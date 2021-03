Lavorare in Ford: come fare, candidatura, requisiti e stipendio

Daniela Attanasio 27 Marzo 2021

Come fare per lavorare in Ford, inviare la candidatura spontanea nella sezione lavora con noi, posizioni aperte, requisiti di accesso, recensioni e stipendio.

Ford è una casa automobilistica che è nata da Henry Ford nel 1903 a Detroit nel Michigan, negli Stati Uniti d’America. L’azienda è diventata famosa per l’utilizzo della catena di montaggio e del nastro trasportatore, che successivamente sono state usate anche in altre aziende creando un movimento, il cosiddetto fordismo. Si è diffusa nel corso nel Novecento anche in Europa. La sede attuale è a Dearborn, sempre nel Michigan.

Inoltre, la società permetterà a 30 mila lavoratori di tutto il mondo di lavorare da casa per sempre. Dall’estate per i progetti di gruppo potranno tornare in ufficio, ma per il resto avranno la possibilità di svolgere le altre mansioni da casa. Per quel che concerne i turni, devono essere approvati dai dirigenti. Questa decisione arriva dopo un sondaggio svolto che ha visto prediligere tra i dipendenti la possibilità di combinare lavoro di ufficio e lavoro da casa. Si tratta della prima azienda del comparto automobilistico in cui il cosiddetto smart working diventa permanente.

In questo articolo si dispensano informazioni utili su come lavorare in Ford, come inviare il proprio curriculum vitae e visualizzare le posizioni aperte al momento, i requisiti di accesso, le opinioni e lo stipendio dei dipendenti.

Come lavorare in Ford: compilare il modulo lavora con noi e inviare la candidatura spontanea

Lavorare in Ford significa lavorare in una delle realtà più consolidate nel mondo automobilistiche. Per visualizzare le proposte di lavoro attualmente attive, basta accedere al sito Ford.it. Sul sito web alla sezione Mondo Ford c’è la possibilità di accedere alla voce Lavora con noi. Chi non è soddisfatto delle posizioni aperte, ma vuole inviare la candidatura spontanea, dovrà inviare il curriculum vitae all’indirizzo email [email protected]

Le opportunità di lavoro attive si dividono in aree: tecnica e commerciale. L’azienda si impegna anche nel garantire sostenibilità alle sue autovetture. Chi entra a far parte del team Ford accetta questa missione aziendale. Produzione intelligente e tecnologia avanzata sono le parole chiave.

I requisiti per iniziare un lavoro in Ford, carriera e stipendio

Ciascuna posizione aperta richiede requisiti specifici per il settore. Come già precedentemente accennato, le posizioni si dividono in aree. Nell’area commerciale, ad esempio, le opportunità di lavoro attive sono Zone Manager Aftersales, che si occupa dello sviluppo del business dopo la vendita e Zone Manager Wholesale, che sviluppa la vendita esterna di ricambi auto. C’è anche la figura di Zone Manager veicoli commerciali. Per le tre figure servono i seguenti requisiti: laurea in economia o ingegneria gestionale e la conoscenza fluente dell’inglese.

Nel comparto tecnico le posizioni aperte sono Flying Doctor, ossia il responsabile al supporto tecnico alla rete dei concessionari della casa automobilistica, e Warranty Specialist, cioè il responsabile ufficio garanzie Ford. Per entrambe le posizioni servono la laurea in ingegneria elettronica, elettrica, meccanica o energetica e un’ottima conoscenza dell’inglese.

Il consulente di vendita specialista di veicoli commerciali richiede i seguenti requisiti: avere età compresa tra i 25 e i 45 anni, avere esperienza nella vendita di almeno quattro anni e conoscere le soluzioni di allestimento. Completano il profilo un ottimo standing, conoscenza dei sistemi informatici, capacità di gestire i rapporti con il cliente, dinamicità, flessibilità e saper lavorare per obiettivi. La stessa posizione può essere effettuata anche in stage formativo, per cui è previsto un rimborso spese.

Tra i benefit emersi dalle recensioni dei dipendenti ci sono i buoni pasto, la palestra, il bar, il servizio mensa e il posto auto. Nonostante alcuni giorni la mole di lavoro sia difficile da gestire, le soddisfazioni arrivano. C’è un ambiente molto collaborativo ed è un’ottima azienda per fare esperienza nel settore automotive.

Lo stipendio di un impiegato amministrativo in Ford guadagna circa 34000 euro all’anno, mentre un sales manager ha un guadagno di 41000 euro annui. Un IT system analyst guadagna sui 24000 euro all’anno.

Guida su come lavorare in Ford: cosa fare e cosa no

La giornata lavorativa in Ford è composta da otto ore, in aggiunta a una di pausa pranzo, ma c’è molta flessibilità sia sugli orari di entrata, che quelli di uscita. L’azienda si sta indirizzando verso una politica più green, come espressamente confermato anche dai suoi dipendenti. Le professioni stanno virando sulla sostenibilità, anche la scelta di accettare che 30 mila dipendenti lavorino in smart working deve essere vista in questa ottica. In questo modo, i lavoratori non saranno costretti a usare mezzi di trasporto propri per raggiungere la sede di lavoro e produrre CO2.

Chi desidera lavorare in Ford, ecco i passaggi che deve seguire:

accedere al sito web Ford.it

selezionare la voce Mondo Ford

cliccare su la sezione Lavora con noi

visualizzare le posizioni aperte al momento

in alternativa è possibile inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email [email protected]

Scheda Azienda Casa automobilistica nata da Henry Ford nel 1903 a Dearborn. William Ford Jr. è il Chairman, mentre Jim Farley è il Presidente e Amministratore Delegato. Tra le società associate, ci sono Lincoln, Ford Europe, Ford India, Ford Australia, Ford South America, Ford South Africa e Ford Motor Credit Company Nome Azienda Ford Settore automobilismo Regioni in cui è presente Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Liguria, Veneto, Val d'Aosta, Piemonte, Puglia, Sicilia, Sardegna Requisiti per lavorare laurea nel settore specifico e conoscenza della lingua inglese Contatti - Lavora con noi https://www.ford.it/mondo-ford/lavora-con-noi