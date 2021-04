Estrazione MillionDAY del 25 aprile 2021: combinazione vincente

Numeri vincenti estrazione MillionDAY del 25 aprile 2021 in diretta: archivio, ritardatari , previsione e combinazione vincente di oggi.

Scopri la combinazione del giorno grazie alla diretta live dell’estrazione Millionday oggi domenica 25 aprile. Lottomatica ha lanciato il gioco circa 4 anni fa. In poco più di quattro anni i numeri vincenti hanno premiato ben 164 giocatori con la vincita più alta prevista dal regolamento di gioco. In numerose città italiane è stato vinto 1 milione di euro. La lotteria a quota fissa ha premiato numerosi giocatori, ma la maggior parte, Anzia proprio tutti hanno però preferito mantenere l’anonimato. La prima vincita a Caltagirone in provincia di Catania. Segue poi la seconda vincita realizzata Fumone, in provincia di Frosinone. 3° vincita a Gioiosa Ionica, a Reggio Calabria. Queste le prime vincite, riportate anche dai quotidiani nazionali, che hanno subito contribuito ad accrescere le popolarità delle lotteria.

Estrazione MillionDAY del 25 aprile 2021: archivio, ritardatari , previsione e numeri vincenti di oggi

Dalle 19.00 sarà possibile seguire la diretta di Million day del 25 aprile. I numeri vincenti dell’estrazione di oggi si conosceranno puntualmente alle 19.00 01 di questa domenica sera. Questo è l’orario in cui ogni giorno, come nei precedenti concorsi, viene pubblicata l’attesissima cinquina. I risultati millionday hanno colto di sorpresa poi un giocatore di Carpi, in provincia di Modena che è stato l’autore della vincita numero quattro.

La dea bendata poi ha fatto tappa al Nord, in provincia di Trento. Si torna nuovamente al Sud, sempre nella città di Catania: questa volta nella località Mazzarrone è stato vinto il sesto milione di euro. È seguita poi l’ennesima vincita del Nord, questa volta a San Colombano Belmonte, Torino. Si torna al Sud e per l’esattezza a Nocera Superiore, in provincia di Salerno. Nelle ultime estrazioni di sabato 21 aprile è stato assegnato un nuovo milione di euro. In Friuli Venezia Giulia, la combinazione vincente ha assegnato la vincita numero nove che difatti ha cambiato per sempre la vita di qualche anonimo scommettitore.