Estrazione VinciCasa oggi 25 maggio 2024: numeri, quote e premi

Diretta estrazione VinciCasa oggi 25 maggio 2024: verifica quali sono numeri vincenti, quote e premi del concorso di stasera.

Ancora nessun vincitore alla lotteria in cui si vince casa di Sisal. Stasera si gioca per aggiudicarsi ancora una nuova abitazione numero. Nel concorso di ieri nessuno ha centrato la fortunata combinazione vincente. Ricordiamo quali sono le probabilità di vincita associate a ciascuna categoria di premio. Chi segue l’estrazione Vincicasa del 25 maggio di certo è curioso di scoprire effettivamente quali sono le reali possibilità di aggiudicarsi il jackpot da € 500.000. Per aggiudicarsi il premio di ultima categoria c’è una possibilità su 10.

La probabilità di aggiudicarsi invece il premio di terza categoria è una su 111. C’è una probabilità su 3760 di indovinare quattro numeri su cinque. È difficile, ma non impossibile, aggiudicarsi un immobile ed indovinare la combinazione vincente dell’estrazione di oggi: c’è una possibilità su 658.008 di fare cinque. Rispetto agli altri giochi di fortuna, il premio di prima categoria non è poi così irraggiungibile!

Estrazione VinciCasa oggi 25 maggio 2024: verifica quali sono numeri vincenti concorso di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 20 24 37 40

La combinazione del concorso 145/2024 si conoscerà dalle 20.00 di questa sera. Da lunedì alla domenica è sempre possibile giocare con il gioco di Win for life. Il regolamento prevede la possibilità di tentare la fortuna sia on-line che in ricevitoria. I numeri dell’estrazione VinciCasa di oggi 25 maggio 2024 concorso 145 mettono in palio un nuovo immobile. Le vincite sono state realizzate sia on-line, che attraverso la raccolta di giochi fisica consentita nei punti vendita abilitati da Sisal. La maggior parte delle vincite sono state segnalate nelle diverse ricevitorie sparse in tutta Italia. Altre invece sono state giocate on-line, ed è quindi impossibile riuscire ad individuare le regioni in cui è stata effettuata la giocata.

Da nord a sud i numeri vincenti hanno premiato coloro i quali si sono recati in ricevitoria ed hanno tentato la fortuna puntando € 2 sulle proprie cifre fortunate. Il protagonista della storia di oggi è l’autore della vincita numero 56 che è stata giocata presso il punto vendita Sisal Tabacchi Edicola Murgia, situato in via Ballero numero 49, Nuoro. La dea bendata quindi ha fatto tappa nel cuore della Sardegna.

Quote VinciCasa del concorso di questa sera in diretta

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 1 500.000,00 € Punti 4 16 116,16 € Punti 3 318 20,66 € Punti 2 3.451 2,62 €

Gli uffici in cui è possibile riscuotere il premio di prima categoria sono solamente due in tutta Italia. Il primo è situato a Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma. Mentre l’ufficio di Milano è situato al seguente indirizzo: Via A. Tocqueville, 13 – 20154. È qui che si recano i neo milionari, o coloro i quali devono riscuotere i premi più ricchi e desiderati da tutti. Nella sede Sisal si realizzano i sogni più grandi, perché si riscuotono i bottini più ricchi ed ambiti in Italia. Basta un documento di riconoscimento e la ricevuta della schedina vincente per dare inizio alla nuova vita. In poco tempo i vincitori vedono cambiare la propria vita, facendosi accreditare la cifra o il ricco bottino sulle coordinate indicate al concessionario di gioco.