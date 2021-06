Estrazione VinciCasa 24 giugno 2021: schedina numeri vincenti

Verifica estrazione VinciCasa 24 giugno 2021: previsioni, ritardatari e in diretta dalla schedina numeri vincenti di oggi, quote e premi concorso.

Si sta per concludere un altro mese caratterizzato da importanti successi e vincite per la lotteria in cui si vince casa di Win for life di Sisal. Infatti durante il mese di giugno non sono mancate vincite del premio di prima categoria. È proprio in questo mese che c’è stata una fortunata vincita nella Capitale. Ancora una volta il Lazio è stato protagonista indiscusso delle vincite realizzate grazie alla lotteria di Sisal. Attualmente, come ricordato con la Mappa della fortuna all’estrazione Vincicasa del 24 giugno, il Lazio è proprio la regione che conta il maggior numero di case vinte. In tutto sono 31 gli immobili assegnati alle città romane, su 163 combinazioni vincenti indovinate in tutta Italia.

Estrazione VinciCasa 24 giugno 2021: numeri vincenti di oggi aggiornando la schedina in diretta

Anche d’estate è possibile tentare la fortuna con le estrazioni Vinci Casa. Il concorso odierno si terrà puntuale alle 20,00 ed i numeri del 24 giugno si conosceranno in diretta live. L’estrazione VinciCasa oggi mette in palio l’immobile numero 164. Nel concorso di ieri mercoledì 23 giugno 2021 non ci son state nuove vincite. Chissà chi sarà il prossimo fortunato vincitore che potrà quindi procedere all’acquisto di uno o più immobili. Il premio di prima categoria vale € 500.000. Il 60% della vincita è vincolato all’acquisto di uno o più immobili su tutto il territorio nazionale. Il regolamento prevede che l’investimento immobiliare venga effettuato entro due anni dalla avvenuta vincita. La restante parte della vincita, circa € 200.000, può essere invece utilizzata dal vincitore in qualsiasi modo, per qualsiasi finalità.

Dopo le vincite a Roma, sempre durante il mese di giugno è stata realizzata una visita in Reggio Emilia. Ed il giorno successivo la fortuna ha premiato ancora una volta la città di Salerno. Solo in questo mese quindi sono state realizzate tre vincite: si attendono ulteriori indiscrezioni sulle storie dei vincitori. Potrebbero infatti decidere di raccontare la loro storia quando si presenteranno per la riscossione delle vincite presso gli uffici Sisal.

Risultati VinciCasa: quote e premi del concorso di oggi

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

La raccolta del gioco si effettua nell’arco delle 24 ore di ogni giorno. L’ora ed il minuto in cui si effettua la giocata determina il concorso al quale la stessa partecipa, secondo il calendario dei concorsi. Presso i punti di vendita fisici la giocata può essere effettuata dal giocatore tramite molteplici modalità previste dal regolamento ufficiale:

per mezzo di schede di partecipazione distribuite dal concessionario e compilate dal giocatore stesso;

espresse per mezzo di schede di partecipazione precompilate;

affidate alla scelta casuale del software del terminale di gioco;

impartite a voce all’operatore addetto al terminale di gioco.

La partecipazione al gioco per mezzo dei punti di vendita a distanza si effettua con l’apertura di un conto di gioco online. Il giocatore può effettuare giocate in abbonamento, per un numero predeterminato di concorsi futuri e consecutivi, previsti in calendario fino ad un massimo di15 concorsi consecutivi.