Estrazione MillionDAY oggi 5 ottobre 2021: schedina vincente

Verifica estrazione MillionDAY oggi 5 ottobre 2021 aggiornando da qui la schedina vincente, in attesa previsioni e ritardatari di stasera.







Martedì 5 ottobre 2021 si gioca una nuova estrazione MillionDay, numeri vincenti di oggi e la combinazione fortunata saranno noti alle 19.00. Ogni giorno a quest’ora si tiene un nuovo concorso che potrebbe cambiare la vita a chi indovinerà la fortunata cinquina. A tentare anche stasera di indovinare la combinazione saranno tantissimi giocatori che avranno investito un euro su una combinazione formata dai numeri compresi da 1 a 55. Nel concorso di ieri lunedì 4 ottobre 2021 il gioco ha dato il benvenuti al 191° milionario in Liguria! A Sarzana il fortunato giocatore ha vinto 1.000.000€ grazie ad una giocata singola in abbonamento. Dall’inizio dell’anno sono 45 i nuovi milionari.

L’adesione alle lotterie ed ai giochi di fortuna in Italia è molto elevata. Stando agli ultimi dati del CNR sono circa 400.000 i giocatori problematici. Certo giocare ogni tanto non rappresenta un problema, ma quando si perde il controllo dei soldi giocati, quando si inizia a nascondere a parenti ed amici di aver speso troppo per giocare, allora occorre fermarsi a pensare.

Estrazione MillionDAY oggi 5 ottobre 2021 aggiornando da qui la schedina con numeri vincenti

L’ampiezza del fenomeno coinvolge un po’ tutto il mondo, non soltanto l’Italia. Capire le motivazioni che stanno alla base di comportamenti scorretti può aiutare a prevenire eventuali manifestazioni di questo tipo di attività. Gli studi confermano che circa 17 milioni di individui hanno giocato somme di denaro almeno una volta negli ultimi 12 mesi. E’ stato valutato un campione di popolazione di età adulta tra i 15 e 74 anni. Poco meno del 15% dei giocatori presenta un comportamento di gioco definibile basso rischio. Il 4% ha avuto un comportamento a rischio moderato. Mentre l’1,6% ha manifestato un comportamento di gioco problematico. Come provare a prevenire comportamenti scorretti legati a questa patologia? Sul sito ufficiale Millionday it sono presenti tutti i contatti del programma Gioco Responsabile, che offre la possibilità non soltanto di prevenire eventuali rischi, ma anche gli strumenti per poter curare l’eventuale insorgenza di questo tipo di difficoltà.