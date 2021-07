Oroscopo settimanale dal 19 luglio 2021: classifica settimana

Previsioni oroscopo settimanale dal 19 luglio 2021 in amore, fortuna, studio e lavoro: classifica della settimana per ogni segno zodiacale.

Ariete un progetto può essere messo in discussione per un problema di denaro. Toro per l’oroscopo della settimana prossima, niente andrà come previsto, quindi cerca di essere flessibile e adattati, anche se non è facile. Gemelli avrai voglia di divertirti e dimenticare i piccoli fastidi della vita quotidiana. Cancro sarai generoso e non avrai difficoltà a parlare di come ti senti. Leone il Sole entra nel tuo segno, e sarai molto dinamico e attivo.

Vergine non sarai sempre chiaro e il tuo atteggiamento potrebbe sembrare confuso! Bilancia questa è davvero una grande settimana per andare avanti e prendere quante più iniziative possibili. Scorpione qualcuno nella tua sfera professionale o familiare potrebbe mettere a dura prova i tuoi nervi. Sagittario l’arrivo del Sole nel segno dell’amico Leone dovrebbe essere una vera boccata d’aria fresca! Per l’oroscopo settimanale Capricorno nei prossimi giorni non farai niente, se non ne sei davvero convinto. Acquario il tuo livello di stress sarà al massimo e finirai per avere un crollo! Pesci cerca di lasciarti andare!

Oroscopo settimanale dal 19 luglio 2021 per i segni migliori in classifica della settimana

Sagittario oroscopo settimanale positivo, l’arrivo del Sole nel segno dell’amico Leone dovrebbe essere una vera boccata d’aria fresca! Questo transito vi porterà leggerezza e buonumore, due ingredienti fondamentali per una buona vacanza. Attenti ancora alla dissonanza formata da Venere. La confusione di sentimenti, bugie e finzioni potrebbe metterti in agitazione.

questa è davvero una grande settimana per andare avanti e prendere quante più iniziative possibili. Ma prenditi il ​​tempo per mettere in pratica le tue idee ed intuizioni. Ti darai molto da fare per compiacere le persone intorno a te. La preoccupazione è che alcuni di loro abuseranno della tua gentilezza fino a quando non imponi loro dei limiti chiari. Non avere paura di alzare la voce. Ariete l’oroscopo settimanale anticipa che il Sole arriva all’amico del Leone, ma i suoi buoni impulsi rischiano di essere vanificati dalle dissonanze che formerà con Urano e Marte. Un progetto può essere messo in discussione per un problema di denaro. In amore sarai piuttosto nervoso nei prossimi giorni … Attribuirai agli altri intenzioni che non hanno e li accuserai ingiustamente! Stai attento, finirai per allontanare tutti.

Previsioni della settimana per i segni senza variazione

Vergine il Sole ti incoraggia a prendere le distanze dai tuoi vari impegni quotidiani. Il periodo è favorevole al riposo, alle vacanze, al relax e al lasciarsi andare. L’aspetto particolare di Venere potrebbe farti aprire le porte, essere meno riservato e più spontaneo del solito. Ma non sarai sempre chiaro e il tuo atteggiamento potrebbe sembrare confuso!

dopo mesi di duro lavoro, ti verrà voglia di concederti un po’ di riposo o di andare in vacanza in un luogo da sogno. Sarà la tua ricompensa per quanto hai patito negli ultimi due anni e farai bene a approfittarne! L’atmosfera sarà rilassante e serena nei prossimi giorni. Sarai generoso e non avrai difficoltà a parlare di come ti senti. Sarai in sintonia con il tuo partner. Pesci avrai così paura di essere travolto dagli eventi che passerai il tuo tempo a organizzare tutto, pianificare tutto, anticipare tutto. Anche se sei in vacanza, non sarai in grado di rilassarti come dovresti. Il tuo partner o un amico di vecchia data avranno troppa influenza su di te, al punto che non sarai in grado di fare nulla senza chiedere il loro consiglio. Non è bene lasciare così tanto potere a qualcun altro in relazioni svalutanti, cerca di lasciarti andare!

In calo in oroscopo settimanale dal 19 luglio 2021