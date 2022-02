Chi è Antonella Liuzzi: età, marito, figli, laurea e professione

E' la moglie di Lino Guanciale, chi è Antonella Liuzzi: biografia, età, altezza, peso, origini, vita privata, marito e figli della docente.







Laureata all’Università Bocconi di Milano in Economia. Consegue un master in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale all’Università di Roma Tre.

Ha diverse esperienze lavorative e inizialmente svolge il ruolo di assistente presso l’Università Bocconi.

Dal 2019 è project manager della SDA School of Management della Bocconi. Inoltre è alla presidenza del CDA di un sito per le vacanze.

E’ la moglie del noto attore Lino Guanciale, ospite al Festival di Sanremo 2022, con il quale è sposata dal luglio 2020.

Ma a parlarci di lei non sarà solo il suo matrimonio o la sua carriera alla Bocconi, Antonella Liuzzi chi è oggi, quanti anni ha, dove vive, origini, vita privata, marito e figli, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Antonella Liuzzi: età, altezza, peso, origini, marito, figli, vita privata e Instagram

Per scrivere una biografia e sapere chi è Antonella Liuzzi, Facebook e Instagram ci saranno utili per scoprire innanzitutto età, altezza, peso, origini, vita privata, marito e figli della docente.

Nasce nel 1986 a Noci, in Puglia, ma non si conosce esattamente la sua data di nascita né il suo segno zodiacale. Non conosciamo il suo peso né la sua altezza.

Ha capelli corti e mori, occhi altrettanto scuri e carnagione chiara. Spesso si tinge le labbra con del rossetto rosso mentre non ama truccarsi intensamente gli occhi. Ha uno stile casual e sportivo, anche talvolta vintage. Non rinuncia ad outfit con gonne e vestiti lunghi.

Fra le sue più grandi passioni, i viaggi. Dal suo profilo Instagram apprendiamo che è stata ad Hong Kong, Londra, Giappone, New York, Mumbai, Atene e Lisbona. Ama anche l’arte, in particolare le mostre, le sculture e l’architettura in generale.

Circa le sue origini sappiamo che è pugliese. E’ figlia di un ex senatore del Popolo della Libertà e sindaco di Noci per due mandati. Non sappiamo se abbia fratelli o sorelle.

Della sua vita privata e sentimentale sappiamo che è sposata, il marito di Antonella Liuzzi è Lino Guanciale, famoso attore. Sembra che i due si siano conosciuti proprio all’Università Bocconi nel 2018, dove la donna lavora come docente.

Si sono sposati in gran segreto con una cerimonia al Campidoglio a luglio 2020. Nel 2021 sono diventati genitori del loro primo figlio Pietro.

Il suo profilo Instagram è seguito da circa 16 mila persone. La docente condivide attimi della sua quotidianità, immortalandosi durante i suoi viaggi o in selfie immersa nella natura. E’ solita anche riprendere luoghi che più la colpiscono. Non mancano scatti con il marito, durante attimi romantici.

Formazione, titoli di studio e Laurea della Liuzzi

E’ conosciuta nel capo accademico per la sua formazione e laurea, Antonella Liuzzi chi è oggi professionalmente non è noto invece al grande pubblico per via della sua riservatezza. Cerchiamo di ricostruire il suo percorso formativo e professionale.

Frequenta l’Università Bocconi di Milano e si laurea in Economia per l’Arte, la Cultura e la Comunicazione nel 2009. Si trasferisce poi ad Hong Kong per lavoro.

Ritornata in Italia consegue la Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l’Impresa e un Master in HR Specialist presso l’Università Roma Tre.

Frequenta poi il corso in Project Management presso la SDA Bocconi.

Ha all’attivo anche una pubblicazione nel 2015: M&A, Crescita esterna e creazione di valore. Terzo rapporto annuale.

Da moglie di Lino Guanciale, Antonella Liuzzi chi è oggi in tv

Oltre che per i suoi titoli e come docente alla Bocconi, Antonella Liuzzi chi è oggi lo sappiamo per via del suo matrimonio con Lino Guanciale, attore tra i più noti e amati in Italia.

Dal 2013 fino al 2015 è alla Bocconi come assistente docente del corso Mergers and Acquisition,e come Researcher presso l’Osservatorio M&A.

Nel 2019 è diventata project manager della SDA Bocconi School of management.

Dal 2016 è alla presidenza del CDA di Greenblu.it, sito dedicato alle stretture ricettive per vacanze.

Attualmente svolge ancora la professione di docente di ruolo presso l’Università Bocconi.

La docente non è mai apparsa in tv, ma è nota per essere la moglie di Lino Guanciale, ospite al Festival di Sanremo nel 2022 per presentare due fiction di cui è protagonista.

