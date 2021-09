Estrazione MillionDAY di oggi 3 settembre 2021: diretta live

Numeri vincenti estrazione MillionDAY di oggi 3 settembre 2021: archivio, previsioni, ritardatari e numeri vincenti in diretta live questa sera.







Venerdì 3 settembre si gioca una nuova estrazione MillionDay di Lottomatica. Anche stasera l’appuntamento è previsto per le 19.00 con i numeri che daranno diritto alla riscossione di un premio del valore di 1 milione di euro. Dall’esordio, il regolamento rispetto alla sua formulazione originaria, ha subito delle modifiche.

È stata di fatto limitata la possibilità di concentrazione delle giocate con la medesima combinazione. E dall’esordio, adesso compaiono su un unico scontrino anche più combinazioni giocate. In questo modo è stato possibile effettuare ciascuna giocata anche in modalità plurima, ossia effettuando giocate contenenti fino a 10 combinazioni. Il regolamento prevede inoltre anche una giocata di tipo sistemistico. Con i sistemi MillionDay è possibile sviluppare una pluralità di giocate, fino ad un massimo di 126 combinazioni. Infine ricordiamo che è stato inserito anche un limite di accettazione delle giocate, secondo quanto previsto dal nuovo regolamento di gioco. Possono essere accettate per ogni concorso, a livello nazionale, fino ad un massimo di 200 giocate con identici numeri pronosticati.

Estrazione MillionDAY di oggi 3 settembre 2021: archivio, previsioni e numeri vincenti

Numeri Vincenti 27 28 35 36 41

Poche le novità rispetto al concorso di ieri giovedì 2 settembre 2021. Non ci sono state nuove vincite milionarie segnalate dall’ufficio comunicazione della società. L’ultima vincita milionaria è quindi quella realizzata lo scorso 25 Agosto a Crispiano, in provincia di Taranto in Puglia. Cittadina dove tra l’altro era già stato vinto il jackpot milionario appena pochi mesi primi. Tutte le ultime news e novità che riguardano la lotteria in cui si vince un milione di euro al giorno, sono presenti sul sito ufficiale del gioco. Proprio sul portale vediamo che ad essere costantemente aggiornata, è soprattutto la sezione riguardante i ritardatari e frequenti. Sono molti i giocatori che vogliono conoscere subito gli ultimi aggiornamenti relativi alle statistiche di gioco. Non mancano poi coloro i quali tentano la fortuna proprio con le cifre che presentano una significativo numero di frequenze o ritardi.