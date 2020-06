Fase 3 Coronavirus: cosa si può fare e dove si può andare

Ecco cosa si può fare con la fase 3 del Coronavirus in Italia e dove si può andare: quando ci sarà e cosa prevede per spostamenti, viaggi e circolazione.

Con il 3 Giugno ormai alle spalle è stato definito il passaggio cruciale dalla fase 2 alla fase 3 del Coronavirus in Italia. In tale arco temporale è stato compiuto il passo decisivo verso una maggiore libertà cittadina. Ma cosa si può fare con la fase 3 del Coronavirus e dove si può andare? Cosa significa in termini di spostamenti in auto, viaggi e circolazione cittadina? Se è vero, infatti che questo step è stato definito, bisognerà sempre tenere conto dell’andamento della curva epidemiologica e dell’indice di contagio. Due riferimenti essenziali per sapere con esattezza quando inizia e quando termina la fase 3 del Covid 19.

Sancirà infatti uno spartiacque con la ripresa di attività quali cinema, cerimonie (il matrimonio ad esempio) o ancora i viaggi all’estero fin ora solo ipotizzati.

Andiamo pertanto a comprendere meglio lo sviluppo della suddetta situazione concentrandoci sugli spostamenti in auto nella fase 3 (comunali, regionali e non solo) e sulla libertà d’azione cittadina. Per farlo ci siamo rivolti al consigliere della regione Campania, l’ingegnere Luca Cascone. Quest’ultimo ci ha fornito ulteriori novità sulla questione trasporti post fase 2.

Cosa si può fare nella fase 3 dell’emergenza Coronavirus e cosa no: regole e indicazioni

La fase 3 del Coronavirus per l’Italia sancisce a tutti gli effetti un passo essenziale verso la ripresa socio-economica del Paese. Essa, infatti, è preludio di un superamento dello stato d’emergenza sanitaria e finanziaria vissuta fin ora. Tuttavia i focolai presenti in regioni quali Lombardia e non ultima il Lazio, fanno intuire che vi è ancora un rischio contagio ben presente e da non ignorare. Motivo per il quale il definitivo salto dalla fase 2 alla successiva appare sfumato dal punto di vista delle tempistiche. Ci si chiede, infatti, quando inizia e quando termina. Ma anche: cosa si potrà fare in questa nuova condizione? La fase 3 cosa prevede?

In risposta a tali quesiti è possibile dire che il sopracitato step comporterà cambiamenti sia per ciò che riguarda gli spostamenti (e i trasporti), sia per la riapertura delle attività ancora bloccate. Tra queste ad esempio i cinema, o ancora la celebrazione di cerimonie come matrimoni, e soprattutto i viaggi all’estero. Punti, questi, su cui la positività dell’andamento della curva epidemica ha garantito un allentamento delle restrizioni. Quindi, scavallando il 3 Giugno, ed avviandoci verso la metà del mese, sarà possibile riprendere a pieno o quasi la vita di prima. Ovviamente il tutto sempre di concerto con l’impiego dei DPI in ottica di prevenzione e sicurezza.

Un piccolo prezzo ancora da pagare ma che comporterà sul medio lungo periodo l’uscita tanto attesa dal problema Covid-19. Riepilogando, dunque, ecco cosa si può fare con la fase 3 (periodo di riferimento 3 – 15 Giugno in poi):

spostamenti tra regioni

andare all’estero e dunque (viaggi da e verso Paesi dell’Ue)

recarsi al cinema, teatro ed eventi o spettacoli culturali

frequentare centri estivi per bambini ed adolescenti

Dove si può andare dal 3 giugno: spostamenti comune, regioni, estero

Concentriamoci ora sugli spostamenti nel comune, tra regioni e all’estero post 3 Giugno. Per farlo ci siamo rivolti ad un esperto in materia di trasporti, il consigliere della regione Campania Luca Cascone:

“Ormai dal 3 Giugno la mobilità è consentita sotto tutti i punti di vista, non solo dunque trasporti su ferro e gomma ma anche marittimo. Gli aeroporti, invece, vedranno con tutta probabilità uno sblocco a partire dal 15 Giugno. I dati di contagio sono favorevoli fino ad ora e quindi ci permettono di essere fiduciosi sulla riapertura completa anche delle restanti attività. In tal senso vi è sempre un monitoraggio attento di cui siamo soddisfatti sia per la Campania ma anche in linea più generale. Ci sono per tanto tutti i presupposti per far sì che si verifichi una ripresa completa della libertà d’azione cittadina”

Riepiloghiamo infine cosa si può fare nella fase 3 dell’emergenza Coronavirus e cosa no: