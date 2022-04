Estrazione MillionDAY del 13 aprile 2022: schedina vincente di oggi

Da qui, estrazione MillionDAY del 13 aprile 2022: previsioni, ritardatari e in diretta la schedina vincente di oggi.







Si tiene questo mercoledì sera il concorso 103 della lotteria in cui si vince un milione di euro al giorno. numeri vincenti dall’inizio del mese hanno premiato già quattro giocatori che sono diventati milionari grazie al nuovo gioco di Lottomatica.

L’estrazione MillionDay è in diretta e può essere seguita su questa pagina dalle 20.30. Nuovo orario per il sorteggio dei numeri, che dovrebbe rispondere in maniera più soddisfacente alle esigenze dei giocatori. La pubblicazione dei risultati avverrà in tempo reale e la combinazione vincente di stasera sarà disponibile già dalle 20,31. Quali numeri giocare per prendere parte alle estrazioni di oggi? L’aggiornamento delle statistiche di gioco, relativo ai numeri ritardatari e frequenti, offre qualche spunto nella scelta dei numeri da giocare. Ricapitoliamo di seguito gli aggiornamenti relativi anche al concorso di ieri martedì 12 aprile 2022.

Estrazione MillionDAY del 13 aprile 2022: numeri vincenti di oggi aggiornando la schedina

Vediamo che in cima alla classifica dei numeri che mancano da più tempo c’è il 19 che manca da 45 colpi di gioco. Sul secondo gradino del podio troviamo l’8, assente da 30 turni. Seguono poi il 54 che non esce da 29 concorsi, ed il 14 che ha totalizzato 27 assenze consecutive.

Tra i numeri frequenti da segnalare c’è il 55 che invece è uscito 44 volte in tutto. Segue poi il 53 che ha preso parte a 43 combinazioni vincenti da quando è stata lanciata la lotteria, mentre il numero 28 ha preso parte a 43 concorsi. Chiudono l’aggiornamento delle statistiche di gioco, i numeri 22 e 48, usciti 40 e 41 volte in tutto. I numeri dell’estrazione del 13 aprile 2022 mettono in palio il quinto milione di euro del mese. Durante il concorso di ieri è stata centrata la combinazione vincente in Campania, esattamente a Mercato San Severino in provincia di Salerno. Il fortunato giocatore ha centrato il premio più alto grazie ad una giocata casuale.

Combinazione MillionDAY Extra di oggi in diretta