Chi è Alessandra Todde: curriculum, età, altezza, marito e figli

Politica, vice ministro del Movimento 5 Stelle, ecco chi è Alessandra Todde oggi: curriculum, età, altezza, fisico, vita privata, marito, figli, Instagram e Facebook .







E’ una politica e dirigente d’azienda italiana. Fondatrice e CEO di Energeya. Ex amministratrice delegata di Olidata.

E’ stata viceministro dello sviluppo nel governo Draghi. Il 21 ottobre 2021 viene nominata da Giuseppe Conte vicepresidente del Movimento 5 stelle.

Con la delega allo sviluppo delle Smart Cities, ha assicurato la pubblicazione del primo bando di sperimentazione per le città che stanno implementando il 5G.

Spesso ospite di tribune politiche su La 7 come Coffee Break o PiazzaPulita di Corrado Formigli.

Ma non conosceremo la politica solo come viceministro del M5s, Alessandra Todde chi è oggi, quanti anni ha, dove vive, altezza, marito, se ha figli e quali sono le sue origini, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Alessandra Todde: biografia, età, altezza, fisico, vita privata, marito e figli del politico

Per conoscere la biografia e sapere chi è Alessandra Todde, Facebook, Instagram e Twitter ci aiuteranno innanzitutto a conoscere età, origini, altezza, fisico, compagno e vita privata della politica.

Nasce a Nuoro il 6 febbraio del 1969. Segno zodiacale Acquario. Capelli castani che porta spesso lunghi delle spalle e raramente raccolti in una coda. Occhi azzurri. Veste in maniera elegante e sobria, senza eccessi. Di certo, da quanto si evince dalle foto, il suo capo preferito è la giacca, che indossa in ogni occasione, sia chiara che scura.

Circa le sue origini, sappiamo che il suo papà era un insegnate di matematica, si è ammalato di sclerosi laterale amiotrofica. Il padre della politica voleva che la figlia si laureasse in ingegneria, come poi è stato. L’imprenditrice dichiara in una intervista che la famiglia gli ha insegnato tanto: a fallire per capire i limiti, ad osare. Dalla famiglia eredita anche il valore dell’indipendenza.

Possiede un account Twitter dove è seguita da 3000 follower. Account che usa ovviamente per tenerci informati sui suoi appuntamenti televisivi e condivide con i suoi follower i propri pensieri politici, inerenti al suo partito. La pagina Instagram di Alessandra Todde è seguita da quasi 3000 follower. Pubblica principalmente foto del suo lavoro, interventi che fa con il Movimento 5 stelle. Il suo profilo Facebook ha invece 18000 follower. Anche su FB pubblica pr incipalmente post sul suo lavoro.

Rispetto alla sua vita privata è molto riservata. Circa le curiosità sul suo conto, sappiamo che adora i cavalli sin da bambina.

Circa la sua vita sentimentale, ad ogni non sappiamo se sia sposata, se ci sia un fidanzato o marito, Alessandra Todde come detto è molto riservata da questo punto di vista. Intorno alla sua persona poco gossip.

Curriculum della Todde: titoli di studio e formazione

Nonostante sia una politica del Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde chi è professionalmente, formazione e carriera, non tutti li conoscono.

Si laurea all’Università di Pisa in Ingegneria informatica, successivamente consegue una laurea in Scienze della Formazione.

Fondatrice e CEO di Energeya, acquisita da FIS Global nel 2015, ha ricoperto il ruolo di Senior Advisor Energy Markets in FIS Global. E’ stata Sales Director South & Eastern Europe in Sungard e Client Relationship Manager Sud Europa in Nexant.

Amministratrice delegata di Olidata, si è poi dimessa perché candidata alle elezioni europee con il Movimento 5 stelle.

A dicembre 2014 la delegazione sarda di AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda) la premia come imprenditrice dell’anno.

A dicembre 2018 è stata nominata tra le Inspiring Fifty italiane, riconoscimento alle 50 donne italiane considerate più influenti nel mondo della tecnologia.

Dal MISE chi è Alessandra Todde oggi in politica

Da manager a politica, chi è oggi Alessandra Todde, cercheremo di capirlo anche attraverso una lettura del suo curriculum vitae e interviste in diversi programmi televisivi cui ha preso parte.

E’ stata sottosegretario di Stato al MiSE dal 16 settembre 2019 al 13 febbraio 2021 nel governo Conte 2. Si è occupata di innovazione, imprenditoria femminile, aree di crisi complessa. Crisi aziendali. Amministrazioni straordinarie. Misure per le aree colpite dal terremoto e formazione e sviluppo di impresa per i giovani.

Dal 1º marzo 2021 è viceministro dello sviluppo economico nel governo Draghi. Il 21 ottobre 2021 Giuseppe Conte la nomina vicepresidente del Movimento 5 stelle.

Ha lavorato con il Ministero del Lavoro sulle norme anti delocalizzazione, per evitare le chiusure di attività produttive.

Ha preso parte con il Ministero delle Politiche Giovanili alla creazione di sette hub territoriali per lo sviluppo di politiche giovanili e l’avviamento all’impresa. Il primo dei quali è stato realizzato in Sardegna, a Nuoro.

Ha lavorato all’impianto normativo che ha consentito la creazione dell’agenzia per il Porto Canale di Cagliari, permettendo la salvaguardia di 200 Lavoratori.

Ha contribuito alla norma che ha consentito il DPCM Sardegna per l’arrivo del gas regolato in Sardegna.

Sul suo CV leggiamo che ha ideato il fondo Salvaguardia dedicato alle aziende in crisi con una dotazione di 250 Milioni di Euro.

Ha rappresentato l’Italia al G20 straordinario sull’Energia, negoziando la posizione Italiana con la presidenza Saudita.

Per il Movimento 5 Stelle si occupa di transizione ecologica. Investire sull’autoproduzione, sole, vento e mare, valorizzandole.

Difesa dei beni comuni ovvero investire in tecnologia e pari opportunità per i giovani.

Sviluppo economico sostenibile ed equo. Costruire filiere locali incentivando le piccole imprese come l’artigianato; Investire sull’arte e la sapienza locale e pretendere ferrovie e strade in ottime condizioni.

Anagrafica Principale Nata a Nuoro il sei febbraio del 1969. Segno zodiacale Acquario. Capelli castani. Occhi azzurri. Si laurea all'Università di Pisa in Ingegneria informatica, successivamente consegue una laurea in Scienze della Formazione. Fondatrice e CEO di Energeya, acquisita da FIS Global nel 2015, ha ricoperto il ruolo di Senior Advisor Energy Markets in FIS Global. E' stata Sales Director South & Eastern Europe in Sungard e Client Relationship Manager Sud Europa in Nexant. Nome e Cognome Alessandra Todde Data di nascita 06/02/1969 Luogo di nascita Nuoro Professione Politica