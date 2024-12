Estrazione VinciCasa oggi 7 dicembre 2024: diretta numeri vincenti

Schedina estrazione VinciCasa oggi 7 dicembre 2024: previsioni, ritardatari e in diretta numeri vincenti del concorso.

Oggi 7 dicembre si gioca un nuovo concorso con il gioco VinciCasa di Sisal. In palio ci sono € 500.000, mezzo milione di euro per acquistare la casa dei propri desideri. Il 60% della vincita è vincolata ad un acquisto immobiliare. Mentre la restante parte può essere spesa in qualsiasi modo, a discrezione del vincitore. I numeri dell’estrazione VinciCasa 7 dicembre 2024 mettono in palio la vincita 172.

Tante possono essere le tipologie di case, e bisogna tener presente una molteplicità di fattori. Infatti ci sono tante esigenze che non devono essere sottovalutate, non da ultimo il fatto che un investimento del genere, non speculativo e di lungo termine, comporta anche diversi costi di gestione che non vanno sottovalutati. Se non si ha la giusta esperienza in fatto di immobili residenziali, meglio seguire i consigli degli Esperidi settore, come le agenzie immobiliari, ad esempio.

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 6 18 26 27 29

L’estrazione Vincicasa di oggi 7 dicembre 2024 potrebbero modificare ulteriormente le aspettative di qualcuno. Chi prende parte all’estrazione Vincicasa di oggi, spera di potersi godere la vincita capace di modificare per sempre le sue aspettative di investimento. Ma intanto segnaliamo che durante il concorso di ieri nessuno ha centrato la combinazione vincente.

Sulla Mappa della fortuna nel dettaglio vediamo che a contare il maggior numero di vincite è ancora una volta il Lazio. Qui sono state vinte finora tante case. Segue poi la Toscana dove invece il numero delle case vinte si è fermato ad 11. Tra le regioni più fortunate ci sono Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Qui il numero degli immobili assegnati grazie alla lotteria vinci casa è di 8 per regione. Infine la Sicilia ed il Veneto contano in totale sette vincite in tutto. Seguono poi la Campania, Puglia e Marche, che hanno totalizzato quattro vincite. In Liguria e Sardegna ed on-line sono solamente due le combinazioni vincenti centrare. Mentre in Calabria il numero delle vincite si è fermato ad uno.

Quote e premi VinciCasa di questa sera in diretta

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 0 0,00 € Punti 4 10 191,95 € Punti 3 336 20,20 € Punti 2 3.634 2,57 €

Dopo la pubblicazione dei numeri vincenti del concorso 341 24 seguirà la tabella contenente le quote e le vincite derivanti dal calcolo del montepremi e del numero dei vincitori. Per realizzare il desiderio di diventare proprietario dell’immobile è necessario aggiudicarsi il premio di prima categoria. Solo il Jackpot ha un valore tale da soddisfare le esigenze di chi gioca alla lotteria di Win for life cercando di aggiudicarsi la casa dei propri desideri. Gli altri premi di consolazione infatti non sono sufficienti per poter realizzare questo ambito risultato.