Estrazione VinciCasa di oggi 23 marzo 2024: schedina vincente

Diretta estrazione VinciCasa di oggi 23 marzo 2024 aggiornando da qui la schedina con numeri vincenti, quote e premi del concorso di stasera.

Nuovo appuntamento con la fortuna anche questo sabato sera con Vinci Casa di Sisal. I numeri vincenti del 23 marzo concorso 82/2024 si conosceranno in diretta live su questa pagina. Dalle 20.00 è possibile aggiornare per scoprire la combinazione vincente che farà vincere l’immobile numero 201. Durante il concorso di ieri nessuno ha indovinato la cinquina, ma in compenso le altre vincite in denaro hanno premiato tutti coloro i quali hanno centrato almeno due delle cifre estratte. L’appuntamento con la fortuna consente è quotidiano, e all’estrazione VinciCasa 23 marzo 2024 si terranno sempre nuove quote, e lo stesso Jackpot dei precedenti concorsi del valore di mezzo milione di euro, da spedare per l’acquisto della casa dei propri desideri.

Estrazione VinciCasa di oggi 23 marzo 2024: numeri vincenti di questa sera in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 11 19 21 25

L’archivio contiene tutte le combinazioni numeriche estratte fino ad oggi. Nel caso di vecchie schedine, si raccomanda quindi di verificare subito la validità della propria giocata per evitare che scadenze compromettono la riscossione dei premi in denaro. I risultati dell’estrazione VinciCasa del 23 marzo 2024 concorso 82 si conosceranno alle 20,00 insieme alle quote in palio questa sera. Sono tanti i giocatori che verificano direttamente on-line la propria giocata. Proprio come successo a Bruno Leone, un vincitore della provincia di Firenze che è riuscito a realizzare il suo sogno.

Questo giocatore ha raccontato la sua storia quando si è recato presso gli uffici Sisal di Roma. La giocata vincente è stata effettuata presso il punto vendita Sisal Bar Tabaccheria Filipepi, situato in via Botticelli 80/82 a. La fortuna in quell’occasione fece tappa a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, premiando per la prima volta la Toscana. Il protagonista ha raccontato al tempo della vincita di essere sposato da 10 anni e di avere un figlio di sette anni. Si tratta di un commerciante che ha sempre dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro.

Quote e premi VinciCasa di questa sera, schedina

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 0 0,00 € Punti 4 16 121,51 € Punti 3 554 12,41 € Punti 2 4.500 2,10 €

Alla combinazione vincente segue la tabella con i numeri delle vincite e dei premi. Questo serve per controllare la giocata, e scoprire quanto si vince al concorso di stasera. A Bruno Leone proprio l’affetto per i suoi cari lo porterà a scegliere i numeri da giocare. Dichiarerà di aver giocato la sera prima dell’estrazione. Aveva paura che quel mercoledì, a causa degli impegni del lavoro, non avrebbe trovato il tempo per giocare i suoi numeri fortunati. Poi il mattino seguente l’estrazione, verifica la propria giocata e scopre di aver indovinato tutti i numeri estratti. “Più difficile – ammette – mantenere la calma e la lucidità quando, dopo aver letto i numeri centinaia di volte, ti accorgi di essere davvero tu il vincitore, non sai cosa fare”.