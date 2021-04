Carolina Campanile 8 Aprile 2021

Frasi per selfie su Instagram o Facebook per foto e post sull'amore tra fidanzati e amici speciali, citazioni sull'amore e aforismi sull'amicizia da condividere e postare.

Le nostre bacheche sono diventate ormai una finestra aperta sulla nostra vita privata, dov’è possibile vedere attimi di vita, o leggere i nostri stati d’animo. Tra le frasi per foto da soli o con gli amici più condivise troviamo citazioni divertenti o aforismi sull’amicizia. Ma anche riflessioni per post sulla vita, e su stati d’animo come rabbia, tristezza. Insomma, una sorta di diario personale. Senza dimenticare le foto con amici, colleghi di lavoro o con la fidanzata, accompagnate sempre da una didascalia.

Si parte così alla ricerca di frasi per selfie su Facebook e Instagram, da utilizzare come didascalia per le foto o da inserire nelle storie. Anche un semplice scatto, che sia un autoritratto fotografico realizzato col cellulare, potrebbe diventare ancora più bello con la giusta didascalia che descriva il nostro stato d’animo. Una riflessione divertente sulla propria bellezza, sul proprio fascino, sul magnetismo degli occhi o del sorriso: ogni spunto è giusto, con la giusta ironia e voglia di divertirsi. Ecco una raccolta delle migliori citazioni sull’amicizia, aforismi sull’amore per amici e fidanzati, e di frasi belle su Instagram o Facebook da dedicare e condividere.

Frasi per selfie su Instagram o Facebook per foto e post sull’amore tra fidanzati e amici speciali

Oggi i social sono sempre più utilizzati per pubblicare foto e post, che siano sull’amore o sull’amicizia, o anche sulla vita. Frequenti sono anche i selfie postati su Instagram o Facebook, accompagnati da didascalie. Ecco le più belle frasi per selfie da pubblicare su Instagram sotto una foto con fidanzata o fidanzato, e citazioni sull’amore.

L’amore è esso stesso fragilità. Spinge due cuori a battere all’unisono nella speranza. – Alain Laugier

Sentirsi al sicuro rannicchiato tra le tue braccia, essere sempre più vicino a te ogni giorno. – Joséphine Zimmermann

Ho raccolto le foglie morte, quelle che hanno l’oro intorno, per fare un bel tappeto davanti alla tua porta verso i nostri amori. – Elise de Montclar

Il tuo corpo è una sinfonia che trascende il battito del mio cuore, ad ogni sospiro che lasci uscire. Il tuo corpo è il marchio ardente che accende ogni parte della mia anima ad ogni sussurro.- Chris Mann

Se c’è un seno molto amorevole che l’onore ha a sua disposizione, la cui ferma devozione non è affatto cupa. Se questo seno nobile batte ancora per uno scopo degno, voglio farne il cuscino su cui poggia la tua fronte. – Victor Hugo

Mi hai portato tutto, gioia, sorriso, oggi vorrei semplicemente dirtelo: le giornate con te sono lunghe estati, illuminate ogni momento sotto una stella d’amore. – Patrick Huet

Quando non ci sei il mio cuore è in subbuglio, tu sei tutta la mia vita, la mia felicità e la mia gioia. – Paul Brunelle

Ti mando dieci milioni di baci che puoi mettere sul tuo corpo dove vuoi. – Céline Delacour

Sogno di rannicchiarmi tra le tue braccia ogni minuto della mia vita, ogni ora. Sogno di camminare sempre sulle tue orme, al ritmo del tuo battito cardiaco. – Chris Mann

Post per selfie su Instagram o Facebook per amici e amicizia

Rapporto fondamentale nelle nostre vite, gli amici sono la nostra seconda famiglia ed è giusto celebrarli con post da pubblicare sui social. Scopri le migliori citazioni per didascalie, e frasi per selfie su Instagram o Facebook per gli amici e sull’amicizia. Tante belle frasi divertenti per foto con gli amici da pubblicare sui social.

Se l’amore, secondo St-Exupéry, consiste nel guardare nella stessa direzione, l’amicizia consiste nel camminare l’uno verso l’altro. – Jean Anglade

Richiede sincerità e fiducia, altrimenti, nel tempo, il legame si spezza. Non è un gioco o un dato. Non basta dire poche parole, che non hanno valore se le azioni dimostrano il contrario. E’ sufficiente essere vero in tutte le circostanze, osare dire le cose come stanno senza mai mentire. – Joelle Laurencin

La vera amicizia sboccia l’anima e la dirige verso lo zenit, con la forza inesorabile del sole su un campo di girasoli. – Sophia Sherine Hutt

Un amico è qualcuno che non disturbi mai. – Raoul Jaeggi

Non è tanto l’intervento dei nostri amici che ci aiuta, ma la consapevolezza di poter sempre contare su di loro. – Epicuro

Quando dai percepisci più di quanto dai, perché non eri e diventi. – Antoine de Saint-Exupéry

Non c’è specchio migliore di un vero amico. – Proverbio giapponese

Se mi viene chiesto di dire perché gli ho voluto bene, sento che si può esprimere solo rispondendo: perché era lui, perché ero io. – Michel de Montaigne

Gli amici vecchi (di vecchia data) non hanno paura della ruggine. – Proverbio francese

Il ruolo di un amico è quello di restare al tuo fianco quando hai torto, poiché tutti saranno accanto a te quando hai ragione. – Mark Twain

Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita, non ho risposte per i tuoi dubbi o timori, però posso ascoltarli e dividerli con te. – Jorge Luis Borges

Frasi per selfie su Instagram o Facebook per foto per colleghi di lavoro

I social sono ormai il nostro album fotografico pubblico, ed è un po’ una gara a chi riesce a fare il selfie perfetto. Allo stesso tempo si è alla ricerca della migliore didascalia per foto per Instagram stories, con frasi acchiappa like. Ecco allora una raccolta delle più belle frasi per selfie su Instagram o Facebook, per post divertenti anche per foto da soli.