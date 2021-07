Estrazione VinciCasa di oggi 19 luglio 2021: numeri vincenti

In tempo reale estrazione VinciCasa di oggi 19 luglio 2021 aggiornando la schedina con numeri vincenti, quote e premi del concorso.

Vincicasa, estrazione di lunedì 19 luglio: combinazione vincente di stasera. Ecco quali sono i numeri che daranno diritto alla riscossione di una nuova casa. All’appuntamento di oggi, si gioca per vincere l’immobile numero 165. Proprio durante il concorso di ieri sera è stata di nuovo assegnata una casa +200.000€ subito in Veneto. Nel sorteggio di domenica 18 luglio è stato coronato il sogno di un altro giocatore che ha conquistato una casa +200.000€ subito in provincia di Padova. Il fortunato giocatore ha indovinato tutta la combinazione estratta formata dai numeri 9 – 12 – 20 – 22 – 27. Una giornata indimenticabile grazie alla giocata convalidata presso il Punto di Vendita Sisal “Tabacchi Faggian”, in Via Roma 95 ad Albignasego (PD). È qui che, forse per caso o forse per abitudine, si era recato il giocatore per fare la sua giocata senza sapere che sarebbe poi risultata vincente.

Estrazione VinciCasa di oggi 19 luglio 2021 in diretta dalla schedina: numeri vincenti del concorso

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 16 23 24 32 34

I numeri Vincicasa del 19 luglio sono pubblicati alle 20.00 di questo lunedì sera. Sale quindi il numero delle case vinte, la combinazione dell’estrazione VinciCasa del 19 luglio 2021 potrebbe modificare solo in maniera parziale la Mappa della Fortuna. Infatti vediamo che in seguito all’ultima vincita, la regione Lazio detiene il primato assoluto delle vincite. In cima questa speciale classifica c’è il Lazio dove sono state segnalate 31 vincite in tutto. La seconda regione più fortunata è la Lombardia. Sale quindi a 24 il totale delle vincite, consentendo alla regione di essere sul secondo gradino del podio delle regioni più premiate. Il terzo gradino invece è occupato dalla Toscana dove sono state segnalate 15 vincite. La classifica continua con l’Emilia-Romagna ed il Molise, con ben 14 vincite.

Risultati VinciCasa: quote e premi del concorso di stasera

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 0 0,00 € Punti 4 5 348,16 € Punti 3 203 30,32 € Punti 2 2.502 3,39 €

Giocare è semplice: occorre scegliere 5 numeri su 40 e, se li indovini tutti, vinci la casa che vuoi, dove vuoi +200.000€. Ma vinci anche se fai 4, 3 e 2 punti. Il fortunato giocatore ha almeno due anni di tempo per trovare la casa dei propri sogni. Non ci sono ulteriori vincoli, ciò che conta è che la casa sia situata sulla territorio italiano. Le alternative sono tante, in base alle proprie esigenze, e parte della vincita può essere destinata anche per altri acquisti.

Infatti il Jackpot vale mezzo milione di euro, ma solamente il 60% è vincolato all’acquisto immobiliare. La restante parte, € 200.000 è in denaro e può essere riscossa subito ed utilizzata per qualsiasi acquisto. Il nuovo vincitore può quindi decidere se investire anche questa parte della vincita nell’acquisto della casa dei propri desideri. Può così concedersi una vacanza, estinguere un precedente mutuo, acquistare auto o mobili nuovi.