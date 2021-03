Estrazioni del Lotto del 25 marzo 2021, SuperEnalotto, 10eLotto

Redazione Controcampus 25 Marzo 2021

Ruota per ruota estrazioni del Lotto del 25 marzo 2021, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto di oggi con Jolly e SuperStar e risultati DieciLotto.

L’estrazione di oggi al Lotto e Superenalotto 36 21 fa parte del concorso programmato per questo giovedì sera. Si rinnova puntuale l’appuntamento e i protagonisti sono sempre loro: i numeri. Le estrazioni del Lotto in diretta stasera, grazie all’aggiornamento in tempo reale consentono di conoscere gli ultimi numeri estratti su tutte le ruote. L’archivio di Lottomatica riporta tutti i risultati anche dei precedenti concorsi. Ma l’attesa questo giovedì sera è tutta anche per i numeri Superenalotto 25 marzo 2021. Ancora una volta nessuno è riuscito ad indovinare la combinazione vincente che stasera dà diritto alla riscossione di oltre 126 milioni di euro.

Estrazioni del Lotto del 25 marzo 2021, numeri vincenti in diretta e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano 1 54 Napoli 54 65 Palermo - - - - - Roma 63 51 49 Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO, ruota di Firenze: in programmazione

I risultati del Lotto oggi sono in diretta live su questa pagina. Il tabellone estrazionale si completerà progressivamente con gli ultimi estratti. Tra i ritardatari vediamo che sulla ruota di Palermo è il 14 il ritardatario più longevo, avendo totalizzato 58 assenze. Su Torino il 77 non esce da 62 turni. Continua l’attesa anche per il 4 su Cagliari che manca all’appello da 74 concorsi. Prossimo ultracentenario è il 9 su Venezia che non esce da 88 estrazioni. Il numero 73 su Firenze segna 105 assenze consecutive, mentre il 57 su Milano manca da 64 concorsi.

Alle estrazioni del Lotto di oggi giovedì 25 marzo 2021 sulla ruota di Napoli si attende ancora il 43, che ha raggiunto 59 assenze consecutive. Sulla ruota di Bari invece al concorso 36/2021 del 25/3/21 è sempre il 4 a contare più assenze, non uscendo dall’urna da 77 colpi di gioco. In ultimo si segnala anche il ritardatario 80 su Genova. Chiudono questa speciale classifica anche il 22 su Roma, e il 66 sulla ruota Nazionale, entrambi assenti da 68 e 102 giocate.

Combinazione SuperEnalotto oggi, numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Niente “6” nel concorso di ieri martedì 23 marzo 2021 e il Jackpot vola a 126,6 milioni di euro, settimo premio nella storia del gioco. Sono ben sette i giocatori che centrano i “5” portando a casa 28.546,98 euro a testa. A segno anche tre 4Stella da oltre 21mila euro ciascuno. L’ultimo “6”, invece, da 59 milioni di euro, è stato centrato il 7 luglio 2020 a Sassari. Attesa quindi per le estrazioni del Lotto e Superenalotto 25 marzo 2021 per un nuovo record che faccia incrementare la lenta ripresa che sta interessando il settore giochi. La crisi ha infatti messo in ginocchio il comparto a causa delle chiusure forzate.

Risultati 10eLotto di oggi: tutti i numeri estratti stasera

L’ultimo concorso del Lotto di ieri premia un fortunato giocatore di Genova: con una puntata complessiva da 3 euro sui numeri 3-13-39-82 sulla ruota di Firenze, ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna, per una vincita totale di 124.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 277,5 milioni dall’inizio dell’anno. Il 10eLotto premia un giocatore della provincia di Reggio Calabria. A Stignano infatti, grazie all’estrazione di martedì 23 marzo, è stato centrato un 6 da 20mila euro grazie alla modalità istantanea. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 32 milioni di euro, per un totale che supera il miliardo di euro da inizio anno.