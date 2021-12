Estrazione VinciCasa oggi 10 dicembre 2021: verifica numeri vincenti

In tempo reale estrazione VinciCasa oggi 10 dicembre 2021: previsioni, ritardatari e in diretta verifica quali sono i numeri vincenti, quote e premi di stasera.







In questa ultima estrazione Vincicasa di oggi 10 dicembre 2021 si possono scoprire in diretta i numeri vincenti della combinazione del giorno. Questa sera ancora una volta in palio c’è l’immobile numero 172. Durante il concorso di ieri giovedì 9 dicembre 2021, nessuno è riuscito ad aggiudicarsi il premio di prima categoria che vale mezzo milione di euro. Per vincere bisogna indovinare tutti i numeri usciti questo venerdì 10 dicembre. Nonostante la partecipazione al gioco sia elevata, come testimonia il montepremi di gioco, sono stati in pochi finora a centrare la combinazione punti cinque che dà diritto alla riscossione di uno dei premi in palio in Italia più ricchi.

Estrazione VinciCasa oggi 10 dicembre 2021: previsioni, ritardatari e in diretta numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 20 21 25 36

Aggiorna per verificare la vincita dell’estrazione Vincicasa 10 dicembre 2021. Sul sito ufficiale dedicato al gioco è presente l’elenco completo delle case vinte. Finora la regione più fortunata è stata il Lazio, dove sono state realizzate in tutto 14 vincite. Poi la lotteria Vincicasa di Sisal ha premiato la Toscana per ben nove volte, consegnando la regione alla seconda posizione del podio dei vincitori. Infine sull’ultimo gradino del podio, troviamo l’Emilia-Romagna, dove la fortuna ha premiato con l’ultima casa. Seguono poi Lombardia e Piemonte, che con la regione romagnola contano in totale otto vincite totali.

Le altre regioni più fortunate sono state Veneto, con le sette case vinte, proprio come la Sicilia, dove a gioire per i numeri fortunati sono stati sempre sette giocatori. Seguono poi Campania e Puglia, tre case vinte in tutto, mentre Liguria e Sardegna contano all’attivo due vincite totali. Chiudono poi l’aggiornamento delle regioni più ricche, riportato dalla Mappa della Fortuna, anche Liguria e Trentino, rispettivamente con una casa vinta in tutto.

Risultati VinciCasa di stasera: quote e premi concorso

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 0 0,00 € Punti 4 6 291,16 € Punti 3 258 23,94 € Punti 2 3.083 2,76 €

Per seguire in diretta la pubblicazione dei risultati, è sufficiente aggiornare questa pagina grazie al link aggiorna live diretta qui. In questo modo sarà possibile visualizzare il risultato finale del concorso odierno, oltre che le quote del montepremi raccolto durante le ultime 24 ore. Un altro modo per poter aggiornare e seguire quindi la pubblicazione dei numeri vincenti estrazione Vincicasa 10 dicembre 2021, è quello di aggiornare con il pulsante ultima estrazione del giorno sulla pagina in alto. Dopo la pubblicazione della combinazione vincente, seguirà quella della tabella contenete quote da riscuotere e vincite relative al concorso di stasera.