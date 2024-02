Estrazione del Lotto oggi 23 febbraio 2024 SuperEnalotto 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 23 febbraio 2024 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto e 10eLotto di questa sera.

Stasera venerdì 23 febbraio 2024 le estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta inizieranno alle 20,00. Il tabellone estrazionale si completerà in tempo reale con il concessionario di gioco Lottomatica. Ma non solo i numeri al lotto di oggi potranno essere scoperti all’orario indicato.

Infatti anche i numeri vincenti del Superenalotto 23 febbraio 2024 saranno pubblicati in tempo reale per consentire a tutti i giocatori di verificare l’eventuale vincita. Questa sera si gioca per vincere il settimo Jack pot più alto nella storia del gioco Sisal. Ma le possibilità di vincita sono tante anche all’estrazione del Lotto di oggi: vediamo i risultati ufficiali.

Estrazione del Lotto oggi 23 febbraio 2024 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti in diretta

Bari 53 14 39 62 40 Cagliari 20 15 28 80 63 Firenze 69 6 88 35 74 Genova 63 26 2 58 1 Milano 69 48 49 52 24 Napoli 6 4 27 47 55 Palermo 89 74 87 17 10 Roma 65 85 79 66 2 Torino 76 7 34 50 22 Venezia 82 72 41 37 52 Nazionale 50 82 80 20 47

Vediamo le ultime novità relative alle statistiche segnalate nell’archivio, con i ritardatari e frequenti più significativi. All’estrazione del Lotto 23 febbraio 2024 è ancora il 78 su Bari si conferma leader dei ritardatari a 192 turni di assenza. Completano la top 5 il 27 su Palermo a 164, l’89 su Roma a 119, l’1 su Milano a 114 e il 48 su Venezia a 109. Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in figura 4 su Bari (4-49-76), un terno in cadenza 5 su Torino (65-75-85) e un ambo gemello su Firenze (11-44).

Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 5 su Milano è assente da 61 turni. Tra le decine, la 60-69 su Venezia manca ora da 32 estrazioni, mentre tra le figure la 7 su Firenze conta 45 turni di ritardo. Per i fortunati vincitori, ecco qui le modalità per incassare le vincite.

Numeri Vincenti SuperEnalotto oggi: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 66 74 54 88 57 38 Numero Jolly 75 Numero SuperStar 57

Il SuperEnalotto consiste nel pronosticare sei numeri che costituiscono la combinazione vincente. Le cifre estratte in ciascun concorso, fanno parte di una serie di numeri interi compresa tra 1 e 90 inclusi. Le istruzioni indicate nel regolamento ufficiale indicano che si gioca tre volte a settimana: il martedì, il giovedì ed il sabato. Solitamente, son le stesse giornate in cui si tengono anche le estrazioni del Lotto e 10Lotto serale. Per ciascun concorso, è estratta una combinazione di sei numeri, ma anche un numero complementare, denominato numero Jolly. La combinazione di sei numeri e il successivo numero Jolly sono estratti dalla medesima serie continua di numeri. Quindi il numero Jolly non potrà mai essere uguale ad uno qualsiasi dei numeri della combinazione fortunata.

Le vincite dell’estrazione del Lotto e Superenalotto del 23 febbraio 2024, si conosceranno al prossimo sorteggio di sabato. Le quote invece relative al concorso del Superenalotto 30 24, saranno indicate di seguito, intorno alle ore 20,20 circa. Quindi pochi minuti dopo la pubblicazione della combinazione vincente di questo venerdì sera.

Estrazioni 10eLotto di oggi 23 febbraio 2024 in diretta live

Numeri Vincenti 4 6 7 14 15 20 26 28 39 48 53 63 65 69 72 74 76 82 85 89 Numero Oro 53 Doppio Oro 53 14 Numero Gong 50

La Puglia festeggia alle estrazioni del Lotto di ieri. La più alta di giornata arriva da Ischitella, in provincia di Foggia, con un terno secco da 22.500 euro sulla ruota di Firenze, seguito da un altro terno da 15.750 euro realizzato a San Nicandro Garganico, sempre in provincia di Foggia. Completa il tris pugliese la vincita da 7.500 centrata a Taranto. Si festeggia anche in Veneto con una doppietta: a Piove di Sacco, in provincia di Padova, messo a segno un terno da 13.500 a cui aggiungono i 12.500 vinti a Mozzecane, in provincia di Verona.

Esulta un giocatore di Melilli, in provincia di Siracusa, nel concorso del 10eLotto di martedì 20 febbraio. Il fortunato si porta a casa 100.001 euro giocando quattro euro e centrando un “9 Doppio Oro”. Vincita considerevole, pari a 50mila euro, anche a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona, grazie ad un “8 Oro”. Chiude il podio dei premi un altro “8 Oro” centrato a Caserta, dal valore di 30mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 29 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 596 milioni da inizio anno.