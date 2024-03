Estrazione VinciCasa di oggi 30 marzo 2024: schedina vincente

Da WinForLife, estrazione VinciCasa di oggi 30 marzo 2024: previsioni, ritardatari e numeri della schedina vincente in diretta live.

Sabato 30 marzo si gioca Vincicasa concorso 89/2024. Un nuovo appuntamento con la fortuna si terrà stasera. Questo martedì c’è in palio l’immobile numero 201, nel concorso di ieri non ci sono state nuove vincite. Volge al termine il mese di marzo che all’oggi conta due vincite in tutto. Sono state baciate dalla dea bendata nelle ultime settimane la città di Caltanissetta in Sicilia, dove è stato vinto un immobile ed è stata indovinata una combinazione vincente. Come pure è stata segnalata un’ennesima vincita a nella provincia di Bari. All’estrazione VinciCasa di oggi 30 marzo 2024 quote e numeri vincenti saranno noti dopo le ore 20,00. Nell’attesa di conoscere i risultati ufficiali, vediamo alcune delle vincite più celebri che sono state realizzate alla lotteria.

Estrazione VinciCasa di oggi 30 marzo 2024: previsioni, ritardatari e numeri vincenti in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 10 12 31 33

I numeri di sabato 30 marzo 2024 saranno noti alle 20.00. Anche l’estrazione Vincicasa 89/2024 consentirà di conoscere i risultati in tempo reale. Solo così infatti sarà possibile verificare la propria giocata prima di tutti, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori che hanno diritto alla riscossione di uno dei premi in palio. Oltre al premio di prima categoria di importo fisso del valore di € 500.000, con Vinci Casa Sisal si possono vincere anche tanti premi in denaro che spettano a chi riesce ad indovinare almeno due numeri vincenti fra quelli estratti.

Il protagonista della storia di oggi è Roberto, nome di fantasia scelto dal vincitore che è riuscita a vincere in seguito alla giocata registrata a Saluzzo, in provincia di Cuneo. Roberto ha giocato i suoi numeri fortunati presso il punto vendita Sisal Tabaccheria situato in Corso Italia 76 a Saluzzo. È originario della Repubblica di Santo Domingo ed ha oltre sessant’anni. È sposato ed ha otto figli. Vive da 15 anni in Italia, lavora nei campi da cinquant’anni. Roberto dichiara di aver lavorato tutta una vita. Un giorno si reca in ricevitoria e tenta la sorte con i propri numeri fortunati.

Risultati VinciCasa: quote e premi del concorso di stasera

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 0 0,00 € Punti 4 4 477,96 € Punti 3 311 21,74 € Punti 2 3.791 2,46 €

Vincicasa mette in palio ogni giorno un immobile. Il protagonista della storia di oggi sa bene quanto sia importante il valore di una casa. Scopre della vincita al televideo, quando è tardi, stanco dopo una faticosa giornata di lavoro. Al tempo della vincita viveva nel suo piccolo appartamento in mezzo ai campi. Non ha il telefono e non può neppure avvisare i parenti ai quali racconterà della vincita solo successivamente. Roberto che da anni vive da solo in mezzo ai campi, vorrebbe acquistare una casa più grande e centrale, per ospitare figli e nipoti. E magari anche un secondo immobile per poter percepire una rendita sicura.