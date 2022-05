Estrazione MillionDAY di oggi 30 maggio 2022: numeri vincenti

Schedina estrazione MillionDAY di oggi 30 maggio 2022 in diretta: previsioni, ritardatari e in tempo reale, numeri vincenti, quote e premi del concorso di stasera.







L’estrazione di oggi al MillionDay è in diretta. Per conoscere i numeri vincenti basta aggiornare questa pagina dalle 20.00 di questo lunedì 30 maggio 2022. Per prendere parte al gioco basta € 1. Mentre per vincere poi bastano due numeri. Infatti il regolamento prevede che l’assegnazione dei premi sia prevista per chi indovina due dei numeri estratti, ma anche tre oppure quattro cifre vincenti.

Il colpo grosso però lo farà chi indovina i risultati del giorno. Da quando è stato lanciato il gioco di Lottomatica sono stati già in oltre 200 ad essere diventati milionari. Proprio durante il concorso di ieri domenica 29 Maggio 2022 è stata centrata l’ennesima cinquina. Un nuovo milionario si aggiunge alla lista dei vincitori del jackpot. Questa volta la dea bendata ha fatto tappa in Toscana, esattamente a Pistoia, grazie ad un sistema ridotto in abbonamento da 3€ è stata realizzata la 17esima vincita dall’inizio dell’anno.

Estrazione MillionDAY di oggi 30 maggio 2022: previsioni, ritardatari e numeri vincenti

L’archivio estrazioni contiene tutte le informazioni relative alle vincite realizzate finora con i numeri estratti ogni giorno. Basta andare sul sito ufficiale del concessionario di gioco del Lotto per poter conoscere tutte le ultime news e novità che riguardano la lotteria. Nel dettaglio vediamo che tra i numeri ritardatari da segnalare oggi lunedì 30 5 22 c’è ancora una volta il 33 che non esce da 27 turni. Segue poi l’11 che ha totalizzato 23 assenze consecutive. Il 49 invece manca all’appello da 21 estrazioni. Il numero 22 ha preso parte a 43 combinazioni vincenti. I numeri 55 e 45 contano entrambi frequenze. Infine sul podio delle frequenze ci sono anche 30 e 28 tra i maggiori frequenti, a quota 30 presenze all’attivo.

Risultati MillionDAY extra di questa sera in diretta