Chi è Lucrezia Guarnera: età e bio della tentatrice di Temptation Island

Hostess e modella, chi è Lucrezia Guarnera tentatrice di Temptation Island: biografia, età, altezza, peso, vita privata, origini e fidanzato.

E’ diplomata presso il Liceo Artistico di Brera. Svolge il lavoro di hostess nelle fiere e nei congressi. Ha presenziato alla Fiera di Rho, Circuito Motocros Malpensa ed altri.

E’ anche influencer; sponsorizza brand famosi ed accessori.

Esordisce in tv partecipando nel 2021 a Temptation Island, come una delle single tentatrici, insieme a Vincenza Botti.

A parlarci di lei non sarà solo Temptation Island, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Lucrezia Guarnera: anni, altezza, foto e Instagram della tentatrice di Temptation Island

Per scrivere una biografia e sapere chi è Lucrezia Guarnera, Instagram, Facebook e la presentazione a Temptation Island, ci saranno utili per scoprire innanzitutto età, altezza, vita privata, origini e fidanzato della tentatrice.

Nata a Palermo il 9 Dicembre 1998, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Cresce nella sua città natale insieme alla sua famiglia numerosa: papà Giosef, mamma Giovanna ed i due fratelli minori Michele ed Alberto.

E’ legatissima all’intera famiglia. Il padre è uno sportivo, frequenta e lavora in palestra. Con lui condivide l’amore per lo sport e la corsa. La mamma possiede un salone di bellezza insieme alla zia.

Non conosciamo il suo peso nè la sua altezza. Ragazza dai tratti tipici mediterranei. Ha una carnagione scura, occhi marroni e lunghi capelli neri. Non ama truccarsi in maniera marcata, così talvolta preferisce intensificare lo sguardo grazie alle sue lunghe ciglia con un filo di eye-liner.

Ama molto gli animali, in particolare i cani. Difatti ne possiede uno di piccola taglia di nome Holly. Una delle sue più grandi passioni è viaggiare, soprattutto in località esotiche e banerari. Ha uno stile curato nei minimi dettagli; talvolta si mostra in vesti casual ed abiti sportivi, ma anche con vestiti più raffinati, sensuali ed eleganti.

Fra i suoi viaggi all’estero Cormayeur, Zanzibar e Montecarlo, ma ama molto l‘Italia, tanto da aver visitato la maggior parte delle mete turistiche e città italiane.

Il profilo Instagram della tentatrice è molto seguito anche grazie alla partecipazione al programma di Canale 5. Sul social condivide soprattutto sue foto personali, altre tratte da shooting fotografici.

La giovane ama farsi riprendere per mostrare i suoi outfit. Condivide moltissime foto dei suoi viaggi, con la sua migliore amica Marzia. Molto presente sui suoi social è anche l’intera famiglia. Pubblica foto con la mamma presso il suo salone, molte dediche al padre e ai fratelli più piccoli.

Della sua vita privata e sentimentale, sappiamo che attualmente è single, essendo una delle tentatrici di Temptation Island 2021. Ex fidanzato di Lucrezia Guarnera è Matteo, ragazzo siciliano non appartenente al mondo dello spettacolo.

Formazione della tentatrice di Temptation Island Lucrezia

Nonostante acquisti all'improvviso la sua popolarità come tentatrice di Temptation Island, formazione, titoli di studio e primi passi nel mondo del lavoro, non tutti li conoscono.

Sappiamo che ha frequentato il Liceo Artistico di Brera. Dopo aver conseguito la maturità si trasferisce a Milano.

Al contempo spesso aiuta la mamma e la zia presso il loro salone di bellezza. Appare difatti nelle foto della pagina ufficiale del salone e presenzia per loro nelle Fashion Week.

In seguito si trasferisce a Milano, per le maggiori opportunità lavorative. Difatti svolge il lavoro di hostess in congressi ed eventi mondani. Partecipa alla Fiera di Rho, al Circuito Motocross Malpensa ed altri.

Al contempo inizia la sua carriera da modella e fotomodella grazie al suo fisico longilineo e bellezza disarmante. Posa per diversi shooting fotografici, sponsorizza brand e marche di numerosi negozi.

Da hostess e modella, Lucrezia Guarnera chi è oggi in tv

Sarà stata la sua esperienza da modella e da hostess, la grande svolta per entrare nel mondo dello spettacolo arriva nel 2021.

La grande svolta per entrare nel mondo dello spettacolo arriva nel 2021. Il 30 Giugno sbarca presso il villaggio della Sardegna, come parte del cast di Temptation Island.

Nel dating show dedicato ai sentimenti, la giovane modella svolge il ruolo della single tentatrice. Insieme ad altri 25 giovani di bell’aspetto, ha il compito di conoscere e frequentare i ragazzi fidanzati, giunti sull’isola per mettere alla prova il loro amore.

Nella sua presentazione al programma rivela di guardare in un uomo lo sguardo, mani e denti; caratterialmente cerca un uomo ambizioso ed intraprendente.

Fra 10 anni immagina di essere una donna in carriera e realizzata, insieme ad una bella famiglia. In quest’esperienza si augura di insegnare qualcosa agli altri e al contempo di apprendere il meglio dalle nuove conoscenze.

