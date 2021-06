Chi è Alex Belli oggi: fidanzata, moglie, figli e Instagram

Volto noto di Centovetrine, chi è Alex Belli oggi: biografia, età, altezza, peso, vero nome, fidanzata attuale, figli, vita privata, film, fiction e profilo Instagram dell'attore.

Nel corso della sua carriera, il cinema, il teatro, la televisione, la fotografia e la pubblicità. Jacopo Castelli nella soap opera Centovetrine, ha iniziato la sua carriera come modello.

Ha recitato in serie tv come Sacrificio d’amore e Furore e ha partecipato tra gli altri a L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi e Temptation Island VIP 2.

Con un diploma da geometra e al conservatorio, ha sfilato tra gli altri per Armani e Ferrè.

Molto seguito sui social, spesso è al centro del gossip e della cronaca rosa per le sue relazioni sentimentali.

Per diverso tempo scomparso dal piccolo schermo, a dirci di lui, non sarà solo la sua ultima fidanzata, Alex Belli chi è oggi, quanti anni ha, altezza, fisico, vita privata, carriera, film, fiction, sarà la sua biografia a dircelo.

Chi è Alex Belli oggi: biografia, vita privata, fidanzata, ex moglie, figli e Instagram

Per scrivere una biografia e sapere chi è Alex Belli, Instagram, Facebook, ci saranno d’aiuto per scoprire innanzitutto età, altezza, peso, fidanzata, vita privata e carriera del modello e attore.

All’anagrafe il suo vero nome è Alessandro Gabelli è nato a Parma il 22 dicembre 1982. Ha 38 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. Bellissimo, occhi blu e capelli biondo scuro, fisico scolpito, è alto 184 cm e pesa 77 kg.

Circa le sue origini e famiglia, sappiamo che è il primo di quattro figli. Ha tre fratelli. La sua famiglia gestisce un allevamento di cavalli.

Adora andare a cavallo, l’equitazione è il suo sport preferito. Tra le sue passioni, oltre la fotografia, anche lo sci e la moto. Suona vari strumenti musicali tra cui il pianoforte.

Sui social è molto seguito, su Instagram in particolare ha 369 mila followers. Qui posta in particolare scatti del suo lavoro, delle due passioni e non mancano foto che lo ritraggono insieme alla sua fidanzata Delia Duran accompagnati da pensieri d’amore.

Riguardo la sua vita privata e sentimentale, sappiamo che ha avuto diverse compagne e una moglie, attuale fidanzata di Alex Belli è Delia Duran. Nel 2013 è convolato a nozze con la modella slovacca Katarina Raniakova, nel 2017 il loro matrimonio finisce e l’attore si fidanza con Mila Suarez. La loro relazione termina dopo due anni nel 2019. Non ci sono notizie su figli.

Formazione e titoli di studio dell’attore di Cento Vetrine Belli

Chi lo conosce associa il suo volto a quello della fiction Centoventrine, Alex Belli chi è oggi nonostante molti dicano sia scomparso dal piccolo schermo, lo deve alle sue capacità di recitazione, è un bravo attore. Ma partiamo dagli inizi della sua formazione e percorso professionale.

L’attore da giovane ha affiancato gli studi da geometra a quelli quelli in Composizione musicale e Canto recitativo al Conservatorio di Musica Arrigo Boito, dove ha conseguito il diploma.

Impara anche a suonare vari strumenti di musica rock e pop, e per un breve periodo ha lavorato da speaker radiofonico. Proprio con il sogno di lavorare in radio, nel 2011, arriva a Milano e va ad abitare insieme ad alcuni amici a Corso Como.

Qui tuttavia, non trova lavoro e in pochi mesi spende tutti i suoi risparmi. Notato da un booker della The Fashion Model Management, inizia a fare casting e calca la passerella per la prima volta sfilando per Gianfranco Ferré. Viene poi scelto personalmente da Giorgio Armani.

Inizia a lavorare come modello, sfilando in tantissime città del mondo come New York, Londra e Parigi, per Giorgio Armani e altre griffe di moda. Nel 2007 apre a Milano il suo studio da fotografo e videomaker, AxB Production, occupandosi di moda e pubblicità.

Su consiglio dell’attrice Fioretta Mari, inizia studiare recitazione intraprendendo così anche la carriera di attore. Raggiunge la popolarità con la soap opera Centovetrine dove dal 2010 al 2015 ha interpretato Jacopo Castelli.

Da Centovetrine, Alex Belli chi è oggi in tv

Non solo Centovetrine, Alex Belli chi è oggi, lo deve soprattutto al suo carisma, alle sue qualità di attore e personaggio TV. Dopo la nota fiction infatti ha recitato in film per il cinema, serie televisive, teatro e non sono mancate campagne pubblicitarie e programmi tv.

Nel 2007 è stato protagonista di un episodio di Camera Café “Ascensore rotto”. Nel 2012 è a Capodanno Cinque.

Nell’inverno del 2012 partecipa, in coppia con Samanta Togni, all’ottava edizione di Ballando con le stelle. Nel settembre 2012 ha prodotto e girato un film uscito nelle sale cinematografiche l’11 aprile 2013 con il titolo di Un’insolita vendemmia.

Nell’inverno 2015 è un naufrago della decima edizione de L’isola dei famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Viene eliminato in semifinale prima contro Valerio Scanu con l’86% dei voti e poi nello spareggio con Rocco Siffredi con il 31% dei voti in positivo, non entrando così a far parte dei cinque finalisti.

Il 4 maggio 2015 ha partecipato come concorrente a Caduta libera. Il 2 giugno ha partecipato a Detto Fatto Night, in onda su Rai 2. Nel 2017 rappresenta l’Italia, insieme a Laura Forgia e Fabio Inka, all’evento mondiale Asics “The Big Chase”, svoltosi a Los Angeles.

Ha poi partecipato a: Selfie – Le cose cambiano nel 2017 in veste di giurato, Avanti un altro! – Pure di sera sempre nel 2017 e Temptation Island VIP 2 nel 2019 insieme alla sua fidanzata Delia Duran da cui dopo un momento difficile sono usciti innamorati più di prima.

Ha recitato in Furore nel 2018 e nel 2010-2017 in Sacrificio d’amore. Per il cinema ha preso parte a The Broken Key nel 2017, Ciao Nina nel 2019, Dagli occhi dell’amore, sempre nel 2019. A teatro ha recitato in La Surprise de l’amour del 2007. Tra le campagne pubblicitarie: 3 con Claudia Gerini e Acqua & Sapone con Iva Zanicchi.

