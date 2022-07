Attrice e cantante, chi è Sandra Milo oggi e ieri a partire dagli anni 80: età, biografia, cv, marito, figli, patrimonio e vita privata.







Attrice e cantante, è conosciuta in tutto il mondo per essere un’icona della storia del cinema italiano. Acclamata da numerosi registi, fu musa ispiratrice di Federico Fellini.

Nel corso della sua carriera, quando era già conosciuta per la sua bravura, l’attrice ricevette uno scherzo telefonico di cattivo gusto. Era il 1990 e le fu riferito in diretta televisiva che suo figlio Ciro aveva avuto un brutto incidente d’auto. Fortunatamente la questione finì per rivelarsi una bufala. Molti anni dopo, nel 2019, in un’intervista ai microfoni di Rai radio 2 ha rivelato di conoscere l’autrice dello scherzo, aggiungendo che non ha ceduto al risentimento.

Nel 2019 ha pubblicato il suo libro di poesie intitolato “Il corpo e l’anima”.

La donna purtroppo è stata anche vittima di abusi. L’episodio accadde nel 1981 da parte di un capotreno. L’attrice in qualche intervista ha dichiarato di averne parlato solamente parecchi anni dopo, con più precisione nel 2014 per la paura di non essere creduta.

Oltre che cantante e attrice, è anche molto attenta ai diritti degli artisti che lavorano nello spettacolo. Nel 2020 si è incatenata davanti palazzo Chigi e fu ricevuta dal premier Conte.

Nel 2021, insieme ad Orietta Berti e Mara Maionchi, è stata scelta per condurre un programma su Sky.

Non la conosceremo solo per la sua carriera, dagli anni 80

Chi è Sandra Milo oggi: biografia, curriculum, età, marito, figli e vita privata dell'attrice.

Conosceremo meglio l'artista

L’attrice nasce come Salvatrice Elena Greco a Tunisi da padre siciliano e madre toscana l’11 marzo del 1933 sotto il segno dei pesci. Alta 1,70 cm, pesa 60 kg. Capelli biondi, occhi chiari e un sorriso da sempre smagliante.

L’attrice ha un profilo Instagram ufficiale ed ha 67,8 mila followers.

Nel corso della sua adolescenza ha avuto relazioni molto tormentate. Nel 1948, alla tenera età di 15 anni sposa con il marchese Cesare Rodighiero. Molto giovane rimane incinta ma non porta a termine la gravidanza a causa di un parto prematuro. Dopo solo 21 giorni di matrimonio i due si separano.

Nel corso della sua gioventù ebbe una serie di relazioni da cui nascono tre figli: Deborah, Ciro e Azzurra. Per la famiglia, l’attrice ha interrotto la sua intensa attività cinematografica.

Circa la vita privata dell’attrice sappiamo che dopo una vita sentimentale abbastanza tormentata, all’età di 87 anni ha ritrovato l’amore con un uomo molto più giovani di lei.

Il marito di Sandra Milo è Alessandro Rorato. Nel 2019 l’attrice si è mostrata al pubblico con la sua nuova fiamma per la prima volta in occasione del Festival di Venezia.

Formazione, titoli di studio e patrimonio della Milo

Nonostante sia nota per il suo percorso lavorativo a partire dagli anni 80, cerchiamo di ripercorre in breve la sua carriera e la sua formazione per capire dove e come ha mosso i primi passi in questo mondo.

Della formazione scolastica dell’attrice ci è noto solo che ha frequentato le scuole elementari fino alla quarta classe a Pisa.

Esordì nel mondo del cinema nel film “Lo Scapolo” di Antonio Pietrangeli accanto ad Alberto Sordi nel 1955. Grazie alla sua fisicità e alla sua voce da bambina divenne in breve tempo ben vista nel mondo dello spettacolo e prese parte a numerosi film.

Il primo grande esordio lo ottenne nel 1959 con il film “Il generale della Rovere” dove ha recitato accanto a Vittorio De Sica.

L’incontro con Federico Fellini contribuirà molto alla sua maturazione artistica, inoltre l’attrice ebbe con il regista anche una relazione clandestina durata 17 anni. Grazie ai film “Giulietta degli spiriti” e “Sandrocchia”, vinse il nastro d’argento come migliore attrice non protagonista.

Dopo svariati film e un paio di anni di pausa dal mondo del cinema a causa di problemi familiari, l’attrice debutta nuovamente nel 1979 recitando in alcune commedie di genere.

Il patrimonio di Sandra Milo era di circa 850 mila euro, anche se l’attrice ha avuto diversi problemi economici che l’hanno spinta per un periodo della sua vita anche a pensare al suicidio. E’ le stessa a raccontarlo in un’intervista televisiva. Infatti, proprio a causa di questi problemi economici è difficile oggi stimare il suo patrimonio.

Da attrice a cantante Sandra Milo

Originale in tutto, soprattutto nella sua voce, conosciamola meglio e scopriamo insieme quali sono i suoi lavori.

Nel corso della sua carriera da attrice, ha lavorato anche ad alcuni programmi televisivi come conduttrice. Per un primo momento lavorò per la Rai, lasciata la Rai entra nel mondo Mediaset dove ha condotto un quiz “Cari genitori” insieme a Enrica Bonnacorti.

Nel 1999 l’attrice patteggiò una pena di tredici mesi di carcere per una truffa immobiliare ai danni di tredici privati e 8 banche.

Oltre al talento di attrice, è molto conosciuta anche come cantante. L’ultima canzone intonata dalla voce dell’attrice è “La Fotogenia”, in duetto con Alessandro Orlando Graziano nell’album Voyages Extraordinaires.

