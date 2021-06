Estrazione MillionDAY di oggi 14 giugno 2021: numeri vincenti

Schedina estrazione MillionDAY di oggi 14 giugno 2021 in diretta: previsioni, ritardatari e numeri vincenti del concorso di stasera.

La combinazione dell’estrazione MillionDay 14 giugno 2021 si conoscerà alle 19.00 di questo lunedì sera. Per scoprire in tempo reale quali sono i risultati del concorso 165 21, non resta che aggiornare questa pagina a partire dall’orario indicato. I numeri vincenti ricordiamo che ogni sera danno diritto alla riscossione di diversi premi di importo fisso. Anche se il premio di prima categoria è il jackpot del valore di 1 milione di euro.

Sul sito ufficiale del gioco è indicata l’ultima vincita realizzata proprio la scorsa settimana, che ha contribuito ad aumentare ulteriormente la popolarità della lotteria in Sicilia. Sono infatti numerose le vincite del primo premio realizzate sull’isola sicula, come la recente a Palermo. Ed il 171° milionario è ancora una volta siciliano! Grazie al sorteggio che si è tenuto venerdì 11 Giugno, a Salemi in provincia di Trapani, il fortunato giocatore ha vinto 1.000.000€ grazie ad una giocata singola da 1€. Un vero colpo di fortuna, che potrebbe capitare a tutti!

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 12 13 17 25 52

I numeri MillionDay di oggi lunedì 14 giugno saranno pubblicati in diretta live con Lottomatica. Per poter conoscere la combinazione fortunata del giorno, basta aggiornare a partire dalle 19.00. I premi sono di importo fisso. Si tratta di vincite che possono essere realizzate grazie a 2, 3 oppure 4 numeri vincenti. Per ciascuna combinazione centrata, è possibile riscuotere premi in denaro di importo fisso, come si evince dal regolamento. Nel dettaglio vediamo che chi indovina due numeri su cinque, ha diritto alla riscossione di un premio del valore di € 2. Se invece si indovinano tre numeri, si vincono € 50. Il premio di seconda categoria, corrispondente alla combinazione Punti Quattro è invece del valore di € 1000 euro. Ma il colpo grosso lo farà chi riesce a centrare tutti i numeri vincenti. Infatti solo così si può diventare milionari, aggiudicandosi stasera 1 milione di euro.