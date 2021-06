Estrazione del Lotto oggi 1 giugno 2021, SuperEnalotto, 10eLotto

Per ogni ruota estrazione del Lotto oggi 1 giugno 2021, numeri vincenti Simbolotto, SuperEnalotto 65 21 con Jolly e SuperStar e 10eLotto di stasera.

Lotto e Superenalotto oggi martedì 1 giugno sono in diretta. Segui il concorso 65 21 dell’estrazione di oggi di LottoItalia in tempo reale. Verifica vincita on-line, il controllo schedina è facile ed immediato. Il tabellone estrazionale è indicato di seguito e si completerà a partire dalle 20.00 con tutti i numeri vincenti usciti stasera. Seguirà la combinazione Superenalotto oggi si gioca per uno dei Jackpot più alti nella classifica dei 20 premi in denaro più cospicui in Italia. Ma stasera si gioca anche l’estrazione del Lotto 1 giugno 2021 i numeri usciti su tutte le ruote daranno la possibilità di aggiudicarsi numerosi premi in denaro. Vediamo le ultime novità dall’archivio, con statistiche e risultati ufficiali in diretta.

Estrazione del Lotto oggi 1 giugno 2021: numeri vincenti e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 60 46 72 47 9 Cagliari 67 70 53 48 5 Firenze 67 19 35 36 66 Genova 64 72 55 87 89 Milano 52 89 50 1 75 Napoli 36 19 13 4 77 Palermo 88 64 22 72 77 Roma 55 47 11 89 3 Torino 58 86 12 69 11 Venezia 29 47 34 76 69 Nazionale 48 75 31 3 43

SIMBOLOTTO OGGI 1/6/2021: 9,39,38,19,16

L’archivio estrazioni di Lottomatica contiene tutte le informazioni utili per poter verificare quali sono gli aggiornamenti segnalati dalle statistiche di gioco. Nella classifica dei ritardatari c’è il 71 sulla ruota di Milano, che ha raggiunto le 65 assenze consecutive. Il numero 66 sulla ruota Nazionale non esce da 131 estrazioni del Lotto. Mentre il numero 24 sulla ruota di Firenze conta 110 assenze consecutive. Il 74 sulla ruota di Venezia che non esce dal 73 concorsi. Il numero 34 sulla ruota di Napoli all’estrazione del Lotto di oggi 1 giugno 2021 conta 83 assenze.

Continua l’attesa anche per il 49 sulla ruota di Torino che non esce da 81 giocate. Sulla ruota di Genova il 12 ha raggiunto gli 88 ritardi, mentre sulla ruota di Bari il 16 manca da 71 concorsi. Chiudono l’aggiornamento delle statistiche di gioco il numero 13 su Cagliari, che non esce da 59 turni. Il numero 80 sulla ruota di Palermo invece fa segnare 68 turni di assenza.

Risultati SuperEnalotto stasera: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 45 27 41 53 9 21 Numero Jolly 66 Numero SuperStar 27

Nessun “6” nel concorso di sabato 29 maggio e il Jackpot raggiunge i 34,3 milioni di euro. Sono stati centrati quattro “5” da 54.576,80 euro ciascuno, due dei quali a Salerno, uno a Leonessa (RI) e uno tramite una giocata online. A segno anche due 4Stella da 49mila euro. L’ultimo “6”, invece, da 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Attesa per tutti i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta e del Superenalotto 1 giugno 2021. Sia per le possibili nuove e ricche vincite che segnaleremo ai prossimi sorteggi. Ma anche e soprattutto per l’idealizzazione di sogni che si nascondono dietro ciascuna delle giocate che sono convalidate nelle ricevitorie.

Verifica 10eLotto di oggi 1 giugno 2021 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 13 19 29 35 36 46 47 50 52 53 55 58 60 64 67 70 72 86 88 89 Numero Oro 60 Doppio Oro 60 46

Il 10eLotto premia un giocatore di Eupilio, in provincia di Como, con un 4 Doppio Oro da 40mila euro. Sul podio delle vincite dell’ultimo concorso anche il 6 Oro da 25mila euro centrato a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, e l’8 Oro. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 27,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,9 miliardi dall’inizio del 2021. Campania protagonista con vincite per oltre 51mila euro. La più alta, da 23.750 euro, è stata realizzata a Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino. L’ultimo concorso ha distribuito 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 497,1 milioni dall’inizio dell’anno.