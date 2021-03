Estrazione VinciCasa 28 marzo 2021: schedina vincente di oggi

Redazione Controcampus 28 Marzo 2021

Numeri vincenti estrazione VinciCasa 28 marzo 2021 in diretta: aggiorna questa pagina per avere la schedina vincente di oggi.

L’estrazione VinciCasa del 28 marzo 2021 sarà seguita in diretta live su questa pagina: anche di domenica si rinnova l’appuntamento con il live di vinci casa. Chi ha preso parte al concorso 87 potrà conoscere subito l’importo della vincita da riscuotere nel caso in cui abbia indovinato almeno due numeri estratti. Ricordiamo che il premio di prima categoria è fisso e vale sempre € 500.000, anche se i vincitori sono più di uno.

Estrazione VinciCasa 28 marzo 2021: schedina con previsioni e numeri vincenti in diretta

I risultati dell’estrazione Vincicasa 87/2021 saranno noti alle 20,00. Per visualizzare correttamente la combinazione si consiglia di aggiornare la pagina all’orario indicato. Pochi minuti dopo sarà disponibile anche la tabella contenente gli importi dei premi scuotere. Per la riscossione delle vincite ricordiamo che è necessario recarsi in ricevitoria provvisti della ricevuta di gioco integra ed in originale.

L‘archivio estrazioni segnala quindi le ultime novità che interessano la Mappa della fortuna. Infatti l’ultima vincita rafforza il primato della capitale in questa speciale classifica delle regioni più fortunate. Il podio vede al primo posto il Lazio. Seguono poi Toscana e Lombardia. Sul gradino più basso del podio si piazzano ancora Piemonte e Veneto. La classifica delle regioni più fortunate segnalate dalla Mappa della Fortuna vede poi in quarta posizione la Sicilia. In Emilia-Romagna le vincite segnalate sono state cinque. Nelle Marche invece ci sono state in tutto quattro giocate vincenti. Chiudono la classifica la Campania e la Puglia, ciascuna con tre immobili assegnati. Liguria e Sardegna contano all’oggi due vincite in tutto. Mentre Trentino e Calabria restano fermi a quota una casa vinta.

Risultati VinciCasa: quote e premi del concorso di stasera

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

L’archivio è utile anche per seguire gli aggiornamenti delle statistiche di gioco. Infatti gli indecisi che non sanno quali numeri giocare, spesso si affidano ai frequenti e ritardatari per poter compilare la schedina quotidiana. Tra i numeri estratti con maggiore frequenza c’è il 15 che è uscito dal 67 volte in tutto. Il 25 conta 61 presenze, mentre il 32 ed il 26 hanno preso parte a 60 combinazioni vincenti.

Tra i numeri estratti con minore frequenza c’è il 33 che conta 42 presenze. I numeri 16, 29,1 e 24 contano tutti 44 presenze all’attivo. In ultimo vediamo quali sono i ritardatari più significativi. In questa speciale classifica c’è ancora una volta il numero 1 che manca all’appello da 24 giornate. Il numero 32 invece è uscito l’ultima volta 20 giorni fa, mentre il 15 è atteso da 16 estrazioni.