Lavorare in Bluserena: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Da trent’anni offrono comfort e servizi di hotel a 4 stelle uniti al divertimento del villaggio, con un rapporto di qualità-prezzo tra i più competitivi sul mercato. Bluserena rappresenta attualmente una tra le più solide compagnie alberghiere italiane. Un successo trentennale da sempre caratterizzato da un forte orientamento all’ascolto e alla soddisfazione del cliente, alla qualità, all’innovazione, ottenuto grazie ad una squadra di collaboratori motivati e qualificati.

Le recensioni e le opinioni dei dipendenti raccontano di un’azienda seria ed affidabile, ambiente stimolante e dinamico, con molto lavoro da svolgere. Infatti, alcune opinioni sottolineano un lavoro stressante. Se si è appassionati al mondo del turismo, lavorare in Bluserena può essere un’opportunità. Nella sezione Lavora con noi sito ufficiale è possibile visualizzare le nuove assunzioni ed inviare la candidatura spontanea.

Vediamo come fare per compilare il modulo lavora con noi online, inviare il proprio curriculum vitae per lavorare nel gruppo.

Come lavorare in Bluserena, compilare modulo lavora con noi e inviare candidatura

Nuove posizioni di lavoro ed assunzioni si possono visualizzare accedendo al sito web ufficiale dell’azienda di viaggi e turismo. Nella sezione lavora con noi sono indicate tutte le figure professionali ricercate dal gruppo. Se l’obiettivo è lavorare in Bluserena, dopo aver individuato l’opportunità di lavoro più adatta ai propri requisiti, si può procedere con l’invio della candidatura spontanea. E’ necessario compilare il modulo lavora con noi presente sul sito. Da inserire sono i dati anagrafici, codice fiscale, residenza e recapiti telefonici ed email. Bisogna inserire il reparto, mansione e sede di candidatura scelti tra quelli indicati. Ancora, titolo di studio, conoscenze linguistiche ed informazioni su come si è venuti a conoscenza dell’azienda. Infine, per lavorare in Bluserena ed ottenere un colloquio, è necessario allegare il proprio curriculum vitae ed una propria foto. Dopo aver preso visione dell’informativa circa il trattamento dei dati personali, si può procedere con l’invio della candidatura.

Requisiti lavoro da Bluserena, carriera e stipendio

Per ogni posizione e nuova assunzione, individuiamo i requisiti necessari da possedere per entrare nel gruppo. Ogni anno l’azienda organizza corsi di formazione per i propri collaboratori. Direttori, Assistenti di Direzione, Responsabili di Reparto sono le figure maggiormente presenti e vantano una carriera tutta interna. Avere i requisiti per Lavorare in Bluserena significa essere motivati a crescere e a migliorarsi, avendo un forte orientamento al cliente. E’ nata infatti la Academy Bluserena, che offre l’opportunità di formazione e crescita per giovani senza esperienza motivati ad acquisire competenze ed esperienze nel settore alberghiero. Ambito di formazione sono Cucina, Sala Bar e Hotel. Gradito un diploma alberghiero.

Lavorare in Bluserena vuol dire anche possibilità di svolgere un periodo di tirocinio formativo nei settori di Qualità e Prevenzione, Economia ed Ufficio del Personale. Requisito necessario da possedere è il titolo di studio equivalente per l’ambito in cui si svolgerà il lavoro.

Orientamento al cliente, motivazione, voglia di crescere e di imparare, conoscenza della lingua inglese, disponibilità a viaggiare rappresentano tutti i requisiti che l’aspirante candidato deve possedere per poter ottenere un colloquio.

L’azienda si impegna a rispettare la media nazionale dei contratti e degli stipendi dei dipendenti, tenendo in considerazione il ruolo e le ore di lavoro svolti.

Guida per come lavorare in Bluserena, cosa fare e cosa no

Bluserena è parte di un ampio Gruppo Aziendale, nato negli anni ’60, attivo oggi nei settori turistico, immobiliare e delle energie rinnovabili. Noto per serietà, efficienza e solidità, l’intero Gruppo è in capo alla famiglia Maresca, ora alla seconda generazione di imprenditori. E’ presente in Sardegna, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria e Piemonte con Villaggi, Hotel 4 stelle e Terme. Rappresenta ad oggi la compagnia alberghiera con la maggiore ricettività in Italia nel settore Turismo Mare.

Vediamo tutti i passaggi da seguire per lavorare in Bluserena

Accedere al sito web ufficiale

Cliccare sulla sezione lavora con noi

Individuare la posizione lavorativa più adatta tra le offerte

Compilare modulo lavora con noi ed inviare candidatura spontanea

Scheda Azienda Fondata negli anni '60 dalla famiglia Maresca, Bluserena rappresenta attualmente una importante compagnia alberghiera in Italia. Nome Azienda Bluserena Settore Turismo Regioni in cui è presente Abruzzo, Calabria, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia Requisiti per lavorare Orientamento al cliente, motivazione, voglia di crescere e di imparare, conoscenza della lingua inglese, disponibilità a viaggiare Contatti - Lavora con noi https://www.bluserena.it/it/lavora-con-noi/posizioni