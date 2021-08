Estrazione VinciCasa oggi 2 agosto 2021: numeri vincenti e quote

Verifica estrazione VinciCasa oggi 2 agosto 2021 in diretta: numeri vincenti, quote e premi del concorso di questa sera in tempo reale.

In palio questa sera c’è la casa numero 166. Il concorso di ieri non ha infatti assegnato un nuovo immobile. Anche stasera si gioca quindi per diventare proprietari della casa dei propri desideri, un sogno che può essere realizzato solamente indovinando i cinque numeri che saranno estratti stasera.

Lunedì 2/08/2021 si gioca il concorso 214 di Vincicasa Win for life. Il vincitore dell’estrazione VinciCasa di oggi potrà passare presso gli uffici Sisal di Roma o Milano per riscuotere il premio di prima categoria.

La vincita viene liquidata in parte in denaro ed in parte invece è vincolata all’acquisto di uno o più immobili situati in Italia. Per poter riscuotere la parte di premio in denaro è necessario rispettare le scadenze previste dal regolamento di gioco in merito riscossione delle quote. Per la parte di jackpot destinato invece all’acquisto di uno o più immobili, il vincitore ha 2 due anni di tempo.

Estrazione VinciCasa oggi 2 agosto 2021: aggiorna la schedina per numeri vincenti in diretta

All’estrazione Vincicasa oggi 2 agosto 2021, sono quindi da segnalare ulteriori novità sulla Mappa della Fortuna. Infatti in seguito alla vincita realizzata durante il concorso di mercoledì 28 luglio 2021, avanza la Puglia nella speciale classifica delle regioni più fortunate. Al primo posto c’è sempre il Lazio, regione che conta più vincite in assoluto. Infatti da quando è stata lanciato il gioco in cui si vince casa ogni sera.

Ma è in Puglia che è stata vinta un’altra casa +200.000€ subito a Bari. È qui infatti che nel concorso di ieri mercoledì 28 luglio è stata vinta di nuovo una casa +200.000€ subito. Festa grande per il fortunato giocatore che ha centrato in pieno il “5”, indovinando tutta la combinazione estratta formata dai numeri 23- 24 – 26 – 28 – 36. Si unisce alla festa anche il Punto di Vendita Sisal “TABACCHI”, situato in Via Pavoncelli 138 del capoluogo pugliese, dove il vincitore aveva giocato la sua schedina Quick Pick. Il misterioso giocatore porta a casa così un doppio premio.

Risultati VinciCasa: quote e premi del concorso di stasera

Il regolamento di gioco indica chiaramente tutta la procedura che è necessario seguire per poter riscuotere il premio di prima categoria. In generale ricordiamo ai vincitori che, secondo quanto previsto dal regolamento, è ritenuto il vincitore esclusivo colui il quale si presenterà fisicamente presso gli uffici di Roma e Milano ed esibirà il biglietto vincente. La casa sarà intestata all’unico vincitore, che dovrà provvedere agli oneri legati all’acquisto dell’immobile dei propri desideri. La parte di denaro quindi che non è vincolata all’acquisto immobiliare. E può essere utilizzata proprio per poter far fronte a questo tipo di necessità.