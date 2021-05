Lavorare in Air Dolomiti: come fare, requisiti, CV e stipendio

Come fare per lavorare in Air Dolomiti, posizioni aperte, candidatura spontanea, requisiti richiesti, colloquio, possibilità di fare carriera e stipendio dipendenti.

Air Dolomiti è una compagnia aerea italiana, con sede a Villafranca di Verona. È stata fondata nel 1989 da Alcide Domenico Leali e dal 2003 è controllata da Lufthansa. Compie il primo volo nel 1991. La flotta è composta da 15 aerei. La compagnia offre tantissimi collegamenti tra l’Italia e la Germania. Infatti i suoi Hub sono a Monaco di Baviera e Francoforte. Il Ceo è Joerg Eberhart.

Fa parte di Star Alliance, un accordo di collaborazione tra ventisei compagnie aeree fondato nel 1997.

L’azienda, anche grazie a quest’ultimo accordo, è in continua crescita. Infatti, le offerte di lavoro per lavorare in Air Dolomiti: posizioni aperte sono molto frequenti e numerose sono le figure ricercate, così come diversificati sono i requisiti e le competenze per prendere parte ai processi di selezione.

Come lavorare in Air Dolomiti: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea

Per rispondere ad un annuncio o inviare ad una candidatura spontanea, bisogna accedere al sito ufficiale della compagnia di volo. Clicca in basso su Opportunità di lavoro. Nella pagina che si aprirà, ci saranno tutte le posizioni aperte, seleziona l’area di maggiore interesse. Successivamente crea un profilo personale. A questo punto inserisci il Curriculum Vitae e compila il modulo Lavora con noi. È richiesta anche una foto personale. Dopo aver completato tutti questi passaggi, invia una candidatura.

Chi è alla ricerca di un lavoro nel breve periodo potrà inviare una candidatura alle ricercate posizioni per lavorare in Air Dolomiti, offerte di lavoro ed annunci riguardano spesso inserimenti immediati nel gruppo di lavoro. Compilando il modulo Lavora con noi, il nostro profilo potrà sempre essere preso in considerazione per qualsiasi opportunità di lavoro.

Requisiti lavoro AirDolomiti, carriera e stipendio

Prima di sostenere un colloquio di lavoro, i Responsabili delle Risorse Umane della compagnia aerea analizzeranno le candidature ricevute. Solo quelle più interessanti saranno ammesse alla seconda fase di selezione.

Tra le figure più richieste dalla compagnia veronese ci sono i Piloti. I professionisti devono superare un test, un colloquio personale e di gruppo ed una selezione al simulatore. Solo con il superamento di queste fasi, si potrà accedere alle successive. Tra i requisiti richiesti dall’azienda ci sono capacità di lavorare in squadra e leadership. I candidati dovranno possedere licenze a abilitazioni specifiche per piloti. Devono avere tra i 21 ed i 45 anni.

Altra figura professionale ricercata è quella delle Assistenti di Volo. Per questa figura l’azienda richiede conoscenza della lingua inglese e tedesca, flessibilità, gentilezza e professionalità con i clienti. Altezza tra 1.60 e 1.85 e diploma di scuola superiore. Non bisogna avere tatuaggi e piercing in parti del corpo visibili.

I requisiti richiesti per lavorare in Air Dolomiti e fare carriera all’interno della compagnia aerea variano in base ai profili ricercati. È quasi sempre richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Gli stipendi variano in base alla carica ricoperta. I guadagni sono in linea con quelli delle altre compagnie aeree.

Superata la fase di selezione ed assunzione, le possibilità di fare carriera all’interno dell’azienda sono elevate.

Guida per come lavorare in Air Dolomiti, cosa fare e cosa no

Nelle recensioni i dipendenti parlano di un ambiente di lavoro giovane e stimolante. L’azienda è attenta alla formazione dei propri dipendenti. Tra i benefit ci sono buoni pasto e sconti sui biglietti aerei. Il lavoro permette di viaggiare e scoprire posti nuovi. È forse questo l’aspetto più ricercato dai giovani che scelgono di lavorare nella compagnia aerea italiana.

La compagnia ha ottenuto la certificazione Emas, dimostrando così di avere a cuore la tutela dell’ambiente. La compagnia ha inoltre lanciato un’accademia per diventare pilota, con borse di studio che permettono di frequentare la scuola in maniera gratuita.

In conclusione, dopo aver dato tutte le informazioni per candidarsi ad un annuncio o inviare una semplice candidatura, riassumiamo alcuni punti:

vai sul sito ufficiale dell’azienda

clicca su Opportunità di lavoro

scegli l’area aziendale che più ti interessa

compila il modulo Lavora con noi

invia la tua candidatura.

Scheda Azienda Air Dolomiti è una compagnia aerea italiana, con sede a Villafranca di Verona. È stata fondata nel 1991 da Alcide Domenico Leali e dal 2003 è controllata da Lufthansa. La flotta è composta da 15 aerei. La compagnia offre tantissimi collegamenti tra l'Italia e la Germania. Infatti i suoi Hub sono a Monaco e Francoforte. Il Ceo è Joerg Eberhart. Nome Azienda Air Dolomiti S.p.A. L.A.R.E. Settore Trasporto Regioni in cui è presente La sede è a Villafranca di Verona, In Veneto. I suoi voli partono dagli aeroporti in. Puglia, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia, Piemonte, Toscana, Lombardia e Veneto. Requisiti per lavorare I requisiti variano in base alla figura ricercata. Tra i principali requisiti c'è la conoscenza della lingua inglese e tedesca. Contatti - Lavora con noi https://airdolomiti.altamiraweb.com/?_ga=2.137069942.790728013.1620058534-1520182516.1620058534