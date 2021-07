Chi è Rita Urgesi: età e bio della tentatrice di Temptation Island

Vista per la prima volta a Miss Italia, chi è Rita Urgesi tentatrice di Temptation Island: biografia, età, altezza, peso, vita privata, fidanzato, foto e Instagram.

Modella ed estetista giovanissima. Esordisce in tv nella serie tv Rai Braccialetti Rossi, come comparsa. Nel 2015 partecipa al dating show di Real Time Take Me Out.

E’ un’estetista, specializzata nell’applicazione di extension ciglia. Come modella, partecipa a diverse sfilate e posa per numerosi shooting fotografici.

Nel 2014 partecipa alle selezioni di Miss Italia, riuscendo a qualificarsi per Miss Puglia. Nello stesso anno vince il concorso Miss Motors Fitness. E’ stata anche ragazza ombrellino in diversi motorshow.

Nel 2021 arriva la grande svolta: partecipa a Temptation Island 2021 nelle vesti di tentatrice single, insieme a Vincenza Botti, Lucrezia Guarnera ed altre.

A parlarci di lei non sarà solo l’esperienza a Temptation Island, Rita Urgesi chi è oggi, quanti anni ha, altezza, vita privata, origini e fidanzato, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Rita Urgesi: biografia, anni, altezza, e Instagram della tentatrice di Temptation Island

Per scrivere una biografia e sapere chi è Rita Urgesi, Instagram, Facebook e la presentazione a Temptation Island, ci saranno utili per scoprire innanzitutto età, altezza, vita privata, famiglia e fidanzato della tentatrice.

Nata a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, il 20 Aprile 1993, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. E’ alta 172 cm, non conosciamo il suo peso. Ragazza dalla bellezza disarmente ma al contempo semplice. Fisico longilineo e statuario. Ha lunghi capelli mori, occhi grandi e labbra carnose. Non ama truccarsi in maniera marcata, ma rende intenso il suo sguardo grazie a lunghe ciglia che le valorizzano gli occhi grandi.

Cresce nella provincia brindisina, insieme alla sua famiglia. Dei genitori non abbiamo informazioni, ma sappiamo che è molto legata ad entrambi

Ha un fratello gemello, eterozigote, di nome Raffaele. E’ un appassionato di fotografia e a lui dedica tantissime foto e frasi dolci.

Ama indossare mini abiti casual, ma anche jeans e tenute più sportive. Ha uno stile curato nei dettagli, proprio perchè appassionata di moda. Fra le sue particolarità fisiche vi sono dei tatuaggi: ha due grandi disegni sulla gamba destra ed una scritta.

E’ una sportiva, difatti pubblica diverse foto in palestra. E’ inoltre una tifosa del Milan. Ama molti gli animali; recentemente ha difatti dedicato un post al suo cane, venuto a mancare un anno fa.

E’ un’appassionata di auto e moto sportive. E’ una cosmopolita. Ha visitato tante metropoli europee ed extraeuropee come New York, Chigaco, Bandol, Ibiza, Parigi. Trascorre molto spesso le sue vacanze a Nizza, perchè il nonno vive lì.

Della sua formazione sappiamo che ha studiato all’estero, a Parigi e New York. E’ un estetista, specializzata in applicazioni di extension ciglia

Il profilo Instagram di Rita Urgesi è seguito da circa 4 mila follower. Il profilo social è pieno di sue foto personali, alcune tratte da shooting, altre scattate durante vacanze o in attimi quotidiani. La giovane ama farsi riprendere, mostrando i suoi outfit diversi. Pubblica anche foto di sfilate a cui ha partecipato.

Molto presente sul social è anche la sua famiglia, in particolare il fratello gemello al quale dedica molti post.

Della sua vita privata sappiamo che è attualmente single, essendo una tentatrice di Temptation Island, non conosciamo l’identità del ex fidanzato di Rita Urgesi.

Formazione della tentatrice di Temptation Island Rita

Molti la conoscono come tentatrice di Temptation Island, Rita Urgesi chi è oggi professionalmente, formazione, titoli di studio e primi passi nel mondo lavorativo, non tutti li conoscono.

Studia all’estero, a Parigi e New York. Ottiene il titolo di estetista, specializzandosi in extension ciglia.

Al contempo coltiva la passione per auto e moto. Svolge il ruolo di ragazza immagine e ombrellino in diversi motorshow, fiere ed eventi. Presenta ed intervista sportivi durante incontri di kickboxing.

Grazie al suo bell’aspetto e fisico longilineo ha una carriera avviata da modella e fotomodella. Sin dal 2014 partecipa a diverse sfilate. Tuttora posa per shooting fotografici, sponsorizza brand ed accessori.

Nel 2014 partecipa alle selezioni di Miss Italia, riuscendo a qualificarsi per Miss Puglia. Nello stesso anno vince il concorso Miss Motors Fitness.

Nella vita estetista, Rita Urgesi chi è oggi in tv

Non solo estetista e modella, Rita Urgesi chi è oggi in tv lo sappiamo grazie alla partecipazione a Temptation Island e a diverse comparse in tv.

Appare per la prima volta sul piccolo schermo come comparsa nella serie Rai Braccialetti Rossi. Nel 2015 partecipa al dating show di Real Time Take Me Out.

Nel 2018 è protagonista del videoclip musicale del nuovo singolo del cantante hip hop Angel Eyes,”On me”, girato in Francia.

La grande svolta della sua carriera arriva nel 2021: il 30 Giugno sbarca nel villaggio della Sardegna per partecipare a Temptation Island, nel ruolo di single tentatrice.

Il cast totale del programma è formato da 6 coppie e ben 25 single, che hanno il compito di frequentare e duqneu mettere alla prova l’amore fra i fidanzati.

Nel video di presentazione afferma di guardare per prima cosa in un uomo le mani ed il viso. Si considera una donna già realizzata; fra 10 anni spera di avere al suo fianco “la famiglia del Mulino Bianco”, con 3 figli.

Anagrafica Principale Nata a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, il 20 Aprile 1993, sotto il segno zodiacale dell'Ariete. Partecipa a diverse sfilate e posa per numerosi shooting fotografici. Nel 2014 partecipa alle selezioni di Miss Italia, riuscendo a qualificarsi per Miss Puglia. Vince il concorso Miss Motors Fitness. E' stata anche ragazza ombrellino in diversi motorshow. Esordisce in tv nella serie tv Rai Braccialetti Rossi, come comparsa. Nel 2015 partecipa al dating show di Real Time Take Me Out. Nel 2021 arriva la grande svolta: partecipa a Temptation Island. Nome e Cognome Rita Urgesi Data di nascita 20/04/1993 Luogo di nascita Ceglie Messapica Professione Estetista, modella