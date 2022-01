Lavorare in Alpitour: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Ecco come fare per lavorare in Alpitour: quali sono i requisiti richiesti, come compilare modulo lavora con noi ed inviare candidatura spontanea, possibilità di carriera.







Paradigma di qualità, assistenza e flessibilità, oggi Alpitour è riconosciuto leader nel settore turistico. Rappresenta infatti da 70 anni la più importante e poliedrica realtà turistica italiana con ben cinque divisioni: Tour operating, Aviation, Hotel Management, Incoming e Travel Agencies. Le recensioni e le opinioni dei dipendenti raccontano di un ottimo ambiente lavorativo, dinamico, stimolante e coinvolgente, caratterizzato dalla massima serietà.

Se vuoi entrare nel mondo del turismo e lavorare in Alpitour, il Gruppo offre diverse opportunità di ingresso. Si può iniziare dal settore più congeniale a se stessi e passare poi ad altre realtà di gruppo, attraverso adeguati percorsi professionali. E’ possibile visualizzare posizioni e nuove assunzioni nella sezione lavora con noi Alpitour, ed inviare la propria candidatura. Scopriamo allora tutte le informazioni necessarie per compilare modulo e curriculum vitae, inviare candidatura spontanea.

Come lavorare in Alpitour, compilare modulo lavora con noi e inviare candidatura spontanea

Sul sito ufficiale dell’azienda specializzata in turismo, è possibile candidarsi per un’offerta di lavoro. Cliccare sulla sezione Lavora con noi è il primo passaggio da mettere in pratica. Per poter lavorare in Alpitour è necessario individuare le offerte di lavoro aperte sul sito dell’azienda. Dopo aver individuato la posizione più adatta ai propri requisiti, si può procedere con la candidatura dopo aver compilato il modulo lavora con noi. Bisognerà inserire i propri dati personali, domicilio e residenza. Titolo di studio, lingue conosciute e competenze informatiche. Inserire poi eventuali esperienze di lavoro svolte in precedenza. Infine compilare la box contenente le aspirazioni del candidato. Dopo aver allegato il proprio curriculum vitae si potrà inviare ed inoltrare la candidatura spontanea.

Requisiti per iniziare un lavoro in Alpitour, carriera e stipendio

Posizioni aperte presso il Gruppo Alpitour riguardano i servizi alberghieri, booking voihotels, business ed integration analyst, general manager. Individuiamo i requisiti necessari per ogni offerta di lavoro e nuova assunzione per lavorare in Alpitour.

Addetto ai servizi alberghieri. La risorsa deve garantire ai clienti il comfort e la qualità del servizio. I profili sono diversi in funzione della mansione svolta (Front Office, Ristorazione, Room Division). Per la risorsa ideale sono richieste competenze tecnico-gestionali ed attitudine ai rapporti personali.

Addetto Booking Voihotels. La risorsa si occuperà di dare informazioni finalizzate alla vendita in relazione alle strutture alberghiere gestite dalla compagnia. In aggiunta ai requisiti di cui sopra, sono richieste capacità di comunicazione telefonica, ottima conoscenza della lingua inglese, ottimo utilizzo degli strumenti informatici. Gradita conoscenza del sistema gestionale Scrigno, GP Dati.

General Manager. Per lavorare in Alpitour il candidato deve possedere diploma oppure laurea, esperienza pluriennale, leadership, comunicazione, flessibilità. Conoscenza lingua inglese, pacchetto office.

Business Analyst. La risorsa dovrà redigere analisi dei requisiti, evidenziare problemi e rischi, identificare e analizzare tematiche business. Requisiti richiesti sono laurea o diploma nel campo dell’informatica, almeno tre anni di esperienza nel settore, esperienza di project management, conoscenza Windows Office.

Integration Analyst. Il candidato analizza e controlla le funzionalità delle integrazioni tra componenti interni e sistemi esterni. Requisiti richiesti per lavorare in Alpitour per questa posizione sono conoscenza lingua inglese, predisposizione lavoro in team, autonomia ed indipendenza, visione sistematica, capacità di gestire le priorità.

L’azienda di impegna a rispettare la media nazionale dei contratti e stipendi dei dipendenti, tenendo presente il ruolo svolto dalla risorsa.

Guida per come lavorare da Alpitour, cosa fare e cosa no

Il Gruppo Alpitour nasce nel 1947 come piccola agenzia di viaggi, specializzata in brevi trasferimenti a bordo di treni e bus in occasione di eventi speciali. Un lungo percorso di passione, innovazione e serietà ha trasformato l’agenzia in un gruppo di successo. Infatti, negli ultimi anni Alpitour ha realizzato una importante accelerazione di espansione e sviluppo. L’ingresso di Tamburi Investment Partners S.p.A. nei fondi del Gruppo ha portato nuova liquidità e competenza all’azienda. Con il risultato di ulteriori acquisizioni di strutture e marchi noti a livello nazionale.

Di seguito i passaggi da mettere in pratica per lavorare in Alpitour

Recarsi sul sito web ufficiale Alpitour

Accedere alla Sezione Lavora con noi ed individuare offerta di lavoro

Compilare modulo lavora con noi ed inviare candidatura spontanea

Scheda Azienda Con sede principale a Torino, Alpitour è una società per azioni che opera nel campo delle vacanze organizzate. Nasce a Cuneo nel 1947. Nome Azienda Alpitour Settore Turismo Regioni in cui è presente Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto Requisiti per lavorare Interesse per il mondo del turismo, passione per il cliente, ottime capacità comunicative, disponibilità a viaggiare, flessibilità e capacità di adattamento Contatti - Lavora con noi https://www.alpitour.it/lavora-con-noi