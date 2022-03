Estrazione VinciCasa oggi 1 marzo 2022: numeri vincenti e quote

Verifica estrazione VinciCasa oggi 1 marzo 2022 in diretta: numeri vincenti, quote e premi del concorso di questa sera, in attesa previsioni e ritardatari.







Dalle ore 20,00 è possibile verificare il risultato dell’estrazione Vincicasa di oggi martedì 1 marzo 2022. Stasera si tiene il primo appuntamento del mese con la lotteria in cui si vince casa. Anche stasera si gioca per vincere l’immobile numero 173. I numeri usciti durante il concorso di ieri lunedì non sono stati pronosticati correttamente da nessuno dei partecipanti al sorteggio. E così questa sera si torna a puntare nuovamente € 2 sulla cinquina che potrebbe farne vincere 500.000.

Al concorso 60/2022 sarà possibile seguire in diretta la pubblicazione dei numeri vincenti. Aggiornando questa pagina si visualizzeranno i numeri della combinazione vincente, oltre che la tabella contenente tutti gli importi delle vincite.

Estrazione VinciCasa oggi 1 marzo 2022 in diretta: numeri vincenti del concorso di questa sera

Pronosticare cinque numeri su 40 non è facile, ma nemmeno impossibile. Infatti l’estrazione Vincicasa è tra le lotterie che presenta probabilità di vincita abbastanza accessibili. Il valore del jackpot è fisso, anche in caso di più vincitori contemporaneamente. Il primo premio vale mezzo milione di euro: il 40% della vincita è in denaro, mentre la restante parte è vincolato all’acquisto di uno o più immobili situati su tutto il territorio nazionale. Nel concorso di ieri 28 febbraio 2022 non ci sono state nuove vincite.

Dalla Mappa della Fortuna vediamo che la regione più fortunata è il Lazio, dove sono stati vinti 31 immobili in tutto. Segue poi la Toscana che conta 15 combinazioni vincenti. In Emilia Romagna ed in Lombardia il numero delle case vinte è fermo a 14 e 23. In Piemonte invece la fortuna ha premiato 13 giocatori, mentre il numero delle vincite nel Veneto ed in Sicilia è 11 e 12. In Campania sono stati in 7 ad esultare grazie alle estrazioni vincicasa di Sisal. Nelle Marche il numero delle vincite è 5, come pure in Puglia sono 8. Liguria e Sardegna contano due e tre combinazioni vincenti indovinate.

Nel Trentino ed in Calabria invece il numero delle case vinte resta fermo a uno. Ci sono ancora regioni in cui non ci sono state vincite. E’ il caso della Basilicata, dell’Abruzzo e dell’Umbria. Chissà che il mese di marzo non segni qualche novità sulla Mappa della Fortuna.

Quote e premi VinciCasa aggiornando da qui la schedina

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

Chi ha giocato presso le ricevitorie, per riscuotere una vincita non deve fare altro che recarsi in qualsiasi punto vendita e consegnare la propria ricevuta di gioco. Per le vincite fino a € 520, Il vincitore può recarsi presso qualsiasi punto vendita. Chi ha giocato on-line, riceverà l’accredito direttamente sul proprio conto di gioco. Per i giochi Win for life e vincicasa ricordiamo che la riscossione delle vincite deve avvenire entro il 45º giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale Generale. La scadenza è protratta fino al 60º giorno nel caso in cui il vincitore si rechi presso gli uffici premi di Sisal di Roma e Milano