Estrazioni del Lotto di oggi 9 ottobre 2021, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazioni del Lotto di oggi 9 ottobre 2021, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto 121 21 e 10eLotto di stasera.







Inizia alle 20,00 la diretta estrazioni Lotto e Superenalotto 9 ottobre 2021 di Lottomatica e Sisal. I numeri stasera metteranno in palio la possibilità di aggiudicarsi vincite milionarie. Chi non vorrebbe aggiudicarsi un Jackpot da oltre 90 milioni di euro, indovinando i numeri del Superenalotto estrazione di oggi. Sarà possibile verificare la vincita on-line aggiornando in tempo reale questa pagina. Infatti il sabato sera l’appuntamento è con l’estrazione del Lotto in diretta. Anche per il concorso 121 21 si potrà seguire la pubblicazione dei risultati come uno streaming video. Infatti proprio all’orario indicato usciranno i primi numeri sulle ruote di Milano, Napoli, Bari e Genova. Seguiranno poi tutti gli altri, che potranno essere visualizzati nella tabella seguente.

Estrazioni del Lotto di oggi 9 ottobre 2021, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO SABATO 9 OTTOBRE 2021: in programmazione.

Verifica vincita on-line direttamente su Controcampus.it all’estrazione del Lotto 9 ottobre 2021. I risultati saranno disponibili in tempo reale con il concessionario di gioco Lottomatica. In questo modo potrà essere subito controllata la schedina giocata in ricevitoria oppure on-line. Solitamente la scadenza è fissata tra i 60 e 90 giorni dopo la pubblicazione dei risultati sul bollettino ufficiale del concorso al quale la vincita si riferisce. Tra i ritardatari più significativi ancora una volta c’è il 26 su Firenze che non esce da 95 colpi di gioco. Alle ultime estrazioni del Lotto stasera attesa per il numero 70 su Torino raggiunge le 83 assenze, mentre il numero 45 su Cagliari non esce da 96 turni. Il podio degli ultracentenari è occupato anche da altri numeri che sono 40 su Bari che non esce da 107 giornate. Il numero 49 su Genova totalizza 84 ritardi. C’è poi il 18 su Palermo che non esce da 65 giocate.

Tra gli altri ritardatari da segnalare c’è il 90 su Milano con 113 turni di assenza. Il numero 78 su Napoli non esce da 76 colpi di gioco, mentre il numero 8 su Roma non si vede da 58 giocate. Continua l’attesa anche per il 16 su Venezia ed il numero 79 sulla ruota Nazionale rispettivamente assenti da 128 e 111 giornate.

Risultati SuperEnalotto di oggi: numero Jolly e Superstar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nel concorso di giovedì 7 ottobre, il Jackpot vola a 92,4 milioni di euro. Sono cinque i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 35.992,47 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 29.461 euro ciascuno. Riusciranno i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto 9 ottobre 2021 a regalare di più? I risultati di stasera saranno riportati al prossimo appuntamento di gioco. Di seguito indicazioni relative al regolamento ufficiale.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi sabato 9 ottobre 2021 in diretta live

Il 10eLotto premia la Sardegna. Un fortunato giocatore di Cagliari, infatti, ha centrato un 9 Oro in modalità frequente portando a casa una vincita del valore di 50 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 23,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 3 miliardi dall’inizio dell’anno. E’ festa a Santa Maria Coghinas, in provincia di Sassari, per una vincita da 47.500 euro grazie a una giocata di tre numeri effettuata sulla ruota Nazionale centrando 3 ambi e un terno. L’ultimo gioco ha distribuito 5,3 milioni di euro, per un totale di 871 milioni da inizio anno.