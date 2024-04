Estrazione del Lotto di oggi 2 aprile 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto di oggi 2 aprile 2024 in diretta dalle ruote, risultati Simbolotto, SuperEnalotto 52 24 con Jolly e SuperStar e combinazione vincente 10eLotto.

Martedì 2 aprile 2024 si gioca con i numeri delle estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta. Al concorso 52 i risultati sono forniti in tempo reale con quelli ufficiali indicati dai concessionario di gioco dallo Stato. Sisal stasera mette in palio un jackpot da oltre 80 milioni di euro. Si tratta del settimo premio più alto nella storia del gioco. Nell’ultimo appuntamento nessuno è riuscito ad indovinare la combinazione vincente che i numeri Superenalotto oggi continuano a far sognare. L’estrazione del Lotto 2 aprile 2024 invece prevede vincite di importo variabile. Anche stasera sarà possibile seguire la pubblicazione dei numeri vincenti in diretta. L’aggiornamento del concorso odierno avverrà in tempo reale: vediamo le ultime novità dall’archivio di ieri.

Estrazione del Lotto di oggi 2 aprile 2024 e Simbolotto: previsioni ritardatari e numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Bari 74 29 82 36 66 Cagliari 34 39 33 15 64 Firenze 58 82 16 61 25 Genova 86 3 89 49 48 Milano 34 18 67 65 86 Napoli 30 11 6 26 38 Palermo 13 73 5 36 89 Roma 4 79 26 68 87 Torino 61 71 67 36 64 Venezia 11 47 36 28 14 Nazionale 63 71 41 62 46

Il tabellone estrazionale si aggiornerà progressivamente a partire dalle 20.00. L’appuntamento con la fortuna è sempre alla stessa ora: martedì, giovedì, venerdì e sabato sera. E così vediamo che tra i numeri ritardatari il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 132 turni di assenza. Completano la top 5 l’89 su Torino a 118, il 16 su Cagliari a 106, il 23 su Bari a 85 e il 62 su Venezia a 82.Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno di numeretti su Firenze (3-4-8), una quaterna in cadenza 4 su Palermo (4-24-54-64), un ambo gemello su Torino (11-55), un ambo vertibile (25-52) e un terno in figura 7 (25-52-79) sulla ruota Nazionale.Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 2 su Firenze è assente da 74 turni.

All’estrazione del Lotto di stasera segnaliamo per le vincite si festeggia nel Lazio in occasione del concorso del 10eLotto di sabato 30 marzo. Tre premi per un totale di 157.500 euro: colpo da 100mila euro a Roma, grazie ad un “9”, altri 50mila centrati a Velletri (RM) con un “9 Oro” e i restanti 7.500 euro a Ceccano, in provincia di Frosinone.

Estrazioni SuperEnalotto oggi: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 39 72 44 40 28 76 Numero Jolly 52 Numero SuperStar 52

Nessun “6” nell’ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 83,8 milioni di euro. Nel concorso di sabato 30 marzo centrati quattro punti “5” da 52.146,15 euro ciascuno. Da segnalare anche nove “4 stella” da 29.021 euro l’uno.L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo Attesa per le estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi 2 aprile 2024, attesa che tutti i numeri vincenti possano portare fortuna e riportare maggiore popolarità ad un settore dalle probabilità difficili.

10eLotto do oggi 2 aprile 2024: tutti i numeri estratti stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 4 11 13 16 18 29 30 33 34 39 47 58 61 71 73 74 79 82 86 Numero Oro 74 Doppio Oro 74 29 Numero Gong -

Si sorride anche in Lombardia: a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, sono stati centrati due premi nel concorso di venerdì 29 marzo: un “9” da 20mila euro ed un “8” da 10mila. A questi si aggiungono 5mila euro a Villa Guardia nel concorso di venedì e 12mila in provincia di Pavia tra venerdì e sabato: 4mila a San Martino Siccomario e 8mila a Ponte Nizza.

Un “8 Oro” nel concorso di sabato vale 30mila euro ad un fortunato giocatore di Reggio Emilia; in Emilia Romagna da segnalare anche 8mila euro vinti a Bologna e 5mila a Comacchio, in provincia di Ferrara, nel concorso di venerdì. Infine, doppio premio in provincia di Pesaro e Urbino: nel concorso del 29 marzo centrati 20mila euro ad Urbania, nel concorso del 30 10mila a Fermignano.L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 14,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.