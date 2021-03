Frasi sulla vita difficile, dura, ma bella: citazioni e aforismi

Carolina Campanile 29 Marzo 2021

Le più belle frasi sulla vita difficile, dura, ma bella: citazioni per affrontarla con coraggio e aforismi celebri come Alda Merini e Madre Teresa di Calcutta.

Il nostro percorso su questo pianeta è spesso sorpreso da ostacoli, momenti bui che lasciano tutto in un momento di stallo. Ci vuole pazienza, ma soprattutto tanta forza perché la vita ci mette davanti tante prove difficili. Non importa quanto grande sia il dolore che ci portiamo dentro, bisogna andare avanti sempre, superare gli ostacoli, nonostante la vita ti metta a dura prova. Trovare però la giusta motivazione per ritrovare la felicità, la serenità nella propria esistenza, è fondamentale per rialzarsi e ripartire.

Ecco una raccolta delle più belle frasi sulla vita difficile, dura, ma bella, aforismi celebri sull’essere forti e citazioni ispiratrici. Riflessioni profonde, pensieri che aiutano a superare i brutti momenti e da condividere e pubblicare su Facebook, Instagram e stato Whatsapp. Le più belle immagini con frasi di incoraggiamento per superare gli ostacoli della vita ingiusta ma sempre bellissima.

Frasi sulla vita di Alda Merini, citazioni più famose sulle difficoltà e ostacoli della vita

Tanti scrittori, e non solo, parlano della vita dura, come Alda Merini e Madre Teresa di Calcutta. Ecco una raccolta delle loro più belle frasi di incoraggiamento, aforismi sull’essere forti e citazioni brevi sul vivere. Immagini con frasi sulla vita difficile, ingiusta ma bella, da condividere e postare Facebook, Instagram e stato Whatsapp.

Devo liberarmi del tempo e vivere il presente, giacché non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante. – Alda Merini

Io la vita l’ho goduta perché mi piace anche l’inferno della vita, e lei è spesso un inferno. Per me la vita è stata bella perché l’ho pagata cara. – Alda Merini

Si impara a vivere quando si impara a morire. – Alda Merini

Anche se la finestra è la stessa, non tutti vedono le stesse cose. La veduta dipende dalla sguardo. – Alda Merini

Nessuno rinuncia al proprio destino anche se è fatto di sole pietre. – Alda Merini

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. – Madre Teresa di Calcutta

Chi, nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano. – Madre Teresa di Calcutta

La felicità è un percorso, non una destinazione. – Madre Teresa di Calcutta

Ieri è passato. Domani non è ancora arrivato. Abbiamo solo oggi: cominciamo. – Madre Teresa di Calcutta

La vita è un’opportunità, coglila. È bellezza, ammirala. Beatitudine, assaporala. È un sogno, fanne una realtà. Una sfida, affrontala. Un dovere, compilo. È un gioco, giocalo. È preziosa, abbine cura. Una ricchezza, conservala. È amore, godine. Un mistero, scoprilo. Una promessa, adempila. È tristezza, superala. È un inno, cantalo. Una lotta, vivila. Una gioia, gustala. È una croce, abbracciala. Un’avventura, rischiala. È pace, costruiscila. È felicità, meritala. La vita è vita, difendila. – Madre Teresa di Calcutta

Citazioni e aforismi sulla vita dura ma bella

Che siano lunghe o brevi, le frasi sulle difficoltà della vita ci spingono a riflettere sui periodi bui per trovare la forza di andare avanti. Perché essere forti e rialzarsi è fondamentale, nonostante tutto. Ecco allora citazioni famose e aforismi celebri, e frasi sulla vita ingiusta, ma sempre bella e che vale la pena vivere.

La vita non è sempre perfetta. Come una strada, ha molte curve, alti e bassi, ma questa è la sua bellezza. – Amit Ray

È difficile a volte, ma rende un ragazzo forte in modi che la maggior parte delle persone non può capire. Insegna loro che anche se le persone vengono lasciate indietro, nuove inevitabilmente prenderanno il loro posto. Che ogni posto ha qualcosa di buono – e cattivo – da offrire. – Nicholas Sparks

Tutti attraversiamo momenti difficili nella vita. Fa parte dell’essere vivi ed è la realtà che tutti dobbiamo affrontare. […] Ma la vita stessa non è sempre fatta di oscurità e tristezza, è anche piena di colori e questo la rende bella. Lungo questo cammino di oscurità c’è sempre una luce che aspetta di essere vista dai nostri cuori storditi. – Chanda Kaushik

È divertente come, quando le cose sembrano più buie, i momenti di bellezza si presentano nei luoghi più inaspettati. – Karen Marie Moning

Mi sono meravigliata della bellezza di tutta la vita, e ho assaporato il potere e le possibilità della mia immaginazione. Ho visto che essa era buona e cattiva, bella e brutta. Ho capito che dovevo soffermarmi sul buono e sul bello per mantenere intatta la mia immaginazione, la mia sensibilità e la mia gratitudine. Sapevo che non sarebbe stato facile mantenere questa prospettiva. Sapevo che mi sarei spesso contorta e girata, piegata e incrinata un po’. Ma sapevo anche che non mi sarei mai rotta completamente. – Maria Nhambu

Frasi sulla vita difficile e sugli ostacoli da superare

Resilienza: una piccola parola che racchiude tutta la forza di andare avanti di una persona, nonostante le difficoltà e gli ostacoli della vita. Noi questa forza vogliamo celebrarla con una raccolta delle più belle frasi sulla vita difficile, dura, ma bella. Citazioni brevi e aforismi celebri sulla vita ingiusta, e immagini con frasi di incoraggiamento e motivazionali.