suo percorso di studi, le sue principali pubblicazioni e premi ricevuti.

Chi è Stefano Montanari: Curriculum Biografia

Per scoprire chi è Stefano Montanari, ci saranno sicuramente d’aiuto il suo curriculum e biografia pubbliche sul suo blog dedicato alla divulgazione scientifica e che riceve milioni di visite, ma anche profilo Facebook e Twitter dove pubblica post sulle sue tesi.

E’ nato a Bologna il 7 giugno 1949 ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Vive a Modena dove ha frequentato l’università laureandosi in farmacia nel 1972 con una tesi di microchimica. Subito dopo la laurea ha iniziato la sua attività di ricerca nel campo della medicina applicata.

Per quanto riguarda la vita privata sappiamo che è sposato, la moglie di Montanari è Antonietta Gatti, laureata in fisica ed esperta di nanoparticelle con cui collabora in numerose ricerche.

Il farmacologo non vax si è anche interessato alla politica e allo sport. Nel 2008 ha fondato la lista civica Per il Bene Comune. Dal 1982 al 1993 invece ha fatto parte della squadra di podismo Tobacco Museum con la quale ha vinto 15 campionati a squadre.

Farmacista-biologo, Montanari divulgatore scientifico in era Covid-19

Dopo gli studi diventa consulente tecnico di diverse aziende sia italiane che estere. Svolge inoltre consulenze anche per Procure della Repubblica e per vari enti su questioni ambientali.

Dal 2004 invece è direttore scientifico del laboratorio di Modena Nanodiagnostics in cui si svolgono ricerche e si offrono consulenze di altissimo livello sulle nanopatologie.

E’ anche docente in diversi master nazionali e internazionali e insegnante a vari corsi di aggiornamento medico e tecnico. Ha inoltre un blog dedicato ovviamente alla divulgazione in materia scientifica che riceve oltre 9-10.000 visitatori al giorno.

Ai tempi del Covid-19 gli è stato fatto un esposto penale dall’ associazione Patto trasversale per la scienza per aver espresso in un video i suoi personali pareri su questo virus ritenute alquanto gravi.

Riconoscimenti e libri, chi è Stefano Montanari scienziato

Ma è nelle sue principali pubblicazioni e tesi anti-vaccinali che si scopre chi è Stefano Montanari, oggi e ieri. Inoltre la sua storia e biografia personale è ricca di riconoscimenti che ha ricevuto e le tantissime pubblicazioni scientifiche.

E’ autore di diverse pubblicazioni scientifiche. Sono tanti gli articoli apparsi su riviste scientifiche nazionali ed internazionali che portano la sua firma.

Ha scritto inoltre numerosi libri e ne è il coautore di altri. Non tutti forse sanno che si è occupato anche di narrativa scrivendo 57 racconti e tre testi teatrali, alcuni pubblicati online e in diverse antologie. e che ha interpretato se stesso in due pellicole cinematografiche. “Checosamanca,” nel 2006 e “Sporchi da morire” nel 2009.

Sono tantissimi poi i posts, e gli articoli che giornalmente pubblica non solo sul blog ma anche sulla sua pagina Facebook. Diversi sono anche i video. Per citarne alcuni: