Chi è Lino Guanciale: età, moglie, figlio, dove abita, film e serie

Attore di film, serie tv e fiction, chi è Lino Guanciale oggi: biografia, età, altezza, peso, origini, dove abita, carriera, vita privata, moglie, figlio e Instagram.







Studia all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, diplomandosi nel 2003.

Dal 2005 è insegnante e divulgatore di fiction scientifiche all’Università e alle scuole superiori.

Il debutto in tv è con Il segreto dell’acqua (2011). Il successo arriva con diverse fiction: Una grande famiglia, Che Dio ci Aiuti, La dama velata, Don Matteo 10, L’Allieva, Non dirlo al mio capo.

Tra i film al cinema lo ricordiamo in Io, Don Giovanni (2009); To Rome With Love (2012) e I peggiori (2017).

Nel 2022 è tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2022, insieme ad altri personaggi noti come Drusilla Foer.

Ma a parlarci di lui non sarà solo la sua partecipazione a Sanremo, Lino Guanciale chi è oggi, dove vive, quanti anni ha, origini, chi è la moglie, vita privata, fiction e serie tv, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Lino Guanciale: età, altezza, peso, origini, dove abita, mamma, papà, moglie, figli e Instagram

Per scrivere una biografia e sapere chi è Lino Guanciale, Instagram, Facebook, interviste e la partecipazione a Sanremo 2022, ci saranno utili per scoprire innanzitutto età, altezza, peso, origini, dove vive, fiction, fidanzata e vita privata dell’attore.

Nasce ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, il 21 Maggio 1979 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. E’ alto 180 cm e pesa circa 72 kg.

L’attore è da molti apprezzato per il suo fascino ed il suo sguardo tenebroso. Ha occhi azzurri, barbetta castana e capelli altrettanto scuri. Ha un fisico scolpito ed abbastanza imponente grazie agli anni di sport ed allenamento. Il suo stile è casual e semplice seppur non rinuncia a capi d’abbigliamento più eleganti ad eventi mondani.

Tra le sue passioni, il canto ed il teatro. Si definisce timido e riservato, difatti inizia a recitare per combattere la timidezza. E’ anche molto attivo nel volontariato. E’ testimonial dell’Agenzia ONU per i Rifugiati, per la quale partecipa a brevi missioni in Libano nel 2017 e in Etiopia nel 2019. Non tutti sanno che ha un passato da rugbista. Infatti milita nella Nazionale Under-16 e Under-19.

Il profilo Instagram di Lino Guanciale è molto seguito, con circa 488 mila follower. Condivide foto dei suoi progetti lavorativi, di diverse campagne di sensibilizzazione. Poche sono invece le foto che lo ritraggono nella quotidianità.

Circa le sue origini sappiamo che cresce a Collelongo, piccolo paese di provenienza del padre. Il padre è un medico, la mamma un’insegnante. Ha un fratello minore Giorgio, di professione psicoterapeuta, al quale è molto legato e che ha scelto come testimone di nozze.

Della sua vita privata sappiamo che è sposato, la moglie di Lino Guanciale è Antonella Liuzzi, docente presso l’Università Bocconi di Milano. Si sono conosciuti nel 2018 e si sono sposati segretamente nel 2020 in Campidoglio. Il 14 Novembre 2021 hanno avuto il loro primo figlio, Pietro.

Formazione, titoli di studio dell’attore Guanciale

Molti lo conoscono come protagonista di fiction, Lino Guanciale chi è oggi, titoli di studio, formazione e primi passi nel mondo dello spettacolo, non tutti li conoscono. Ripercorriamoli sin dall’inizio.

Frequenta il liceo scientifico ad Avezzano. In seguito si trasferisce a Roma dove studia Lettere e Filosofia, presso l‘Università La Sapienza, ma abbandona gli studi.

Si iscrive all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, diplomandosi nel 2003.

I suoi primi spettacoli teatrali sono diretti da Luca Ronconi e Gigi proietti ed esordisce recitando in Romeo e Giulietta nel 2003. Nel 2009 esordisce al Cinema con Io, Don Giovanni, a cui segue La prima linea (2009), Vallanzasca – Gli angeli del male (2010).

Fra il 2011 e il 2012 è a teatro con La resistibile ascesa di Arturo Ui ed è premiato come miglior spettacolo dell’anno dall’Associazione Nazionale dei Critici Teatrali.



Negli anni ha vinto il Premio Civiltà dei Marsi per la sezione Teatro e Fiction TV, il Premio Flaiano per l’Abruzzo e il Premio come migliore attore di fiction al Magna Graecia Film Festival.

Vince nel 2017 il Premio Flaiano come co-protagonista del film-documentario Un’avventura romantica, il premio ANCT e il premio Ubu per il suo ruolo in teatro in La classe operaia va in paradiso.

Film e fiction, Lino Guanciale chi è oggi in tv

Non solo come attore per diverse fiction e serie tv, Lino Guanciale chi è oggi in tv lo abbiamo scoperto anche per via della sua partecipazione a Sanremo dove ha certamente avuto modo di dimostrare la sua bravura e capacità. Conosciamolo nei suoi diversi ruoli televisivi.

Nel 2011 esordisce in tv ne Il segreto dell’acqua, a cui segue nel 2012, la fiction Rai, Una grande famiglia.

Al cinema recita in Il mio domani (2011), Il volto di un’altra (2013),To Rome with Love (2012), La scoperta dell’alba (2012) e L’estate sta finendo (2013).

A partire dal 2013 entra nel cast della seconda stagione di Che Dio ci aiuti, divenendo ben presto uno degli attori più amati. Nel 2015 recita in La dama velata, l’anno successivo in Non dirlo al mio capo. Successivamente lo vediamo in La porta rossa e L’Allieva.



E’ di nuovo al cinema nel 2017 con due pellicole, I peggiori e La casa di famiglia. Dal 2019 al 2020 è al programma Miracolo italiano su Rai Radio 2 con la rubrica La panchina di Lino.



Gli ultimi suoi lavori in tv sono nel film Arrivano i prof (2018) e nelle fiction Il Commissario Ricciardi e Il Mare fuori.

Nel 2022 è ospite al Festival di Sanremo dove presenta i suoi due nuovi progetti lavorativi: Sopravvissuti e Noi. Inoltre improvvisa un’interpretazione divertente ed intensa della canzone A Hard Day’s Night dei Beatles.

