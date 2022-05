Estrazione MillionDAY del 18 maggio 2022: schedina vincente

Da qui estrazione MillionDAY del 18 maggio 2022: previsioni, ritardatari e in diretta schedina con numeri vincenti e combinazione extra di stasera.







Millionday estrazione di oggi mercoledì 18 maggio 2022: ecco i numeri vincenti del concorso odierno. La combinazione vincente è pubblicata in diretta dalle 20.30. La cinquina vale 1 milione di euro. In attesa dei risultati dell’estrazione Millionday di oggi, l’archivio segnala le ultime novità che riguardano i ritardatari e frequenti. In cima alla classifica dei numeri estratti da meno tempo c’è il 19 che manca da 80 turni. Segue il 44 che ha totalizzato 41 assenze consecutive. Mentre il 53 ha realizzato 37 ritardi consecutivi.

Tra i numeri frequenti più significativi c’è il 22 che ha preso parte a 43 combinazioni fortunate. Le cifre 55, 45 e 28 contano all’attivo 40 presenze, mentre chiude il podio delle frequenze più significative il 51 sorteggiato dal sistema informatico automatizzato 39 volte. In palio al MillionDay stasera c’è il 15º milione di euro. L’elenco dei vincitori si arricchisce ulteriormente grazie alla vincita realizzata durante il concorso di lunedì 16 maggio 2022. Vediamo di seguito tutti i dettagli. Intanto al seguente link segnalato i risultati del concorso di ieri martedì 17 maggio 2022 in cui non ci sono state nuove vincite milionarie.

Estrazione MillionDAY del 18 maggio 2022: numeri vincenti di oggi aggiornando la schedina

La 14°vincita da 1 milione di euro del 2022 si è verificata Lunedì 16 Maggio a Scanzorosciate (BG), in Lombardia, grazie ad una giocata plurima da 2€ con numeri casuali. Sale quindi il numero dei vincitori. Ricordiamo quindi come poter concorrere all’assegnazione di un’altra possibile vincita.

Come si gioca alla lotteria milionaria di Lottomatica? Le regole da ricordare sono semplici, come pure sapere in anticipo quanto si vince. Infatti il gioco a quota fissa, come pure gli importi delle vincite che possono essere riscosse per quanti indovinano 2, 3, 4 numeri vincenti. Chi indovina due numeri su cinque vince 2 euro. Indovinando tre numeri della combinazione vincente si può riscuotere € 50. Il premio previsto per chi indovina quattro numeri su cinque è di € 1000. Infine il premio più ambito tra tutti è quello della prima categoria, del valore di 1 milione di euro per chi riuscirà ad indovinare tutti e cinque i numeri estratti.

Schedina con la combinazione del MillionDAY extra