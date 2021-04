Estrazione VinciCasa oggi 16 aprile 2021: numeri vincenti online

Redazione Controcampus 16 Aprile 2021

Combinazione estrazione VinciCasa oggi 16 aprile 2021 in diretta da qui: previsioni, ritardatari e numeri vincenti in diretta live.

Si gioca questo venerdì sera un nuovo appuntamento con la lotteria in cui si vince casa. Stasera si tiene il concorso Vinci Casa 106/2021. Nel concorso di ieri giovedì 15 aprile 2021 nessuno ha centrato la combinazione vincente, ma i numeri fortunati hanno premiato numerosi giocatori con i premi di consolazione. Ricordiamo che cosa si vince con questa lotteria: un jackpot da € 500.000, che può essere così suddiviso: € 300.000 devono essere destinati all’acquisto di uno o più immobili su tutto il territorio nazionale. La restante parte invece, di circa € 200.000 può essere spesa del vincitore senza vincoli.

Sono diversi anni che i numeri dell’estrazione Vincicasa tengono banco nelle ricevitorie. La lotteria fu lanciata a luglio 2014 e finora ha fatto esultare ben 158 giocatori. Fare pronostici e previsioni non è facile. C’è poi chi segue il programma con gli aggiornamenti delle statistiche di gioco, e si lascia ispirare dai ritardatari e frequenti più significativi. Vediamo di seguito quali sono le ultime novità di stasera.

Estrazione VinciCasa oggi 16 aprile 2021: numeri vincenti del concorso di questa sera in diretta

L’appuntamento con i numeri Vinci casa oggi è fissato come sempre per le 20,00. Questo è l’orario in cui la diretta consentirà di poter verificare gli ultimi estratti del giorno. Venerdì 16 aprile si gioca il concorso 106/2021. Nell’attesa di conoscere la combinazione dell’estrazione Vincicasa di oggi, ecco i ritardatari e frequenti più significativi di oggi. Giocare non aumenta le probabilità di vincita, come ritengono molte superstizioni, ma è solo un aiuto nella scelta dei numeri da giocare.

Tra i ritardatari c’è da segnalare ancora una volta 1 che conta 24 assenze consecutive. Segue poi il 12 che non esce da 22 colpi di gioco, mentre il numero 39 conta 19 ritardi. Tra i frequenti invece troviamo in cima alla classifica il 15 con 212 presenze all’attivo. Il numero 25 non esce da 208 appuntamenti di gioco. Infine il 13 ha preso parte a 204 combinazioni fortunate.

L’ultima vincita è stata realizzata lo scorso giovedì 11 marzo. In realtà in quella occasione furono ben due le vincite realizzate: una casa +200.000€ subito è stata vinta nel capoluogo di Puglia a Bari e un’altra casa +200.000€ subito è stata assegnata in Sicilia nella città di Caltanissetta.

Quote VinciCasa di stasera: schedina in diretta live

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

Dopo la pubblicazione della combinazione fortunata, segue la tabella con premi e quote relative al concorso 106 21. Gli ultimi a vincere sono quindi stati giocatori autori della fortunata doppietta. Ambedue i giocatori hanno indovinato la combinazione estratta formata dai numeri 2 – 7 – 12 – 19 – 27 ma saranno in quattro a festeggiare, i due vincitori e i due ricevitori. La vincita siciliana è stata realizzata con una giocata effettuata presso il Punto di Vendita Sisal “TABACCHERIA”” di Via Xiboli n.262 a Caltanissetta, mentre quella pugliese è arrivata grazie ad una schedina messa in gioco nel Punto di Vendita Sisal “BAR TABACCHI SANTORO” che si trova in Via Umberto Giordano n.28 a Bari.