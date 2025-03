Estrazione del Lotto oggi 1 marzo 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Verifica estrazione del Lotto oggi 1 marzo 2025, numeri vincenti dalla ruote in diretta, risultati SuperEnalotto 26 25 e 10eLotto con Extra.

I numeri delle estrazioni del Lotto in diretta con 10eLotto di Lottomatica, e con il SuperEnalotto oggi faranno la fortuna di nuovi giocatori già dalle 20,00. Su Controcampus aggiornare la pagina ogni cinque minuti, o anche meno, farà conoscere i risultati ufficiali subito, non appena disponibili. Infatti i numeri usciti su tutte le ruote dell’estrazione del Lotto 1 Marzo 2025 e la combinazione del Superenalotto di Sisal saranno pubblicati in tempo reale.

Tante giocate sono state convalidate stasera, ma c’è da dire che solo in pochi riescono ad essere segnalati tra le vincite più ricche del concorso. Puntuale come ogni martedì sera si terrà la pubblicazione degli ultimi estratti anche del Simbolotto. Ma quali sono le novità rispetto aal concorso di ieri l’altro? Ecco gli ultimi aggiornamenti relativi a vincite e quote più alte dell’ultimo sorteggio.

Estrazione del Lotto oggi 1 marzo 2022, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 80 6 90 64 72 Cagliari 45 40 76 57 19 Firenze 2 27 25 66 7 Genova 78 66 76 81 67 Milano 27 2 61 54 89 Napoli 44 87 90 43 60 Palermo 48 11 18 54 77 Roma 32 43 82 19 50 Torino 67 68 21 35 88 Venezia 26 47 87 10 46 Nazionale 21 48 3 17 62

Ricarica la pagina per conoscere i numeri delle estrazioni del Lotto in diretta stasera 1 marzo 2025. Puoi andare anche in alto alla pagina sul link in blu così da verificare anche i risultati Superenalotto di oggi e la combinazione del DieciLotto serale. Ecco intanto di seguito, dopo a consultazione dell’archivio Lottomatica, quali sono i numeri ritardatari più attesi su tutte le ruote. A contare più assenze consecutive sulla ruota di Genova è l’8 che manca da 90 concorsi. L’archivio segnala anche che il 75 su Venezia che non esce da 81 colpi di gioco. Mentre il numero 67 sulla ruota di Palermo e l’8 sulla ruota Napoli contano 103 e 133 assenze consecutive.

All’estrazione del Lotto 1 Marzo 2025 è da segnalare anche il 53 sulla ruota di Roma che conta 109 assenze. Altro ritardatario longevo è il numero 67 sulla ruota di Firenze che invece conta 116 ritardi. Il numero 59 su Torino non esce da 84 colpi di gioco. Mentre il 15 su Cagliari non si vede da 85 turni. Infine si segnala anche l’11 sulla ruota di Bari che raggiunge le 65 assenze. Mentre il 18 sulla ruota Nazionale non esce da 78 colpi di gioco. Infine sono 74 i concorsi ai quali il numero 80 sulla ruota di Milano non esce.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 33 12 1 40 83 41 Numero Jolly 6 Numero SuperStar 67

Nessun “6” nel concorso ultimo il Jackpot e vola a tanti milioni di euro il valore. Sono otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 31.148,05 a testa. Da segnalare anche otto “4 stella” da 33.611 ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato a Montappone. Attesa per la diretta estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi, per verificare vincite e quote.

Risultati 10eLotto di oggi 1 marzo 2025: schedina in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 6 11 26 27 32 40 43 44 45 47 48 66 67 68 76 78 80 87 90 Numero Oro 80 Doppio Oro 80 6 Numero Gong -

Il gioco premia la Sicilia, nel concorso ultimo dove sono state realizzate due vincite per un totale di oltre 45 mila euro. Campania protagonista del concorso del 10eLotto di sabato 26 febbraio. Si festeggia a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, dove un fortunato giocatore ha messo a segno un 9 da 20 mila euro, seguito da un tris di vincite arrivate da Napoli: un 8 Doppio Oro sempre da 20 mila euro e due 6 Doppio Oro, entrambi da 6 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 594 milioni dall’inizio dell’anno.

Verifica 10eLotto Extra: risultati del concorso di oggi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 10 18 19 21 25 35 54 57 61 64 72 81 82 89