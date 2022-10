Chi è Attilio Romita: biografia, moglie e figli del giornalista RAI

Dal Tg1 al Gf Vip, chi è Attilio Romita oggi: biografia, curriculum, età, altezza, moglie, figli e vita privata del giornalista RAI.







Giornalista professionista, nel 1990 inizia la sua carriera giornalistica, occupandosi di politica interna al Tg2. Nel 2003, lo vediamo nelle vesti di “mezzo busto” al Tg1.

Nel 2008, insieme alla presentatrice Elisa Isoardi, conduce il programma televisivo Sabato & Domenica ESTATE, su Rai Uno.

L’anno successivo, partecipa al programma Rai “Verdetto finale” 2009.

Nel 2013, appare in Tv in uno scenario completamente diverso. Infatti è tra i concorrenti del talent show “Altrimenti ci arrabbiamo”. Nello stesso anno, è caporedattore del Tg, nella sede Rai della Puglia.

Non solo giornalista, è anche uno scrittore, tra i suoi libri, “L’ospite inatteso”, pubblicato nel 2020.

Nel 2021 è alla direzione del “Festival Nazionale del giornalismo” a Sarnano. Il 2022, partecipa come concorrente al reality show Grande Fratello Vip.

Nonostante, i diversi ruoli, intrapresi in vent’anni di carriera, il giornalista sembra definirsi in alcune interviste, “un cacciatore di emozioni”, alla costante ricerca di stimoli e divertimento. Esperienze che ha avuto il privilegio di vivere, grazie alla popolarità del giornalista televisivo.

Una carriera da giornalista, brillante, ma dopo anni al Tg1, in molti si sono chiesti che fine ha fatto, Attilio Romita chi è oggi, quanti anni ha, con chi è sposato, compagna, moglie e figli, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Attilio Romita: biografia, curriculum, quanti anni ha, origini, moglie e figli del giornalista RAI

Per scrivere la biografia del giornalista RAI, e sapere chi è Attilio Romita, TG1 di diversi anni fa, video del Grande Fratello ed Instagram, ci serviranno innanzitutto per scoprire la sua età, altezza, moglie e figli.

Nasce a Bari nel 1953, il giorno 8 Agosto sotto il segno zodiacale Leone. E’ alto 180 cm, il peso non sembra essere noto. Ha gli occhi verdi e i capelli castani.

Del suo fisico, nota è la postura elegante. Combinata ad un sorriso spiccato, che sembra contraddistinguerlo da sempre, donandogli fascino e garbo. Riguardo il look, i suoi outfit sembrano principalmente distinguersi nella scelta di completi classici, nei quali viene prediletto il colore blu.

Il profilo Instagram del giornalista RAI è seguito da 8.000 follower. Il suo primo contenuto sulla piattaforma social, è il reel in data 20 settembre 2022, nel quale mostra il suo video di presentazione dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip7. Difatti, tra i suoi post, ci sono principalmente foto e video, che lo ritraggono in vari momenti di quotidianità all’interno del reality show.

Circa la sua vita privata, sappiamo che si è sposato due volte, la prima moglie del giornalista si chiama Angela con cui ha avuto una figlia, Alessia. L’attuale compagna di Attilio Romita è Mimma Fusco.

Formazione e carriera del giornalista Romita

Nonostante sia un noto giornalista del TG1, Attilio Romita chi è oggi professionalmente non tutti lo sanno, ripercorriamo la sua carriera professionale, titoli di studio e formazione.

Sin da piccolo segue un percorso legato alla sua formazione professionale. A 14 anni, va a Londra in vacanza-studio, per studiare la lingua inglese, ospitato da una famiglia del posto.

Laureato in Giurisprudenza, a Bari, durante il suo percorso universitario inizia ad occuparsi di giornalismo nel suo paese d’origine. Durante il praticantato nel 1979 da giornalista professionista decide di specializzarsi nel ramo sportivo.

Non a caso, il suo amore per lo sport lo ha portato da giovane, a vincere il premio regionale di pattinaggio artistico.

Dagli anni 90, inizia la sua carriera al giornale Rai come inviato di politica interna. L’eccellente lavoro svolto al TGR, è noto a tutti. Durante la sua carriera noti sono i servizi svolti durante la presidenza di Berlusconi, e durante il conflitto Bush-Saddam. Successivamente nel 2003 passa alla conduzione del telegiornale su Rai1.

Nel 2008, lo vediamo nel programma televisivo “Verdetto finale”, nel quale svolge il ruolo di presidente della giuria popolare del “Tribunale” Rai.

Non solo giornalista, nel 2020, scrive anche un libro. “L’ospite inatteso”, scritto insieme a Michele Cozzi. Nelle diverse pagine, viene affrontato il periodo buio, cui è stato vittima non solo il territorio nazionale, ma tutto il mondo. Mettendo in luce, su quelli che sono stati i cambiamenti, ma non solo, anche i limiti accettati dalla maggior parte della popolazione per far fronte e superare un problema grave, quale la pandemia. Condizione, che paradossalmente ha visto riunire un’Italia, spesso incontrollata e liberalista.

Che fine ha fatto, Attilio Romita chi è oggi dopo il suo ritorno in TV

Dal TG1, Attilio Romita chi è oggi lo deve anche alla partecipazione di altri programmi come il Grande Fratello, prima di allora molti si erano chiesti che fine ha fatto il giornalista RAI. Ripercorriamo in breve la sua trasformazione professionale.

Per molti anni, grazie alla sua professione, ha raccontato storie provenienti da tutto il mondo. Arrivato al culmine della sua carriera giornalistica, decide di rimettersi di nuovo in gioco, mostrandosi al pubblico in uno scenario completamente diverso. Partecipando nel 2022, come concorrente, alla settima edizione del Grande Fratello Vip.

Come afferma nel video di presentazione del Gf Vip: ” finalmente potrete vedere un mezzo busto, intero”.

Fin da subito, sembra trovarsi a suo agio al Gf Vip, mostrandosi nella sua veridicità. Uno degli argomenti affrontati dal giornalista all’interno della casa, riguardano la sua infanzia. Confessa, durante una conversazione con un altro componente della casa, di essere stato un giovane privilegiato. Da figlio unico, è stato molto viziato tra le mura domestiche. Infatti ha avuto difficoltà a lasciare una realtà di comfort, nel quale pensava che tutto gli fosse dovuto.

