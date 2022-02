In temo reale estrazione MillionDAY del 23 febbraio 2022 aggiornando la pagina: previsioni, ritardatari e numeri della schedina vincente.







I numeri usciti stasera all’estrazione Millionday Lottomatica daranno l’opportunità di diventare milionari a tanti nuovi giocatori. Proprio come successo l’11 Febbraio 2022 ad Abano Terme in Veneto, quando è stato vinto 1 milione di euro. Tutti si interrogano sull’identità di questo fortunato giocatore che è riuscito a diventare milionario indovinando una cinquina al Million day di Lottomatica. Al concorso 54 di questo mercoledì 23/2/2022 si mette in palio lo stesso jackpot e chissà che non premierà un fortunato che proprio in queste ore si è recato in un punto vendita del gioco del Lotto. Intanto al seguente link i risultati del concorso di ieri martedì’ 22 febbraio 2022, concorso nel quale però non ci sono state nuove vincite milionarie.

Estrazione MillionDAY di oggi 23 Febbraio 2022: numeri vincenti da Lottomatica in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 20 27 37 41 55

All’estrazione di oggi Million Day 23 Febbraio 2022 si conosceranno alle 19,00. Ricordiamo che per giocare basta recarsi in ricevitoria e scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55. Il costo per ogni combinazione giocata è di un euro, mentre ed è possibile abbonare la propria combinazione fino ad un massimo di 20 concorsi consecutivi. Si tiene un concorso al giorno, si gioca tutti i giorni. Chi si reca in ricevitoria può giocare fino alle 18.45. Dopo le 19.15 inizierà la raccolta delle scommesse per il concorso successivo.

Ma quanto si vince? Dietro le schedine che presentano il logo del nuovo gioco, è indicata anche la tabella contenente gli importi delle vincite. Con due numeri indovinati si vincono due euro. Chi indovina tre numeri può riscuotere € 50, mentre chi ne indovina quattro ha diritto alla riscossione di un premio di € 1000. Il premio più ambito resta quello di prima categoria che vale 1 milione di euro.