Chi è Samira Lui: età, altezza, misure, biografia, fidanzato e genitori

E’ entrata nel cuore del grande pubblico dopo la sua presenza come professoressa nel game show di Rai 1 L’eredità per la sua classe, eleganza e bellezza, accanto a Flavio Insinna.

Ha partecipato a Miss Italia 2017 con la fascia di Miss Friuli Venezia, aggiudicandosi il terzo posto tra le più belle della penisola. E il titolo di Miss Chef 2017, grazie alla preparazione del Frico, il tipico piatto friulano a base di formaggio.

Ha partecipato alla consegna dei Premi David di Donatello 2022, lasciando tutti a bocca aperta per la sua straordinaria bellezza.

Nasce a Udine il sei marzo del 1998 sotto il segno zodiacale dei Pesci. Alta 1,78 cm. Capelli ricci, chioma foltissima castana ed occhi castani, da pantera. Fisico tonico e longilineo. Labbra carnose. La sua straordinaria bellezza ha conquistato tutti.

I suoi outfit sono pressoché variegati. Passa da abitini succinti a vestiti più lunghi. Indossa spesso il bianco ed il nero e indossa spesso orecchini.

Circa le sue origini, sappiamo che è nata da mamma italiana, originaria di Udine e da papà senegalese che non ha mai conosciuto, come lei stessa svela in una intervista a Generazione Z, in onda su rai due. Suo padre se ne è andato prima che lei nascesse, racconta la modella, non lo ha mai visto, nemmeno in foto. Non nasconde il fatto che un padre le sia mancato. La ragazza ammette anche che per un certo periodo però ha odiato tutti gli uomini, forse a causa della sua mancanza paterna. Durante il programma racconta anche della madre, descrivendo l’amore e la stima che nutre nei suoi confronti. La descrive come una donna fortissima.

Circa la sua vita sentimentale sappiamo che il fidanzato di Samira Lui è Luigi Punzo, un giovane napoletano, che lavora come luxury concierge. Il ragazzo posa anche come modello. Sembrerebbe che i due si siano conosciuti proprio su un set fotografico.

Il suo profilo Facebook ha più di 7000 follower. Pubblica qui prevalentemente notizie sui programmi di cui è ospite o concorrente come il noto talent Tale e Quale Show. Ma non mancano tanti scatti anche con il suo fidanzato.

Il profilo Instagram ha più di 94 000 follower. Troviamo una miriade di scatti che esaltano la sua straordinaria bellezza. Notiamo che le piace assaporare piatti nuovi proprio perché pubblica spesso anche i piatti che degusta.

Il suo profilo Twitter ha più di 300 follower, forse meno noto degli altri due, dove pubblica prevalentemente del suo lavoro.

Si diploma come geometra. Dopo il diploma, la ragazza, decide di dedicarsi alla carriera nel mondo dello spettacolo e inizialmente decide di iscriversi all’Università, indirizzo Cinema. Al contempo inizia i suoi primi lavori come hostess per fiere ed eventi nella sua provincia.

Sogna di fare l’attrice. Nel 2017 partecipa a Miss Italia e si classifica terza.

Successivamente viene scelta da Flavio Insinna per il ruolo di professoressa nel game show L’Eredità, dove ha ottenuto grandi consensi di pubblico, grazie alle sue doti empatiche e qui arriva davvero il successo. Racconta di aver trovato una famiglia protettiva in questo programma.

Nel 2022 approda anche nel programma Tale e Quale Show dove si mette in discussione finalmente su altri fronti mai affrontati prima come la recitazione e l’imitazione.

La modella nel corso degli anni è cresciuta molto, appoggiata sempre da sua madre che le ha sempre consigliato di non lasciare mai gli studi. Nel programma di Conti la modella si mostra cresciuta e più matura, una donna forte, in grado di accettare nuove sfide ed all’altezza delle sue elevate aspettative. Grazie a questo si è potuta mettere alla prova anche come attrice dimostrando a tutti la sua bravura.

