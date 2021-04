Lavorare in McLaren: come fare, candidatura, requisiti e stipendio

Ecco come fare per lavorare in McLaren, offerte di lavoro, candidatura spontanea, requisiti utili, recensioni e stipendio dipendenti.

McLaren è una casa automobilistica nata nel 1985 da Ron Dennis a Woking, nel Regno Unito. La tipologia di autovetture che mette in commercio è essenzialmente sportiva. Tuttavia, l’azienda ha una sua scuderia che gareggia nella Formula Uno. Attualmente Mike Fewitt è l’Amministratore Delegato del gruppo.

In questo articolo si fornirà un guida pratica per visualizzare gli annunci per lavorare in McLaren, offerte lavoro, incluse le posizioni di internship. Inoltre, si forniscono informazioni sull’invio del curriculum vitae e i requisiti utili al processo di selezione. In ultimo sono fornite anche recensioni e indicazioni relative agli stipendi dei dipendenti.

Come lavorare in McLaren: Lavora con noi e inviare la candidatura spontanea sul sito ufficiale

I candidati che vogliono visualizzare le offerte lavoro McLaren internship e posizioni per professionisti, possono accedere al sito web ufficiale dell’azienda. Ci sono varie aree dove è possibile candidarsi: racing, marketing, automotive, staff e tecnologie applicate. Le possibilità di rientrare nelle prossime assunzioni per lavorare in MacLaren, da requisiti ed esperienze possedute dipenderanno in larga parte. Le mansioni possono essere infarti svolte dai professionisti di scienza, tecnologia, matematica e ingegneria. La società punta a reclutare persone che abbiano talento e passione per questi settori.

Inviare la candidatura per le posizioni aperte risulta essere molto semplice. Basta essere muniti di un indirizzo email e una password. Si creerà un account personale dove si aggiungono i dati relativi alla formazione e alle esperienze pregresse.

Requisiti per iniziare un lavoro da Mc-Laren

Ciascuna posizione aperta presenta determinati requisiti. La posizione di production manager richiede esperienza pregressa nel settore manifatturiero e nella gestione della produzione, laurea in ingegneria ed avere doti di leadership. La figura gestirà i team leader e i gruppi di produzione, è responsabile del reclutamento di nuovi impiegati e implementa le tecniche di risoluzione di problemi.

Ma nel mondo sono tanti gli annunci per lavorare in McLaren per posizioni aperte ai professionisti cin grande esperienza. E’ il caso della figura di senior finance analyst – internal control richiede, invece, esperienza dei processi finanziari generali e SAP, conoscenza avanzata di Excel, essere un contabile qualificato ed avere conoscenza delle migliori tecniche di gestione dei rischi e controllo degli standard. Il ruolo prevede la redazione di tutti i documenti necessari per i processi finanziari e operazionali, coordinare i piani di azione per mitigare i rischi e revisionare i requisiti audit.

Per quanto riguarda gli stipendi McLaren, un senior engineer guadagna 55.000 sterline all’anno, un buyer 44.000 sterline annue. Come si può evincere da questi dati, molto dipende dal ruolo occupato all’interno dell’azienda.

Guida per lavorare in McLaren: cosa fare e cosa no

Le recensioni dei dipendenti parlano di un ambiente con alti standard di qualità, ma non mancano gli aspetti negativi. Tra quelli più segnalati all’interno dei forum, ci sono la gestione, l’ammontare delle ore lavorative e nessuna prospettiva di crescita professionale. Ad ogni modo, l’azienda ha messo in vendita la sede principale di Woking per rimediare alle gravi perdite subite nel 2020. La struttura comprende tre edifici circondati da un grande parco nella Contea del Surrey. Di certo queste perdite determineranno una nuova politica gestionale, dove le nuove assunzioni saranno orientate alla tecnologia e all’ecosostenibilità.

Ecco una pratica guida per visualizzare le prossime offerte di lavoro nel settore automobilistico di una delle aziende più influenti:

accedere al sito McLaren.com

selezionare la voce “McLaren Careers”

accedere a tutte le posizioni lavorative e scegliere quella che più soddisfa la nostra formazione e competenza

inviare la candidatura creando un account personale sul sito

