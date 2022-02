Estrazione VinciCasa del 2 febbraio 2022: previsioni e risultati

Numeri vincenti estrazione VinciCasa del 2 febbraio 2022 in diretta dalla schedina: previsioni, ritardatari e risultati del concorso di stasera.







Mercoledì 2 febbraio si tiene il concorso Vincicasa 33/2022. In palio anche questa sera un nuovo immobile, esattamente quello numero 173. L’ultima vincita è stata realizzata lo scorso 18 gennaio, esattamente in provincia di Cuneo. È qui che ha fatto tappa la Fortuna, più precisamente a Neive in provincia di Cuneo, il fortunato giocatore, incoronato primo vincitore del 2022, ha centrato in pieno la combinazione estratta formata dai numeri 9 – 11 – 13 – 32 – 40 aggiudicandosi così il premio più ambito: una casa! La giocata è avvenuta presso il Punto di Vendita Sisal che a Neive è collocato in Piazza Garibaldi, 23. Ma sono numerose le vincite realizzate, ed anche raccontate dai protagonisti di queste incredibili avventure. Nell’attesa di conoscere i numeri dell’estrazione Vincicasa 2 febbraio 2022, ricordiamo la storia della fortunata vincitrice del concorso n. 334 del 30 novembre scorso.

Estrazione VinciCasa del 2 febbraio 2022: numeri vincenti di oggi aggiornando la schedina

I numeri delle estrazione Vincicasa di oggi si conosceranno in diretta su questa pagina. Alle 20.00 anche il mercoledì sera si potrà verificare l’esito della propria giocata, confrontandola con i numeri vincenti estratti stasera. La vincitrice Topo Gigio racconta che gioca da poco tempo e raramente. Un giorno la donna passa in Ricevitoria e compra 3 giocate in abbonamento, che prevedono quindi la stessa giocata anche per i 3 concorsi successivi. E saranno proprio i numeri 1, 5, 10, 11, 22 che la decreteranno vincitrice di una casa oltre a 200.000€ subito.

La donna racconta di aver scoperto della vincita la sera, a casa, controllando su internet. “Forse per la prima volta nella mia vita, ho scoperto che l’esilarante gioia della vincita non è fine a se stessa ma è espressione dell’amore che una madre prova per il proprio figlio. Vincere una casa per il proprio figlio è ancora più bello che vincerla per sé stessi“.

Quote VinciCasa e premi del concorso di oggi in diretta

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

Cresce rapidamente il numero delle case vinte grazie alla lotteria a frequenza giornaliera di Sisal. La rinnovata formula di gioco di Win for life si conferma essere un successo. Durante il mese di gennaio non sono mancati i colpi di scena. Infatti in provincia di Cuneo è stata vinta la casa numero 172. Chissà che il mese di febbraio non continui alla grande, regalando un’altra vincita nell’arco di pochissimi giorni. Magari questa volta la dea bendata farà tappa in una delle regioni in cui non è stata vinta nemmeno una casa. Come ad esempio in Basilicata, Abruzzo, Molise o Umbria. Regioni dove all’oggi non è stata nessuna vincita del premio di prima categoria. Si attende quindi un nuovo piccolo record, da segnalare tra gli aggiornamenti della Mappa della fortuna.