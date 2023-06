Estrazione EuroJackpot di oggi 6 giugno 2023: numeri vincenti

Diretta estrazione EuroJackpot di oggi 6 giugno 2023: previsioni, ritardatari e in tempo reale numeri vincenti, quote e premi del concorso.

I numeri Eurojackpot in diretta stasera mettono in palio 73 milioni di euro. Tanto vale la combinazione vincente del concorso 45 di stasera. Per la seconda settimana consecutiva, il valore del premio di prima categoria continua ad aumentare in maniera progressiva, come previsto dal regolamento. Alla lotteria europea stasera a chi riesce ad indovinare questa fortunata cinquina, andranno ricche vincite, e l’importo delle quote varia in base al montepremi. L’estrazione Eurojackpot 6 giugno 2023 si conferma essere la più seguita d’Europa. Fare un viaggio spensierato intorno al mondo, costruire la propria casa o andare in pensione anticipata a 50 anni? I sogni tanto attesi si avvereranno con un vincitore del premio massimo.

Estrazione EuroJackpot di oggi 6 giugno 2023: previsioni, risultati e numeri vincenti

Il risultato dell’estrazione Eurojackpot oggi 6 giugno 2023 si conoscerà in diretta live. L’aggiornamento in tempo reale consente di conoscere subito la combinazione vincente che viene estratta ogni martedì e venerdì sera ad Helsinki. Proprio come nell’ultimo concorso di venerdì 2 Giugno 2023. Nell’ultimo sorteggio, da segnalare cinque “5+1” da 418.181,90 euro ciascuno, messi a segno in Germania (3), Finlandia e Ungheria, oltre a tredici “5+0” da 90.705,80 euro ciascuno. Per il prossimo concorso, il Jackpot in palio sarà di 73 milioni di euro. L’attesa poi stasera è ancora più grande perché in palio c’è un jackpot più alto d’Europa. Chissà se sarà proprio l’Italia a spuntarla, indovinando tutti i numeri del concorso 45 23.

Cinque numeri vincenti, due numeri in euro e tanta fortuna hanno regalato a numerosi vincitori un enorme fortuna dall’introduzione del gioco nel 2012. Ogni venerdì nella capitale finlandese Helsinki vengono estratte un totale di sette palline. La particolarità di Eurojackpot è che c’è un jackpot minimo di 10 milioni di euro ogni settimana, quindi teoricamente un vincitore ogni settimana. Se non c’è un vincitore e il jackpot non viene centrato a 10 milioni di euro, può salire a 120 milioni di euro. Mentre solo otto paesi hanno preso parte alla lotteria nel 2012, 18 paesi europei sono ora coinvolti. Islanda, Ungheria e molti altri paesi assicurano che i vincitori possano aggiudicarsi fino a 120 milioni di euro oggi. E tra tutti questi paesi, la Germania emerge chiaramente come il primo classificato nelle statistiche.

Quote e premi EuroJackpot di questa sera

Dopo aver conosciuto tutti i numeri vincenti, sempre su questa pagina sarà indicata la tabella con gli importi dei premi. Il valore delle quote dipende dall’importo del montepremi raccolto nell’ultima settimana. Per la riscossione dei premi è necessario recarsi in ricevitoria. Ricordiamo che quanto si vince, lo si può facilmente intuire dalla tabella contenente tutte le quote del concorso odierno. Infatti ci sono ben 12 categorie di vincita. Tante sono le possibili combinazioni vincenti che possono essere realizzate grazie alla cinquina ed alla coppia di euro numeri. L’appuntamento per conoscere i risultati dell’Eurojackpot 6 giugno è alle 20.00. La tabella si conoscerà 30 minuti dopo la combinazione vincente del giorno.