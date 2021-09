Estrazione VinciCasa di oggi 18 settembre 2021: schedina vincente

Numeri vincenti estrazione VinciCasa di oggi 18 settembre 2021: previsioni, ritardatari e in diretta aggiorna la schedina vincente.







Sabato 18 settembre si gioca un nuovo concorso con la lotteria VinciCasa di Win for life. L’appuntamento anche stasera è con i numeri che daranno la possibilità di aggiudicarsi una casa del valore di mezzo milione di euro. Per vincere il premio di prima categoria all’estrazione VinciCasa oggi è necessario indovinare tutti numeri estratti a partire dalle 20.00 di stasera. Il conto alla rovescia in attesa del colpo di fortuna è quindi iniziato.

Perché riuscire ad entrare in possesso di una casa, oggi per molti potrebbe rappresentare davvero una fortuna. La casa è uno dei beni più importanti, e secondo l’architetto francese Oliver Marc, è anche una delle prime espressioni artistiche delle uomo, oltre che essere la più perfetta espressione di se. L’abitazione è la rappresentazione di un modo di essere e del proprio punto di vista, di come viene inteso il mondo. La casa ha un significato più profondo ed intimo di quello che solitamente gli viene attribuito.

Estrazione VinciCasa di oggi 18 settembre 2021: previsioni, ritardatari e numeri vincenti

Numeri Vincenti 5 7 29 30 33

Anche stasera l’appuntamento con i numeri di Vincicasa è fissato alle 20.00. Segui la pubblicazione in tempo reale e verifica quali sono gli ultimi estratti. Dopo la pubblicazione della combinazione vincente di oggi, seguirà poi la tabella contenente gli importi delle quote delle vincite. Nel concorso di ieri venerdì 17 Settembre 2021 non ci sono state nuove vincite. Se non si riesce a vincere la casa dei propri desideri, si può comunque ripiegare su una delle quote. Ogni giorno vengono messe in palio da Sisal diverse vincite. Gli importi sono calcolati in base al valore del montepremi. Ma anche il numero dei giocatori che sono riusciti a pronosticare correttamente una determinata combinazione numerica.

L’obiettivo di chi prende parte all’estrazione VinciCasa del 18 settembre, certamente è quello di aggiudicarsi il premio di categoria più grande. Progettare una nuova soluzione abitativa, realizzare una nuova organizzazione di vani, progettare spazi funzionali esprime al meglio il senso più profondo dell’abitare.

Schedina VinciCasa: quote e premi del concorso di stasera

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 € Punti 4 0 € Punti 3 0 € Punti 2 0 €

Scegliere i numeri da giocare, richiede un po’ di creatività. Molti si affidano alle giocate casuali che possono essere realizzate attraverso il Quick Pick. Oppure comprando schede precompilate e prestampate. Altri invece preferiscono seguire tattiche e strategie. Magari capaci soddisfare l’aspettativa di centrare quanti più numeri vincenti. La maggioranza dei giocatori si affida quindi anche ai ritardatari e frequenti. Questi puntualmente definiscono gli aggiornamenti delle statistiche di gioco. Ma è bene ricordare che teorie relative a frequenze e casualità sono del tutto infondate perché la scienza ci ricorda che ogni cifra ha la stessa probabilità di uscire ad ogni turno, a prescindere dalla sua incidenza.