Estrazione VinciCasa oggi 13 marzo 2024: previsioni e numeri

Numeri vincenti estrazione VinciCasa oggi 13 marzo 2024 aggiornando la pagina: previsioni, ritardatari e risultati di questo sabato sera in diretta.

Mercoledì 13 marzo si tiene il concorso Vinci Casa 73. Alle ore 20,00 si conoscerà la combinazione vincente che da’ diritto alla riscossione di premi in denaro di importo variabile. Oltre che del premio di prima categoria del valore di mezzo milione di euro.

L’estrazione di oggi mette in palio un immobile. In tutta Italia sono stati fino ad oggi proprio tanti i giocatori che sono riusciti ad indovinare tutti i numeri della combinazione vincente. Con l’estrazione Vincicasa del 13 marzo si gioca un nuovo concorso che potrebbe assegnare una vincita nel mese di marzo.

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 5 22 23 30

I numeri Vincicasa 13 marzo 2024 sono in diretta live su questa pagina. I risultati del concorso di oggi si conosceranno alle 20,00 insieme alla tabella contenente gli importi delle quote del concorso 73 24, come per il concorso di ieri. Molti verificano proprio on-line la propria vincita. E forse così è stato per gli ultimi vincitori al gioco. Ricordiamo che proprio questa settimana la fortuna nel suo viaggio ha fatto doppia tappa, in Puglia e in Sicilia premiando entrambi i vincitori con una casa +200.000€ subito.

Magari nell’estrazione Vincicasa di oggi potrebbe replicarsi questo colpo di fortuna dalle probabilità decisamente scarse! Nell’attesa della primavera, sono intanto sbocciate due vincite: una casa +200.000€ subito è stata vinta nel capoluogo di Puglia a Bari. E un’altra casa +200.000€ subito è stata assegnata in Sicilia nella città di Caltanissetta. Ambedue i giocatori hanno indovinato la combinazione estratta formata dai numeri 2 – 7 – 12 – 19 – 27 ma saranno in quattro a festeggiare, i due vincitori e i due ricevitori.

Numeri vincenti VinciCasa: quote e premi di stasera

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 0 0,00 € Punti 4 6 229,90 € Punti 3 272 17,93 € Punti 2 2.972 2,26 €

Dopo aver verificato la combinazione, non resta che scoprire gli importi dei premi in palio stasera. Se non si indovina tutta la combinazione fortunata, ci son comunque ricche vincite che possono essere riscosse in ricevitoria. E sono proprio i titolari di queste attività, che in questo periodo di chiusure forzate, in caso di vincita trovano un’occasione per festeggiare. E lo stesso sarà successo ai due gestori dove sono state segnalate le due vincite.

La vincita siciliana è stata realizzata con una giocata effettuata presso il Punto di Vendita Sisal “Tabaccheria”” di Via Xiboli n.262 a Caltanissetta, mentre quella pugliese è arrivata grazie ad una schedina messa in gioco nel Punto di Vendita Sisal “Bar Tabacchi Santoro” che si trova in Via Umberto Giordano n.28 a Bari.