Chi è Tonia Cartolano: biografia, età, altezza, famiglia e figli

Francesca Di Stasio 26 Marzo 2021

Giornalista a Sky, chi è Tonia Cartolano, biografia, età, altezza, peso, luogo di nascita, origini, compagno, figli, vita privata, curriculum e carriera.

Affermata giornalista di origini campane, è uno dei volti noti e di punta di SkyTg24.

Con il sogno di diventare giornalista fin da quando era piccola, nel corso degli anni ha raggiunto importanti traguardi professionali.

Ha una laurea in Scienze della Comunicazione e una specializzazione in Giornalismo, nella sua carriera, molti dei più grandi casi di cronaca degli ultimi tempi.

Spesso inviata all’estero, ha condotto il suo primo telegiornale quando aveva 16 anni. Alle sue spalle una carriera brillante in cui non sono mancati numerosi premi e riconoscimenti.

A 16 anni conduce il suo primo tg. “Avevo una maglietta blu con dei fiorellini colorati, un caschetto con la frangia e un volto molto timoroso che poi ho perso nel corso del tempo perché l’esperienza ti insegna il mestiere. Da allora ho capito che quella era la mia passione, la mia vita, il mio primo grande amore. Ho iniziato così ad ascoltare storie e a raccontarle”. – Esordisce la giornalista raccontandoci chi è Tonia Cartolano sin da piccola -.

E’ direttore onorario di Ondanews, sito di notizie del Vallo di Diano fondato dal figlio di Rocco Colombo, il direttore di 2 Tv, la prima emittente in cui ha lavorato.

Così ci ha raccontato la sua passione per il giornalismo: “Ho sempre voluto fare questo, ero alla fine delle scuole elementari e già volevo fare questo”.

La sua ambizione è quella di condurre il tg delle belle notizie. “Il mio grande sogno è fare un tg di belle notizie, tentare di trovare le chiavi positive nelle storie”.

Prima di approdare a Sky, dal 1992 al 1993 ha lavorato nell’emittente televisiva Italia 2 TV di Sala Consilina come redattrice e conduttrice del telegiornale.

Ma a raccontarci di lei, non sarà solo il suo lavoro a Sky, Tonia Cartolano chi è oggi, quanti anni ha, se e con chi è sposata, se e quanti figli ha, vita privata e carriera, sarà una biografia ed esclusiva intervista a svelarcelo.

Chi è Tonia Cartolano: biografia, luogo di nascita, età, vita privata e compagno della giornalista SKY

Per scrivere una biografia e sapere chi è Tonia Cartolano, Instagram e Facebook, ci saranno d’aiuto per scoprire innanzitutto età, origini, luogo di nascita, altezza e peso della giornalista Sky. Un’esclusiva intervista ci rivela poi la sua vita privata, carriera consigli e segreti per chi vuole diventare giornalista.

All’anagrafe Antonietta è nata ad Avellino l’8 agosto 1978. E’ del segno zodiacale del Leone. Bruna e molto bella. Fisico snello come testimoniano le sue foto in costume al mare. Professionalmente brillante, per lei, non ci sono cose difficili da non poter fare. “Come dicono i miei colleghi, se è difficile, io posso farlo”.

Campana di origini, suo nonno era di Avella, sua nonna napoletana. Ha vissuto la sua infanzia a Sala Consilina, città natale del padre. Oggi vive a Roma, luogo dei suoi affari principali e lavoro.

Sui social, in particolare su Instagram è seguita da quasi 7 mila followers e posta scatti del suo lavoro, vita privata e non mancano foto al mare di Tonia Cartolano, in costume è molto apprezzata dai suoi followers. Ama poi molto leggere e andare a cavallo.

Dopo la maturità classica al Liceo di Sala Consilina si iscrive all’Università degli Studi di Salerno con Eduardo Scotti. Nel 2002 ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione con tesi Teoria e Tecniche del linguaggio giornalistico. Votazione di 110/110 e lode.

Nel 2004 si è specializzata in Giornalismo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con il massimo dei voti e la lode con una tesi su “Bruno Brancher tra mala e poesia”.

Tra i giornalisti che più apprezza: Lilli Gruber e Carmen Lasorella. “Ho sempre avuto come modelli loro. Le ascoltavo, le seguivo, mi appassionavo delle storie che raccontavano e dei loro modi di raccontare.” Le piace anche Monica Maggioni, sua insegnante in Cattolica.

Per quanto riguarda la vita privata di Tonia Cartolano, la giornalista non ha figli “Non ho fatto questa scelta fino ad ora”, ha un compagno.

Curriculum ed esperienze della giornalista Sky Cartolano

Chi la conosce la associa al tg SKY, Tonia Cartolano chi è oggi lo deve senz’altro alla sua carriera da giornalista, tracciamo i punti salienti del suo curriculum professionale.

Si è avvicinata al mondo del giornalismo quando ancora frequentava il liceo classico. “Ero al ginnasio e la mia casa non distava molto dalla redazione giornalistica di riferimento di Sala Consilina. A mio padre dicevo sempre che volevo fare la giornalista e andare in giro per il mondo a raccontare quello che succedeva. A raccogliere la testimonianza delle persone, a sentir raccontare la gente le loro storie. Ad occuparmi delle persone. Così sono andata a bussare alla redazione e tutti i giorni dopo lo studio li vedevo lavorare, li seguivo. – Ci fa sapere la giornalista di Sky TG24 -.

Dal febbraio 2000 è iscritta all’Albo dei Giornalisti, Elenco Pubblicisti, Ordine Regionale della Campania. Dal 2005 è iscritta all’Albo dei Giornalisti Elenco Professionisti.

Nel 2003 ha seguito uno stage presso la redazione giornalistica e l’Ufficio Stampa dell’emittente radiofonica nazionale RTL 102.5.

Nello stesso anno approda a Sky, Tonia Cartolano nel 2004 è assunta con contratto giornalistico a tempo indeterminato dalla redazione.

“Sono entrata a Sky come stagista e da allora non sono più uscita. Ho avuto una parabola molto fortunata sono stata sempre molto determinata, caparbia, volenterosa”. – Ci fa sapere –

Nominata poi dal direttore di Sky tg 24 Giuseppe De Bellis vice caporedattore. Sempre su Sky TG 24 conduce Buongiorno dalle 6 alle 9 ogni mattina.

Non solo giornalista, è anche docente alla Cattolica. “Sono tornata ad insegnare nella scuola dove ho imparato”

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi. Ha scritto con Paola Vinciguerra: “Gli attacchi di panico” pubblicato nel 2010. “Ho scritto questo libro non perché soffrissi di attacchi di panico. Ma perché me lo propose la psicoterapeuta Paola Vinciguerra. Aveva bisogno di una persona che sapesse scrivere e fosse sensibile. Che avesse la capacità di far parlare le persone e così ho raccolto delle storie. È stata un’esperienza interessante di scrittura poi non mi sono più cimentata con un libro, però magari chissà questo è un progetto che metterò in cantiere prima o poi”. – Dichiara la giornalista -.

Professione giornalista, Tonia Cartolano chi è nel suo lavoro

Nella esclusiva intervista, la giornalista di SkyTg24, non solo ci ha rivelato chi è Tonia Cartolano oggi professionalmente, ma ci ha svelato qualche consiglio e trucco del mestiere.

Ha rivelato che le risulta molto complicato intervistare coloro che hanno perso dei figli.

“Quando ti avvicini al dolore della gente è difficile. Bisogna avere sempre molto rispetto delle persone con cui parli che hanno avuto una tragedia enorme”.

“Devi essere in ascolto, ma non troppo invadente. Se capiscono che c’è soltanto la notizia dietro il tuo interesse, non si apriranno mai.”

“La differenza tra un bravo giornalista e uno che non lo è, è la capacità di far parlare le persone. Al primo posto deve esserci il rispetto”. – Fa sapere -.

“Se non hai cuore e non hai un interesse benevolo, non hai curiosità buone, non fai un buon lavoro. Soprattutto ci vuole empatia. Se sei empatico riesci a cogliere il cuore di una notizia”.

“L’interesse finale non deve essere la notizia, ma l’ascolto e il racconto e poi da lì arriva la notizia”.

“Il lavoro del giornalista è un mix di tante cose: cuore, testa, pancia, istinto, strada, esperienza, talento”.

“Le storie sorgono spesso da un piccolo particolare. Devono essere raccontate in un modo che sia comprensibile a tutti e attraente per tutti. Il racconto deve avere una connotazione diversa da quella di un’altro.”

“Un giornalista è seguito ed è interessante se quando parla sa di cosa sta parlando”.

“Avere sempre rispetto delle altre persone, come cita Kapuściński, – il cinico non è adatto a questo mestiere. Ci vuole curiosità buona, empatia” – Cosi ci dice Tonia Cartolano, chi è un giornalista e come deve fare questo mestiere -.

Una storia che le è rimasta sempre nel cuore è la morte di Giovanni Paolo II e l’elezione del nuovo Papa.

Spesso poi è stata inviata in Afghanistan Libano, Kosovo, Iraq, raccontando da vicino i contesti di crisi internazionale. “Sono stata inviata in tantissimi posti nel mondo. Mi sono fatta le ossa in giro per il mondo con le storie più grandi che ho seguito”.

